地域連携イベントを開催｜美園北小学校＆早慶ゼロワン浦和美園校【開催レポート】

株式会社ゼロワン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：野田英夫）が運営する大学付属校中学受験専門塾「早慶ゼロワン浦和美園校」は、2026年3月7日（土）、さいたま市立美園北小学校にて開催された「中学受験セミナー」および「美園地区学習塾カンファレンス」に参加しました。

本イベントは、小学校と地域学習塾が連携し、子どもと保護者が通い慣れた学校内で進路や学習環境について考える機会を提供する地域共生型の取り組みとして実施されました。

当日は、美園北小学校の児童保護者を中心に多くの参加があり、中学受験や塾選びについて理解を深める場となりました。

地域の中で“進路を考える場”をつくる

近年、中学受験や学習塾に関する情報はインターネットや口コミを通じて多様化しています。一方で、保護者が体系的かつ正確な情報に触れる機会は必ずしも十分とは言えません。

本イベントでは、小学校という公共性と通い慣れた安心感のある環境の中で、

・中学受験の基礎知識

・学習塾選びの考え方

・地域塾それぞれの特色

・個別相談の機会

を提供しました。

塾が校外で説明会を行うのではなく、「校内」で情報共有を行う点に本取り組みの特徴があります。

地域の教育資源を可視化し、保護者が主体的に進路を検討できる機会となりました。

当日のプログラム

第1部：中学受験セミナー（13:30～）

中学受験の基本的な仕組みや家庭学習の考え方などについて解説。

第2部：美園地区学習塾カンファレンス（15:00～）

地域学習塾による情報共有と説明を実施。

早慶ゼロワン浦和美園校も登壇し、大学付属校受験の特徴や学習戦略について紹介しました。

セミナー終了後には個別相談会も実施され、参加した保護者からは学習や進路に関する具体的な質問が多く寄せられました

保護者の皆様がセミナーに参加している間、子どもたちは早慶ゼロワン浦和美園校の教育プログラムの一つである「りんご塾」の授業を体験しました。

楽しみながら思考力を育てる学習に取り組み、保護者が進路について学ぶ時間と同時に、子どもたちにとっても学びの機会となりました。

地域と塾がつながる新しい形

早慶ゼロワン浦和美園校は、地域密着型の学習支援を掲げ、美園北小学校と連携して本イベントに参加しました。

受験情報を「校外で探すもの」ではなく、「校内で共有できるもの」にすることで、地域の子どもたちと保護者が安心して進路を考えられる環境づくりを目指しています。

本取り組みは、学校と地域学習塾が協働し、地域全体で子どもたちの進路選択を支える新たなモデルケースとなることが期待されています。

今後の取り組み

本セミナーは、さいたま市立美園北小学校PTAからのご依頼をきっかけに実現しました。

中学受験を取り巻く悩みは、保護者・学校現場の双方にとって共通するテーマであり、正しい情報や学習の考え方を共有する機会の重要性が高まっています。

早慶ゼロワンでは今後、首都圏を中心に、小学校PTAとの連携をはじめ、教育機関や地域コミュニティと協働したセミナー・教育イベントを積極的に展開していく予定です。東京・埼玉に展開する校舎ネットワークを活かし、地域に根ざした教育情報の提供を進めてまいります。

また、小学校PTAとの取り組みに限らず、

・教育機関との共同セミナー

・地域イベントや教育講演会

・保護者向け学習支援プログラム

など、さまざまな形でのコラボレーションにも対応可能です。

「親子関係を壊さない中学受験の進め方」

「家庭学習の設計」

「大学付属校受験の考え方」

などのテーマを中心に、各地域・団体のニーズに合わせた内容での実施が可能です。

今後も早慶ゼロワンは、地域と連携しながら、子どもたちと保護者が安心して進路を考えられる教育機会の創出に取り組んでまいります。

教育機関・自治体・PTA団体などからの講演依頼や共同企画のご相談も受け付けています。

