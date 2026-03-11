英国Pairpoint、量子時代に対応したセキュリティソリューション「Pairpoint Secure」を発表

ペアポイントアジアパシフィック株式会社

英国のセキュリティソリューション開発企業Pairpointは、Mobile World Congress（3月2日～5日 スペイン バルセロナで開催）において、量子コンピューター時代の新たな脅威に対応するセキュリティソリューション「Pairpoint Secure」を発表しました。

量子コンピューティングの進展により、現在主流の公開鍵暗号は将来的な安全性低下が懸念されています。Pairpoint Secureは、こうしたリスクに対応する量子耐性暗号を用いた次世代セキュリティソリューションです。

本ソリューションは、SIMベースの動的鍵生成技術を活用し、証明書やPKIを必要としない安全な通信を実現します。また、重要インフラ、IoTデバイス、データ通信において、高いセキュリティと導入の容易さを両立し、量子時代への実践的な移行を支援すると共に、EUのCRA、英国PSTI、米国NIST等の主要なセキュリティ基準やガイドラインの要件に整合しています。 また、すでにVodafone IoTの産業用ルーター「MachineLink 4G Link Industrial Router（ML4G）」に採用されており、IoT SIMを基盤とした動的な対称鍵により、安全なIoT通信を確立しています。

Pairpointについて

Pairpointは、Vodafone Groupと住友商事の合弁会社で、信頼できるIoTを実現するデジタル・インテグリティ分野のグローバルリーダーです。

量子耐性セキュリティとAIを活用した検証技術により、データ、デバイス、人のあらゆるやり取りを安全かつ改ざん耐性のあるものにし、企業が複雑なデジタル環境でも安心して事業を展開できるよう支援します。本社は英国にあり、ロンドン、リスボン、東京に拠点を展開しています。日本ではペアポイントアジアパシフィック株式会社として事業を行っています。

＜お問合わせ先＞

ペアポイントアジアパシフィック(株)

お問い合わせメールアドレス：info.japan@pairpoint.io

URL：https://www.pairpoint.io/ja/