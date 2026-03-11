「関わり方」による人間関係の摩擦を減らし、関係性改善へ導くコミュニケーションツール「モチベの根っこ」を3月1日にリリース

株式会社イデアルハーモニーCare+ロゴ



株式会社イデアルハーモニーは、組織改善支援サービス「Care＋」の新ツールとして、価値観の違いを理解し関係性改善のきっかけを生み出すコミュニケーション支援ツール「モチベの根っこ」を2026年3月1日に正式リリースいたします。

働き方の多様化や価値観の違いの広がりにより、職場ではコミュニケーションのすれ違いが増えています。現場では、次のような声が聞かれる事が増えました。

・言っていることと行動が一致しない

・仕事へのやる気のスイッチがどこにあるのか分からない

・正論を伝えているのに行動が変わらない

・正しいと思う指導をするほど距離が生まれる

こうした問題の多くは能力不足ではなく

「互いが大切にしている価値観への理解不足」から生まれています。

多くの調査において人間関係は離職理由の上位に挙げられており、心理的安全性が高い職場は生産性や定着率の向上につながることが示されています。近年では、チームの成果を高める要因として「心理的安全性」や「相互理解」の重要性が広く注目されています。 企業支援の現場において、相手への理解の在り方が、その後の関係性や成果に大きく影響することを私たちは実感してきました。相手の立場に立って考えるという事は、相手を知ることから始まります。この気づきが、本ツール開発の原点です。

関係性が整うと、言葉は届く

人は価値観を前提に行動します。相手を変えようとするのではなく、理解し、関わり方を変える。その積み重ねが信頼を育み、正しさが届く関係性へとつながります。「正しさは、関係性の上にこそ届くものです。」

評価ではなく、理解のためのツール

本ツールは人を評価するものではありません。 適性検査や性格診断、サーベイではなく、日常の関係性を良くするためのコミュニケーションツールです。

心理学理論「ERG理論（人の欲求理論）」を背景に、価値観の違いを可視化し、優劣ではなく理解の気づきを提供します。約7分で実施でき、日常の対話にすぐ活かせる設計です。

日常で活きるツール

結果1枚目：現在の働く上での価値観サマリ2枚目：関わり方の説明書お問合せはこちら :https://form.jotform.com/260571182320044?route=PRTIMES

「モチベの根っこ」は日常のコミュニケーションの中でご活用いただけます。関わり方が変わることで、組織の空気が変わります。

【活用場面例】採用活動【活用場面例】上司と部下の面談【活用場面例】チームコミュニケーション

■期待される効果

名称に込めた想いと「Care＋」が目指す未来

- 否定的なコミュニケーションの減少- 相互理解の促進- 心理的安全性の向上- 信頼関係の醸成- 離職リスクの予防につながる関係性づくり

意欲や行動の源となる“根っこ”が育つには、それに合った土壌が必要です。すべての環境が合わないわけではなく、関わり方や環境を少し整えることで、根が育ちやすくなることもあります。本ツールは個人や企業を変えることを目的とするものではなく、互いに力を発揮しやすい関係性づくりのきっかけを提供します。Care＋は、組織課題の可視化と判断の質の向上を通じて、企業と働く人のより良い関係性の構築を支援しています。本ツールはその入口として、人と人の関係性を整え、組織の可能性を引き出します。

人への理解を深め、関わることで、組織はより強く、柔軟になります。

サービス概要

会社概要

お問合せ先

- 名称： モチベの根っこ- リリース日： 2026年3月1日- 提供元： 株式会社イデアルハーモニー- 価格： 3,000円／人（税込 3,300円） ※最低5名から導入可能- 位置づけ： 組織改善支援サービス「Care＋」コミュニケーション支援ツール- 特徴： 短時間の受検で、日常の関係性改善に活かせます。- 会社名： 株式会社イデアルハーモニー- 所在地： 大阪府交野市天野が原町2-28-18 ベルクリニックビル2F- 事業内容： 株式会社イデアルハーモニーは、「“ここで働きたい”を科学する」をコンセプトに、中小企業の定着支援を展開しています。「なぜ辞めるのか」という根本課題を立体的に可視化し、主力サービス『Care+』を通じて課題の「見える化」、専門家による「支える」仕組み、制度改革へ「変える」循環を構築。人材が根づき組織が育つ「やめない職場づくり」を伴走支援します。- 部署：株式会社イデアルハーモニー Care+- TEL： 072-893-2420- Email： kenkou_support@ideal-insurance.jp- URL： https://ideal-insurance.jp/お問合せはこちら :https://form.jotform.com/260571182320044?route=PRTIMESお問合せフォームへ移動します。