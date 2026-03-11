【DMMかりゆし水族館】フンボルトペンギンの赤ちゃん「いちご」が待望のデビュー！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長：亀山敬司、https://dmm-corp.com/(https://dmm-corp.com/) 以下DMM）は、2026年3月20日（金）より、フンボルトペンギンの赤ちゃん「いちご」の一般公開を開始いたします。また、これに合わせて、春休み期間限定の『沖縄県民割引』の実施や、地元エイサー団体とコラボして毎日開催される参加型エイサーショーなど、ご家族やお友達同士で楽しめるイベントをご用意しております。

■春休み期間限定イベント

1.ペンギンの赤ちゃん「いちご」一般公開＆飼育員による解説会

2026年1月5日に誕生し、飼育員たちの手で健やかに成長してきたフンボルトペンギンの赤ちゃん「いちご」がいよいよ展示エリアにデビュー！あどけない姿や、この時期にしか見られないふわふわの綿羽姿をご覧いただけます。

またこれに合わせて、期間中は飼育員が赤ちゃんの成長記録やフンボルトペンギンの生態について、分かりやすく解説する解説会を毎日開催いたします。

開催期間：

2026年3月20日（金）～ 2026年4月5日（日）

解説会スケジュール：

１.10:00～/２.11:00～/３.12:00～/４.13:00～/５.14:00～/６.15:00～

（計6回/各回15分程度）

※動物の体調によっては、予告なしに中止する場合もございます。

2.沖縄県民限定！お得な「春休み県民割」を実施

地元沖縄の皆様への日頃の感謝を込め、今年も春休み期間に合わせてお得に入館いただける「県民割」を実施いたします。ご家族やご友人との思い出作りにぜひご活用ください。

＜割引概要＞

対象：沖縄県民

※割引の適用には沖縄県民であることが確認できる身分証明書の提示が必要です。

実施期間：2026年3月20日（金）～ 2026年4月5日（日）

対象チケット：当日チケット

販売場所：DMMかりゆし水族館 チケットカウンター

割引金額：

※消費税込み、3歳以下は無料。

※料金の各種適用日につきましては公式HP内の運営カレンダー(https://kariyushi-aquarium.com/opening-hours/)にてご確認ください。

注意事項：

・入館チケットを購入する際、沖縄県民であることがわかる身分証明書をご提示ください。（免許証・マイナンバーカード・パスポートなど）

※証明書のご提示がございません場合は割引の適用はできかねます。あらかじめご了承ください。

・チケットカウンターのみ対応。券売機、Webチケット、各コンビニエンスストア、プレイガイドには対応しておりません。

・本割引は他の割引との併用はできません。

・購入済みチケットとの変更や払い戻しはできません。

3. 迫力満点！大水槽前で繰り広げられる「参加型コラボエイサーショー」

沖縄を拠点に、国内外でも幅広く活躍する創作エイサー団体「桜輝（おうき）」と、当館がタッグを組んだ、期間限定のオリジナル創作エイサーショーを開催いたします。

色とりどりの魚たちが泳ぐ巨大な大水槽をバックに、激しく、そして華やかな演舞に加え、お子様から大人まで、お客様も一緒に踊れる参加型コーナーもご用意。当館ならではの幻想的な空間と、沖縄の伝統芸能が融合した、ここでしか見られないステージです。当館オリジナルキャラクター「ペタタ」と「パタタ」も参加するかも！？

開催期間：2026年3月20日（金）～2026年4月5日（日）

開催時間：１.12:00～/２.13:00～（各回30分程度）

場所： 1階うちなー大水槽前

※出演者は日によって異なります。

■DMMかりゆし水族館について

2020年5月25日に沖縄県豊見城市に「DMMかりゆし水族館」を開業いたしました。「生きものたちとのゼロ距離の感動と非日常の幻想体験の提供」をコンセプトに、沖縄地方を中心とした様々な海洋生物や動植物の展示だけでなく、餌やりなど複数の体験プログラムを提供する、新しいカタチのエンタテイメント水族館です。

・「DMMかりゆし水族館」公式Webサイト

https://kariyushi-aquarium.com

公式ページではDMMかりゆし水族館の情報を随時更新してまいります。

また、取材のお申込み・各種お問い合わせもサイト内フォームから承っております。

・「DMMかりゆし水族館」公式アカウント

Instagram： https://www.instagram.com/dmm_aquarium/

X： https://x.com/dmm_kariyushi

Facebook： https://www.facebook.com/dmm.kariyushi.aquarium/

Youtube：https://m.youtube.com/@DMMかりゆし水族館_Youtube/shorts(https://m.youtube.com/@DMM%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%82%86%E3%81%97%E6%B0%B4%E6%97%8F%E9%A4%A8_Youtube/shorts)

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/