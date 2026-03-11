発達障害啓発週間にシンポジウム開催！特性を「自分らしく」という彩りへ。領域を超えた初の『CO-ROUTES（コ・ルーツ）』キャンペーンを共同で展開

特定非営利活動法人ADDS

NPO法人ADDS(https://adds.or.jp/)（所在地：東京都杉並区、共同代表：熊仁美・竹内弓乃）は、株式会社Connecting Point(https://www.connectingpoint.jp/)、株式会社タイミー(https://corp.timee.co.jp/)、NPO法人みんなのコード(https://code.or.jp/)の3団体と、障害の有無に関わらず、一人ひとりが「自分らしく」をあきらめずに社会と繋がるための『CO-ROUTES（コ・ルーツ）』キャンペーンを2026年度に共同で実施します。

本キャンペーンは、「発達支援」「教育」「就労」というフェーズごとに断絶されがちだった領域を、「環境調整」や「特性の尊重」という共通言語で、3つの連続イベントを通じて繋ぎ直す、2026年度の試行的な取り組みです。

「CO-ROUTES（コ・ルーツ）」とは：分断を越え、地続きの支援のあり方を提示する

CO-（個・共）：尊厳と共創

一人ひとりの「個」の特性を尊重し、社会と「共」に環境をデザインする。ADDSの心理学的知見、みんなのコードの教育的探究、タイミーの就労インフラ、Connecting Pointの伴走支援が共創することで、個人の努力に頼らず、関係性の中で育まれる“その人らしさ”が自然に立ち上がる環境を目指します。

ROOTS（根）：育ちの土台と環境調整

ADDSやみんなのコードが育む、子どもの好奇心（すき）や、科学的根拠に基づく「環境調整（先行条件の整理）」、テクノロジーという「自由な表現手段」を通じて、既存の評価軸では測りきれない個性に光を当て、自分の強みを感じられる体験の場を提供します。幼少期からの適切な環境調整やすきの探求が、社会へ伸びるための揺るぎない自己肯定感という「根っこ」を育てます。

ROUTES（路）：自分らしく在るための選択肢と航路

タイミーが提供する「はたらく」場や社会との接点は、根っこから伸びた個性が社会という大海原を進むための「航路」です。そこにConnecting Pointの理念--「障害がキャリアを積む上で"障害"にならない社会をつくる」--が加わることで、自分の特性を新しい意味で捉え直し、安心して社会に踏み出すための内なるコンパスが整います。

私たちは、幼少期から就労までを「自分らしく在るための術（すきの探求や環境調整、テクノロジー教育）」で繋ぎ、誰もが「自分らしく」をあきらめない社会インフラの実現を目指します。その第一歩として、2026年度の試行的キャンペーンを通じ、大人になっても自分らしく参画し続けられる社会の在り方を提案します。

2026年度 ロードマップ：3連続イベント

4月から8月にかけて、社会のまなざしをアップデートし、現場の実践、そして次世代への体験へと繋げる3つのステップを展開します。

【Vol.1】 4月3日（金）12:00 - 13:30（オンライン）

KICKOFF SYMPOSIUM「根っこを育てる：個の特性が『彩り』として響き合う社会」

「CO-ROUTES」キャンペーンキックオフ宣言。発達支援・教育・就労の各視点から、合理的配慮が「当たり前」に溶け込んだ社会像を議論し、社会のまなざしを「個人の問題」から「環境の調整」へアップデートします。

[主催] NPO法人ADDS [共催]株式会社タイミー、株式会社Connecting Point、NPO法人みんなのコード

【Vol.2】 6月26日（金）17:00 - 19:00（対面・タイミー本社）

月間インクルーシブトーク・リアル開催

「航路を整える：語りがひらく“働く”の未来」

株式会社Connecting Pointが、毎月オンラインで開催している月間インクルーシブトーク。6月は、ADDSのサポートのもと、株式会社タイミーに会場提供をご協力いただき、同社で活躍する当事者社員の皆さんをゲストにお迎えします。ゲストの皆さんがこれまで歩んできたキャリアの物語とそこから生まれた問いを起点に、「言ってみたよ／聞いてみたよ」の連鎖を生み出し、参加者の皆様と学びを深めていきます。

