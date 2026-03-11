Bright Data Ltd

世界最大級のウェブデータ・プラットフォームを提供する Bright Data（ブライトデータ）は、企業のウェブデータ収集におけるインフラ構築・保守・運用をすべて一括で代行する「全托管型（マネージド）ウェブデータ収集サービス」を正式に日本市場で提供開始することをお知らせいたします。

■ サービス提供の背景：データ収集における「保守の壁」

現在、多くの企業がデジタルトランスフォーメンション（DX）を推進する中で、意思決定のために膨大なウェブデータを必要としています。しかし、自社でスクレイピングシステムを構築（DIY）する場合、サイトの構造変更に伴うコードの修正、プロキシ管理、IPブロックへの対応など、エンジニアのリソースが「価値創造」ではなく「システムの維持」に奪われることが大きな課題となっていました。

Bright Data は、こうした企業のエンジニアリング負荷を解消し、本来の業務であるデータ分析やプロダクト開発に専念できる環境を提供するため、本サービスの提供に至りました。

■ 「全托管型サービス」が解決する5つの主要課題

本サービスは、自社構築において最もコストとリスクが高い以下のポイントを Bright Data がすべて引き受けます。

サイト構造変更への自動対応： ターゲットサイトのデザイン変更やタグの更新を監視し、クローラーを自動的に最適化します。

高度なアンチブロック技術： プロキシのローテーション、ヘッダー管理、CAPTCHA（画像認証）回避を内蔵し、高い成功率を維持します。

データ品質の保証： 収集されたデータはクレンジングおよび検証を経て納品されるため、欠損やエラーのリスクを最小限に抑えます。

スケーラビリティの確保： データ量の増加に伴うインフラの拡張を Bright Data 側で管理。企業側での設備投資は不要です。

グローバルなコンプライアンス遵守： 各地域のデータ保護規制に基づいた運用を行い、法務的リスクを低減します。

■ サービス導入の推奨ケース

本サービスは、特に以下のような環境にある企業に最適です。

- 収集対象が多国籍・大規模であり、自社での運用が困難な場合。- データ収集がサービス基盤の一部となっており、高いリアルタイム性と安定性が求められる場合。- 社内エンジニアをクローラーのメンテナンスではなく、AI開発や分析業務にシフトさせたい場合。

私たちの目標は、ウェブデータ活用における技術的な障壁を取り除くことです。フルマネージドな経路を提供することで、企業がデータをユーティリティ（公共インフラ）のように、信頼性が高く、拡張性があり、すぐに洞察を得られるものとして扱えるようにします。

自社構築（Build）vs 外部調達（Buy）の比較一覧

以下の表は、エンジニアリング、プロダクト、データチームにとって最も重要な項目をまとめたものです。

この表から、2つのモデルで業務の割り振りがどのように異なり、それぞれのチームに何を求めているかが明確にわかります。これにより、特定のセットアップやワークロードに対してどちらの道が適しているかを判断しやすくなります。

ここからは、それぞれのモデルがどのような状況で効果的に機能するかに焦点を当てていきます。

