Stella McCartneyからBrewed Protein(TM)ファイバーを使用したWinter 2026コレクションがパリ・ファッションウィークで披露されました

Spiber株式会社

SpiberのBrewed Protein(TM)ファイバーが、英国ブランド「Stella McCartney（ステラ マッカートニー）」がパリ・ファッションウィークで発表したWinter 2026コレクションに採用されました。

Stella McCartney Winter 2026Stella McCartney Winter 2026

当社とStella McCartneyは、4年以上にわたり素材開発を重ね、コレクションに最適な表現の可能性を探求してきました。Stella McCartneyはこれまでも、ラグジュアリーが動物由来素材に依存すべきだという常識に挑戦してきました。本コラボレーションは単なる新素材の導入ではなく、ラグジュアリーの定義そのものを拡張する取り組みです。



ファッション産業における環境負荷の多くは原材料に起因しています。環境負荷を本質的に抑えるためには、製品設計だけでなく、素材のつくり方そのものを見直す必要があります。当社のBrewed Protein(TM)ファイバーは、畜産ではなく発酵プロセスによってタンパク質素材を生み出すことを可能にします。牧場から精密発酵へ、それは素材生産における構造的転換を意味します。

本コレクションには、繊維径12～14ミクロンという極めて細いBrewed Protein(TM)ファイバーが採用されており、独自の質感となめらかで洗練された手触りに寄与しています。

Stella McCartney Winter 2026Stella McCartney Winter 2026

Brewed Protein(TM)ファイバーを使用したアイテムは、Stella McCartney Winter 2026コレクションとして発売予定です。正式な発売時期は後日発表いたします。

今後もSpiberは、Stella McCartneyが挑戦する次世代素材によるファッションの新たな可能性において、その挑戦をともに推進するパートナーとして、創造性とより責任あるものづくりの両立に向けた取り組みを進めてまいります。