【3月28日 名古屋・栄にオープン】通販で大人気のレジン・ハンドメイド資材専門店「隠れ工房GreenOcean」が初の実店舗『まさるスタンド328』をサカエチカに出店！

株式会社GreenOcean（本社：愛知県岡崎市、代表取締役：赤星ゆきみ）が運営する、通販で人気のレジン・ハンドメイド用品専門店「隠れ工房GreenOcean（グリーンオーシャン）」は、ブランド初となる実店舗『まさるスタンド328 by GreenOcean 名古屋サカエチカ店』を、2026年3月28日（土）に愛知県名古屋市・栄の地下街「サカエチカ」にてグランドオープンいたします。

※画像はイメージです。

▼【UV-LEDレジン液】まさるシリーズ

https://shop-green-ocean.com/?mode=grp&gid=2948876(https://shop-green-ocean.com/?mode=grp&gid=2948876)

※まさるの涙シリーズ累計販売数 248万本突破！！※各商品の発売から2025年12月時点での全店舗での取扱数です。

▼【シリコン型・モールド】 オリジナルモールド

https://shop-green-ocean.com/?mode=grp&gid=2993597(https://shop-green-ocean.com/?mode=grp&gid=2993597)

■ 通販発の大人気ショップ「隠れ工房GreenOcean」がついにリアル店舗へ

「隠れ工房GreenOcean」は、これまでオンラインショップを通じて全国のハンドメイドクリエイターの皆様に、レジン液やモールドなどのハンドメイド資材をお届けしてまいりました。 この度、多くのお客様から寄せられていた「実際に商品のサイズ感や質感を確かめたい」というご要望にお応えすべく、ブランド初となる待望の実店舗をオープンする運びとなりました。

■ 単なる「お買い物」の場ではない、”かわいい”を発見するアミューズメントパーク

『まさるスタンド328』は、単なる手芸用品店ではありません。「つくる、出会う、発信する」をコンセプトに、訪れるだけでワクワクする「アミューズメントパーク」のような空間を目指しました。 ショップ全体を「アソビゴコロ × オトナかわいい」をテーマに彩り、カフェのようにおしゃれな空間で、ハンドメイドのインスピレーションを得られる体験を提供します。

■ 『まさるスタンド328』の魅力と特徴

※画像はイメージです。

1. 実店舗限定のオリジナル商品

オンラインショップでは出会えない、店舗限定の特別なアイテムも企画中！思わず手に取りたくなるこだわりのモールド（型）を多数ご用意。きれいめから、POP、キュートまで、幅広いジャンルの商品展開でクリエイターの「つくりたい」を叶えます。

2. プロ作家の作品が並ぶ「小さなミュージアム」

店内には、プロのハンドメイド作家様による美しい作品見本を多数展示します。まるで小さな美術館のように、見ているだけでキラキラわくわくし、創作意欲が刺激される空間となっています。

3. リアルならではの体験・企画

画面越しでは伝わりきらない資材の質感やサイズ感を実際に手に取ってご確認いただけます。さらに、「やってみたい」という思いがその場で叶えられるような、実店舗ならではの特別企画も計画中です。

■ 店舗概要

※画像はイメージです。

・店舗名：まさるスタンド328 by GreenOcean 名古屋サカエチカ店

・オープン日：2026年3月28日（土）

・所在地：愛知県名古屋市中区栄三丁目4番6号先（サカエチカ内）

・アクセス：地下鉄東山線・名城線・名鉄線「栄駅」直結。大同特殊鋼 Phoenix スクエア（旧クリスタル広場）から西通路（S9出口またはニューサカエビルへの入口）方向へ徒歩 約1分

・営業時間：10:00～20:00 定休日：なし（※2月・8月のみ第3火曜休業）

【まさるスタンド328 by GreenOcean 名古屋サカエチカ店 公式Instagram】

https://www.instagram.com/masaru_stand328/

▼もっとシール集めが楽しくなるアイテム特集(ハート)

https://shop-green-ocean.com/?mode=f220

株式会社GreenOceanは「アソビゴロ×つくる」をコンセプトに、高品質なUVレジン液「まさるの涙」をはじめ、オリジナルのシリコンモールドや封入パーツを豊富に取り揃えるハンドメイドショップです。

【会社概要】

・会社名：株式会社GreenOcean

・代表者：赤星ゆきみ

・所在地：愛知県岡崎市大西1丁目26-14

・事業内容：ハンドメイド資材の企画・販売など

・公式サイト：https://shop-green-ocean.com/

・GreenOcean公式Instagram：https://www.instagram.com/greenocean.handmadeshop/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Green Ocean

担当者名：広報グループ 坂本 有希

TEL：0564642605

Email：greenocean@greenocean.name