[主催]株式会社Connecting Point ［共催］株式会社タイミー、NPO法人ADDS、NPO法人みんなのコード

【Vol.3】 8月8日（土）10:00 - 15:00（対面・タイミー本社）

すきラボ 拡大版「おしごと（推しごと）探求！キッズラボ」（おしラボ）

ADDS提供プログラム「すきを探求！キッズラボ」の拡大版。子どもたちがテクノロジー教育や企業の仕事をテーマにしたブースを探求。多様な人や組織が参画し、「すき=推し」と「はたらく」が繋がる瞬間を創出します。

[主催]NPO法人ADDS ［共催］株式会社タイミー、NPO法人みんなのコード、株式会社Connecting Point

【Vol.1】KICKOFF SYMPOSIUM

「根っこを育てる：個の特性が『彩り』として響き合う社会」



参加申し込みはこちら：https://forms.gle/GFhmQ87D5zQH9cXA6

～発達支援・テクノロジー教育・就労インフラのフロントランナーが語る、分断のない「地続きの支援」とは～

発達障害啓発週間中の2026年4月3日（金）、キックオフ・シンポジウムをオンライン開催いたします。

本イベントでは、個人の特性に合わせた「環境のデザイン」がいかに、社会の中でのその人らしい参画へと繋がるか、具体的な実践事例と共にお伝えします。

■ 開催の目的：パラダイムシフトの提示

「合理的配慮」という言葉が広まる一方で、現場ではいまだに「わがままではないか？」「特別扱いは難しい」という葛藤が根強く残っています。本シンポジウムでは、発達支援や教育の現場から企業の就労現場までを一本の線で繋ぎ、「環境が変われば、特性は彩りに変わる」という視点の転換（パラダイムシフト）を提唱します。

■ イベント概要

日時： 2026年4月3日（金）12:00 - 13:30

形式： オンライン開催（無料・要事前申込）

申込URL： https://forms.gle/GFhmQ87D5zQH9cXA6

対象： 企業の人事・ダイバーシティ推進担当者、教育・福祉関係者、保護者、本テーマに関心のある一般の方

第1部：INITIATIVE PITCH「4つの視点、1つの航路」

■ プログラム詳細

「Roots：根っこを耕す」

熊 仁美（NPO法人ADDS 共同代表）

「こどものせいにしない」発達支援。障害の特性と環境のミスマッチをひもとき、徹底して「個」にオーダーメイドすることの重要性。

「Roots：表現の杖を持つ」

洞 まなみ氏（NPO法人みんなのコード パートナー部部長）テクノロジーを「表現の杖」に。学校教育の中で、既存の評価軸ではこぼれ落ちてしまう個人の好奇心（すき）をテクノロジーで増幅し、社会へ伸びるための確かな自己効力感という「根っこ」をどう育むか。

「Routes：航路を拓く」

三田 千穂氏（株式会社タイミー スーパーサポートチーム担当者）

心理的安全性を保ち、それぞれの「強み」を活かしながら組織貢献していく環境づくり。

「Routes：伴走者を増やす」

阿部 潤子氏（株式会社Connecting Point 代表取締役）

社会に根付く障害の記憶を書き換え、障害がキャリアを積む上で”障害”にならない職場・社会づくりに向けた伴走支援の現在地とは？

第2部：CROSS TALK「『眼差しの転換』が起きる瞬間」

テーマ：合理的配慮があたりまえに溶け込んだ理想の社会像

登壇者の課題提起や視聴者からの「現場で感じる壁」をリアルタイムに募集しながら、理想の社会像、そして環境調整の視点を含む具体的な打ち手を話し合うインタラクティブなセッションです。

第3部：ACTION DECLARATION「CO-ROUTESが目指す景色」

Vol2-3のイベントに向けたロードマップ公開と、共創メンバー（企業等）の募集告知。

2026年度の活動を共に創る「参画パートナー」を募集

8月開催の「おしラボ」への協賛・ブース出展を通じて、インクルーシブな社会の実現に共創して下さる企業・団体を募集しています。自社の事業を「子どもの好奇心」と接続し、未来の航路を共に描きませんか。

【キャンペーン運営体制】

共催：NPO法人ADDS、NPO法人みんなのコード、株式会社タイミー、株式会社Connecting Point