アゴーラプレイス 京都二条　絵師 Ki-Yan（木村英輝）が描く守護のロビー壁画が完成　京都二条に白虎君臨

株式会社 アゴーラ ホスピタリティーズ

　アゴーラプレイス 京都二条（所在地：京都府京都市中京区丸太町通油小路西入丸太町25　客室数：30室）では、京都を拠点に国内外で活躍する絵師 木村英輝（Ki-Yan）氏による白虎の壁画が、このたびロビーに完成いたしました。Ki-Yan氏にとってホテル空間に描く白虎の壁画としては初の作品となります。
現在プレオープン期間中の館内ロビーに誕生した本作品は、ホテルを象徴するアートとして制作されたものです。



ホテルロビーがギャラリーに！アゴーラプレイス 京都二条でKi-Yanの迫力アートを間近で体感

モチーフとなっているのは、京都の西を守護する神獣「白虎（びゃっこ）」。京都は古来より、東西南北を四神（青龍・白虎・朱雀・玄武）が守護する「四神相応の都」として知られています。西方を司る白虎は、二条や嵐山をはじめとする京都西部を見守る象徴とされており、二条エリアに位置するアゴーラプレイス 京都二条の立地とも深い縁を持つ存在です。今回の壁画は、白虎がホテルの中へ舞い降り、ロビーでその姿を現す流れをイメージして構成されています。ホテル入口の壁には白虎の尾が描かれ、館内へその気配を導きます。そしてロビーでは堂々とした白虎の姿が現れ、訪れる人々を静かに見守ります。空間全体で白虎の「気の流れ」や「守護の象徴」を表現し、京都の伝統思想である“四神相応”と現代アートの躍動が融合したロビー空間となっています。


アゴーラプレイス 京都二条は現在プレオープン期間中で、インテリアの設えを含めた最終準備を進めており、2026年3月中の開業を予定しています。




ホテル空間初となる夫婦の白虎壁画がロビーに登場

■ホテル概要


名　　称：アゴーラプレイス 京都二条 ( Agora Place Kyoto Nijo )


所 在 地 ：京都府京都市中京区丸太町通油小路西入丸太町25


階　　数：地上7階


アクセス：京都市営地下鉄烏丸線「丸太町」駅より徒歩約9分


客 室 数 ：全30室（スタンダードツイン19室、スタンダードキング6室、デラックストリプル5室）



［本件に関するお客様からのお問い合わせ先］


アゴーラプレイス 京都二条　TEL：075-211-0058　E-mail：info.nijo@agora.jp


https://agoraplace-kyoto-nijo.com





京都が生んだロックな壁画絵師 木村英揮(Ki-Yan)

■絵師 木村英輝（Ki-Yan）プロフィール


木村 英輝（きむら ひでき）／Ki-Yan


1942年大阪府泉大津市生まれ。京都市立美術大学（現：京都市立芸術大学）卒業。
日本のロック黎明期にイベントプロデューサーとして活躍した後、2001年還暦を前に壁画制作を開始。
京都・青蓮院門跡の襖絵をはじめ、京都市動物園、関西国際空港、商業施設、レストランなど国内外200カ所以上で壁画を手がける。
躍動感ある大胆な構図と鮮やかな色彩で、街の空間そのものを作品に変える独自のスタイルで知られる。


木村英輝オフィシャルサイト
https://ki-yan.com




株式会社 アゴーラ ホスピタリティーズについて

アゴーラ ホスピタリティーズは、「美しい日本を集めたホテルアライアンス」をビジョンに掲げ、お客様の期待を超える最高の場所を提供するとともに、地域に貢献できる「街の自慢」となるホテルの創出を目指します。全国で9施設、客室数1,260室を展開。


URL：www.agora.jp(https://www.agora.jp/)




