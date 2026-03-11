Tohasen Robotics株式会社、OceanAlpha「Dolphin 3 Standard」の国内販売を開始

Tohasen Robotics 株式会社

Tohasen Robotics株式会社（本社：東京都八王子市）は、OceanAlpha製の遠隔操作型救命デバイス「Dolphin 3 Standard」の国内販売を開始したことをお知らせします。



Dolphin 3は、陸上またはボートから遠隔操作できる自走式の水難救助装置です。要救助者のもとへ迅速に到達し、救助者自身が入水することなく初動対応を行える点が特長です。Tohasen.comの商品ページでは、「スマートな自走式水難救助装置（リモコン救命浮輪）」として紹介されており、従来の救命浮輪が抱えていた「対象へ正確に到達しにくい」という課題に対応する製品として位置づけられています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3EF7GP7LBE8 ]



水辺の救助現場に、新しい選択肢を

海水浴場、河川、湖沼、港湾、マリーナ、水上イベント会場などの現場では、救助の初動スピードが人命を左右する場面があります。Dolphin 3 Standardは、そうした現場において、要救助者へ迅速に接近し、安全な場所まで搬送するための支援機材として活用が期待されます。Tohasen.comでは、遭難者が装置の上に横たわることで岸まで安全に搬送できると案内されています。

「Dolphin 3 Standard」の主な特長

Dolphin 3 Standardは、着水と同時に自動起動する設計を採用しており、緊急時の立ち上がりを短縮します。また、最高速度は7m/s、操作可能範囲は最大800m（見通し距離）、牽引能力は最大1,000kg、防水性能はIP67 とされており、広い水域や過酷な環境での運用を想定した仕様となっています。さらに、片手・両手操作モードの切り替え、30mからの落下・着水への耐性、スピーカーやライトのオプションにも対応しています。

Dolphin 3について「オリンピックレベルのアスリートよりも最大3倍の速さで遭難者に到達できる」と紹介しており、初動対応の迅速化に寄与する製品として訴求されています。

日本国内での導入を見据えた対応



Tohasen Robotics株式会社は、日本正規代理店として、OceanAlpha製品の国内展開にあたり、販売だけでなく、導入前相談、用途に応じた提案、運用サポートまで一貫して対応してまいります。

想定される導入先

消防・防災関連機関

海水浴場、河川、湖沼などの監視・救助現場

港湾、マリーナ、水上施設

水辺イベントの安全管理現場

民間警備、ライフセービング関連団体

今後の展開

Tohasen Robotics株式会社は、空・陸・海にまたがる先進機器の導入支援を通じて、現場の安全性向上と省人化、高度化に貢献してまいります。今後も、水辺の安全対策や災害対応の現場で活用できる製品ラインアップの拡充を進め、より実践的なソリューション提供を目指します。

製品概要

製品名：OceanAlpha Dolphin 3 Standard

カテゴリ：遠隔操作型救命デバイス／自走式水難救助装置

技適番号：222-251314

サイズ：100cm × 70cm × 25cm

重量：16.75kg

速度：最大7m/s（約25km/h）

稼働時間：最大70分＠3m/s

操作可能範囲：最大800m（見通し距離）

牽引能力：1,000kg

保護等級：IP67

製品詳細ページ

OceanAlpha Dolphin 3 Standard の詳細はこちら

https://tohasen.com/underwater-drone/oceanalpha/securityrescue/dolphin-3/

会社概要

会社名：Tohasen Robotics株式会社

所在地：東京都八王子市

事業内容：産業用ドローン、水上・水中ロボティクス、各種先進モビリティ機器の販売・導入支援・保守サポート