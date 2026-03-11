【PicWish神アプデ】高画質化機能に「復元」「超HD」など用途別の4モデルが新登場！

Wangxu Technology Co., Ltd.PicWish

画像編集アプリ「PicWish」は、実際にご利用いただいているユーザーの皆さまの「大切な写真をもっと綺麗に残したい」という想いを大切にしながら、日々機能の開発・改善を進めています。

この度、数ある機能の中でも特に利用率の高い人気機能「高画質化」にスポットライトを当て、用途に合わせて選べる『4つの高画質化モデル』（標準、超HD、HD、復元）へとアップデートいたしました。

本機能により、写真の劣化具合や被写体の種類に応じて、これまで以上に直感的で、プロ級の美しい画質補正が可能になります

■ 新機能概要

今回のリリース機能は、「高画質化」機能のモデル細分化です。

「ピンボケ」「画質が粗い」「色褪せている」といった画像ごとの異なる悩みにアプローチできるよう、4つの専用AIモデル（標準、超HD、HD、復元）から最適なものを選択可能になりました。

■ 主なポイント

● 画像の種類・状態に合わせて選べる4つの専用AIモデルを搭載

● 被写体（人物、アニメ、テキストなど）のディテールを自動識別して最適化

● 専門知識は不要。ワンタップで驚くほどクリアな画像へ瞬時に変換

■ 4つのモデルの特徴

１. 標準（スタンダード）

小サイズの写真や、基本的な補正に最適

→ 軽いノイズ除去や、日常のちょっとした画質アップに。SNSにアップする前のベース調整として、自然で滑らかな仕上がりを実現します。

２. 超HD（ウルトラHD）

ポートレート、アニメ画像、テキストに最適な高品質モデル

→ AIが被写体の輪郭や細部を精密に認識。推しのイラストのジャギー（線のがたつき）を滑らかにしたり、会議資料の小さな文字をくっきりと読みやすくしたりと、ディテールの復元力が抜群です。

３. HD

深刻なブレとポートレートの強力な補正に最適

→ 手ブレやピンボケで失敗してしまった人物写真を、AIが骨格や表情を推測して自然かつクリアに補正。「せっかくの笑顔がボヤけてしまった」という時の救世主です。

４. 復元

古い写真や傷の修復に最適

→ 経年劣化による色褪せ、ノイズ、さらには物理的な「傷」や「折れ目」までAIが自動修復。大切な思い出を、まるで昨日撮影したかのように鮮やかに蘇らせます。

■ 使用方法/機能場所

1. PicWishホーム

2. 「高画質化」を選択

3. 補正したい画像をアップロード

4. 4つのモデル（標準/超HD/HD/復元）から選択

5. ワンタップで処理・保存

■ 活用シーン提案

1. 「推し活」をもっと高画質で（超HDを活用）

SNSで見つけた推しの画像や、昔保存した画質の粗いアニメ画像も、「超HD」を使えば細部の線までくっきり。スマホの待ち受け画面や、オリジナルグッズ作成用の高画質素材としても大活躍します。

2. 旅行やイベントの「失敗写真」を復活（HDを活用）

歩きながら撮ってブレてしまった友達との写真や、夜景をバックにしてピントが甘くなったポートレートも、「HD」なら後からクリアな一枚に修正可能。大切な瞬間のボツ写真を減らせます。

3. 実家のアルバムに眠る「思い出」をデジタル化（復元を活用）

おじいちゃんやおばあちゃんの古い写真、子供の頃の傷のついた写真を「復元」モデルでスキャン＆補正。綺麗になった写真を家族のグループLINEで共有すれば、思い出話がいっそう盛り上がります。

これからの季節、卒業式や入学式、お花見、旅行など、写真を撮ったり見返したりする機会が多くなります。

そんな日々の記録にPicWishの新機能を活用し、皆様の大切な思い出をより美しく、鮮明な形で残していただければ幸いです。

今後もPicWishは、ユーザーの皆さまの声をもとに、より使いやすく、感動をお届けできる画像編集体験を提供してまいります。

