つくば市スマートシティ社会実装トライアル支援事業最終報告会にて代表・伊藤が登壇、ブース出展を行いました

株式会社リーバー

株式会社リーバー（本社：茨城県つくば市、代表取締役：伊藤俊一郎）は、2026年3月7日（土）につくば市が主催する「つくばスマートシティ社会実装トライアル支援事業最終報告会」において、代表取締役・伊藤俊一郎が基調講演および同日に開催されたパネルディスカッションに登壇しました。

また、株式会社リーバーとして実証紹介ブースへの出展を行い、来場者の皆様につくば市での取り組みをご紹介しました。

■スマートシティ社会実装トライアル支援事業最終報告会について

（写真）代表・伊藤による基調講演の様子（写真）パネルディスカッションの様子（写真）ブース出展の様子

「つくばスマートシティ社会実装トライアル支援事業最終報告会」は、2026年3月7日（土）に開催されました。本報告会は、全国に先駆けて始まった「つくばSociety 5.0社会実装トライアル支援事業」から現在の「つくばスマートシティトライアル支援事業」にいたる約9年間の取り組みを総括し、本事業がもたらした意義とこれからの展望を議論することを目的としたものです。

当日は、2025年度に採択された4件の実証実験成果報告に続き、伊藤による基調講演が行われました。続くパネルディスカッションでは「スマトラが市にもたらした意義」をテーマに、スマートシティ推進における民間企業・行政・研究機関それぞれの立場から活発な議論が交わされました。

また、会場では開会前より実証紹介ブースが設けられ、株式会社リーバーを含む各事業者がつくば市での実証内容を来場者に直接紹介しました。

つくば市スマートシティ社会実装トライアル支援事業ページ：

https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakuinnovationbusmartcitysenryakuka/gyomuannai/2/2/TsukuSmaTrial/23793.html

■株式会社リーバーのつくば市での取り組みについて

株式会社リーバーは本社所在地でもあるつくば市において、スマートシティの推進に向けてさまざまな取り組みを続けてきました。

2023年7月には、内閣府の公募事業「先端的サービスの開発・構築や先端的サービス実装のためのデータ連携等に関する調査事業」に採択され、筑波大学・東京大学と連携しながら、「遠隔医療アプリを活用した持続可能な小児オンラインかかりつけ医体制の構築」に関する実証をつくば市（全域）で実施しました。

この実証の成果を踏まえ、2024年12月25日より遠隔医療アプリ「LEBER（リーバー）」を活用した「つくば市休日夜間小児デジタル急患センター」の運用を開始。医療機関の診療時間外に、アプリを通じた医療相談とオンライン診療を小児向けに提供してきました。

さらに2025年12月1日には対象者を小児から全年齢に拡大し、「つくば市休日夜間デジタル急患センター」として全てのつくば市民が利用できるサービスへと発展しました。現在は、平日18時から翌朝9時まで、土日祝日は24時間、医療相談を無料で提供しているほか、平日・土曜の夜間や日曜・祝日の日中にはオンライン診療も受けられる体制を整えています。

つくば市休日夜間デジタル急患センターについて（つくば市公式HP）：

https://www.city.tsukuba.lg.jp/kenko_iryo_fukushi/kenkoiryo/22846.html

■遠隔医療アプリ「LEBER（リーバー）」について

24時間365日スマホで医師に相談ができるアプリです。現在450人以上の医師が登録されており、夜間休日の急な体調不良やメンタルヘルス等についてアプリを通じて医師に気軽に相談することができます。全国45の市町村で住民向けに医療インフラのひとつとして提供しています。

また、2023年から開始した「LEBER」のオンライン診療機能では、地域医療機関と連携し、持続的に地域内で休日夜間の救急外来を軽減できるような仕組みでサービス提供を実施しています。

一般向け医療相談アプリ「LEBER」に加えて、教育機関向けに子どもたちの心の健康観察を実施できる「LEBER for School」（6カ国語対応）、企業向けに福利厚生としての医療相談やストレスチェックを組み合わせられる「LEBER for Business」（6カ国語対応）も全国で導入拡大中です。

■株式会社リーバーについて

株式会社リーバーは2017年2月に遠隔医療サービスを行う目的にて創立されました。私たちは「いつでも。どこでも。誰にでも。」を信念に掲げ、持続可能なヘルスケアシステムをすべての人々に適切な医療が行き渡るよう努めています。



〈会社概要〉

会社名：株式会社リーバー

所在地：茨城県つくば市松代4丁目2番7号

代表者：伊藤 俊一郎

設立：2017年2月

URL：https://www.leber.jp

事業内容：遠隔医療アプリの企画・開発・運営

〈お問い合わせ先〉

株式会社リーバー 広報担当

電話：029-896-6263（平日10:00~12:00、14:00~17:00）

メール：info@leber.jp