ECプラットフォーム初！「EBISUMART」がオンライン銀行引落「Jamm」とのシステム連携に合意

株式会社インターファクトリー

株式会社インターファクトリー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：蕪木 登、以下 インターファクトリー）が提供する、クラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART（エビスマート）」が、株式会社Jamm（本社：東京都港区、代表取締役CEO：橋爪 捷、以下 Jamm）が提供するA2A決済（※1）サービスであるオンライン銀行引落「Jamm」との連携に、ECプラットフォームとして初めて合意いたしました。

（※1）「Account to Account」の略称で、銀行口座直接引き落とし型の決済サービス。

背景

若年層ユーザーのクレジットカード離れの加速、3Dセキュア（EMV 3-D Secure）によるクレジットカードのCVRの悪化、不正決済の増加などにより、EC事業者にとっては、セキュリティと利便性を両立させるために、クレジットカード以外の決済手段を戦略的に拡充する必要性が高まっています。

またECでは従来の都度決済に加え、サブスクリプションなどの継続決済のニーズも高まっているため、自動引落しに対応できる決済手段のニーズも同時に高まっています。

この度、EBISUMARTは、クレジットカード網などの既存ネットワークを介さず銀行口座間で直接送金を行う次世代の決済モデル「A2A決済」を推進するJammとの連携にECプラットフォームとして初めて合意いたしました。これにより、EBISUMARTを利用するEC事業者様ならびにこれから導入される事業者様は、初期投資を抑えながら、オンライン銀行引落「Jamm」を新たな決済手段として導入可能となります。

ECプラットフォームとしていち早く本機能を搭載することで、EC事業者様の収益性向上と売上機会の最大化を支援するとともに、ユーザーへのより快適な購買体験の実現に寄与してまいります。

連携により可能になること

本連携により、EBISUMARTを利用する事業者様は、「デジタル現金払い！Jamm」を新たな決済手段として導入可能となります。通常の物販だけでなく、定期購入（サブスクリプション）、見積からの注文にも対応を予定しており、さまざまな取引シーンで活用いただけます。

また、今後新たにEBISUMARTを導入するEC事業者様においても、標準構成の加盟店であれば、大きなシステム改修を伴うことなく、簡単な登録手続きのみでJammを追加でき、低コストで決済手段の拡充が可能です。

今後の展望

今後、EBISUMARTとJammは、本連携を皮切りに、EC事業者の成長フェーズや商材特性に応じた決済体験の高度化を共同で検討していく予定です。

EBISUMARTは今後も市場の変化やユーザーニーズに合わせ、機能拡張をスピーディーに展開し、常に最新かつ最適なEC環境を追求してまいります。

オンライン銀行引落「Jamm」について

オンライン銀行引落「Jamm」は、銀行口座から直接支払いができるオンライン決済サービスです。ユーザーは支払い画面でJammを選択するだけで、全国308の金融機関（メガバンク含む）に対応した自身の銀行口座から即時に引き落としが完了。さらに決済金額の1％が値引き還元されます。

加盟店に対しては、未回収リスクのない構造により手数料1.8％（2027年以降2.2%）という低料率を実現。カード決済が使えない・使いたくない層も取り込むことで、売上機会の取りこぼしを防ぐことができます。

また、ID/Password/PINが存在しないPasskey認証による強固なセキュリティを組み込んでいるため、不正決済の実行が極めて難しい決済手段です。

初期登録はこちらから：https://core.jamm-pay.jp/

クラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART」について

「EBISUMART」はカスタマイズ対応するクラウド型ECサイト構築サービスにおいて8年連続シェアNo.1（※2）の主要クラウドコマースプラットフォームです。ECパッケージとASPの両システムのメリットを兼ね備えており、常に最新・最適化されたECサイトを構築いただけます。

サイトリニューアルやオムニチャネル、BtoB-ECなど、業界業種問わず累計800サイト以上の構築実績。お客様のECビジネスの成長をお手伝いできるよう、ニーズに合ったECサイトのご提案からサイト運用までワンストップでサポートいたします。

（※2）日本ネット経済新聞調べ

インターファクトリーは企業理念をもとに、EC事業者様にとって真に役立つプラットフォームを目指し、今後もより一層、皆さまのビジネスに貢献しうるサービスの拡充、ならびに企業価値の向上に努めてまいります。

インターファクトリー概要

会社名：株式会社インターファクトリー（東証グロース、証券コード：4057）

会社情報URL：https://www.interfactory.co.jp/

本社所在地：東京都千代田区富士見二丁目10番2号 飯田橋グラン・ブルーム4階

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 蕪木 登

設立：2003年6月

資本金：435,678,046円

事業内容：

クラウドコマースプラットフォーム事業

「EBISUMART Lite」サービスURL：https://ebisumart-lite.com/

「EBISUMART」サービスURL：https://ebisumart.com/

「EBISUMART Enterprise」サービスURL：https://ebisumart-enterprise.com/

「EBISUMART BtoB」サービスURL：https://btob.ebisumart.com/

ECビジネス成長支援事業

「EBISU GROWTH」サービスURL：https://ebisu-growth.com/

データ利活用プラットフォーム事業

「EBISU PIM」サービスURL：https://ebisu-pim.com/