【4/17開催】「AIに委ねるべき領域」と「人間が冷静に判断すべき領域」の境界線や、ゲーム内ログに潜む真実の読み解き方を徹底議論
昨今、AIの進化により「因果推論」や「LTV予測」など、ゲームデータ分析の高度化が叫ばれています。 しかし、現場のプロデューサーやアナリストの方々とお話しすると、全く別の「泥臭い課題」で立ち止まっているケースが驚くほど多いのです。
「部署ごとに指標（KPI）の定義がバラバラで、会議の半分がすり合わせで終わる」
「綺麗なダッシュボードはできたが、そこから『次に何をすべきか』の仮説が出ない」
「AIが出した予測データを、現場の運用担当者が信じず行動に移してくれない」
ツールの性能がどれだけ上がっても、「人間が何をどう測り、どう判断するか」という根本的な思考OSがアップデートされなければ、データは利益に直結しません。
この分断されたデータ分析の「壁」を、業界のトップランナーたちはどのように突破しているのでしょうか？
来る4月17日（金）、この「現場のリアルな課題」に真っ向から切り込む特別セッションを開催します。
■ 「データ分析の『壁』をどう突破するか？--指標の標準化から因果推論、AI利活用まで」
データ戦略の最前線を走るバンダイナムコネクサス様をはじめ、データ分析とコンサルティングのプロフェッショナルである澪標アナリティクス様、リーン・ニシカタ様をお招きし、「AIに委ねるべき領域」と「人間が冷静に判断すべき領域」の境界線や、ゲーム内ログに潜む真実の読み解き方を徹底議論します。
【登壇者】
松浦 遼 （株式会社バンダイナムコネクサス）
細田 誠司 （澪標アナリティクス）
西方 智晃 （株式会社リーン・ニシカタ）
白石 陸 （シンキングデータ株式会社）
＊やむを得ない事情により、事前の予告なく登壇者やセッション内容が変更となる場合がございます。
▼ 本セッションを含む大型カンファレンス
【0→1Meetup ～ゲームグロースエコシステム 2026～】
直感を超え、確信へ。高度な分析と収益化の最適化--業界を牽引するエキスパートたちが、2026年のゲームビジネスを勝ち抜くための「新・成功方程式」を提示する。
日時： 2026年4月17日（金）
場所： ベルサール御成門タワー
形式： オフライン開催（無料／事前登録制）
対象： ゲーム業界関係者限定
お申し込み :
https://www.thinkingdata.jp/form_meetup2026?source_url=PRTIMES
開催背景
昨今のゲーム市場において、単一のノウハウだけで事業を成長させることは困難になっています。データ分析はもちろんのこと、ユーザー獲得（集客）、安定したインフラ、そして収益化を最大化する決済手段など、すべての要素を連携させた「エコシステム」の構築が不可欠です。
本イベントでは、各領域のトップランナー（パートナー企業）が一堂に会し、点在するノウハウを統合。属人的な「直感」に頼る運営から脱却し、データと最新技術に裏打ちされた「確信」へと導く、2026年以降のゲームビジネスを勝ち抜くための『新・成功方程式』を提示します。
業界を牽引するエキスパート陣によるセッション
各領域を代表するパートナー企業が登壇。明日からのゲーム運営や事業戦略に直結する、高度な分析と収益化の最適化ノウハウを公開します。
垣根を越えて交流する アフターパーティ
講演終了後は、お酒や軽食を交えたネットワーキングパーティを開催。会場限定の「シークレット企画」もご用意しており、登壇者と参加者がリラックスした雰囲気の中で深く交流できる場を提供します。
開催概要
イベント名：0→1Meetup ～ゲームグロースエコシステム 2026～
開催日時：2026年4月17日（金） 13:00～21:00
セッション：13:00～18:00
アフターパーティ：18:00～21:00 *タイムスケジュールは変更される可能性があります
開催場所：ベルサール御成門タワー 東京都港区芝公園1-1-1 住友不動産御成門タワー3F・4F
参加費：無料（事前登録制）
対象：ゲーム業界関係者のみ
主催：シンキングデータ株式会社
▼ お申し込み（無料）はこちら
