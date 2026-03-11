【UNI COFFEE ROASTERY】日本橋三越本店「プロ野球グルメフェス」に出店！アレックス・ラミレス氏厳選の希少なベネズエラ産コーヒーや人気スイーツを販売

株式会社GRACE

株式会社GRACE（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：沢村 優太）が展開するカフェ『UNI COFFEE ROASTERY（ユニコーヒーロースタリー）』は、2026年3月18日（水）～24日（火）に日本橋三越本店にて開催される「開幕直前！2026 プロ野球グルメフェス in 日本橋三越本店」に出店します。

プロ野球界のレジェンド、アレックス・ラミレス氏が母国ベネズエラから厳選したスペシャルティコーヒーと、ユニコーヒーロースタリー自慢のスイーツ。さらに連日完売の生ドーナツまで、プロ野球開幕を目前に控えた高揚感とともに、こだわりのメニューの数々をぜひ会場でお楽しみください！

▪️メニューラインアップ

今回の出店では、提供するすべてのコーヒーメニューに【ベネズエラ産スペシャルティコーヒー豆】を使用。また、販売開始以来多くの方にご好評をいただいている『横浜エッグタルト』や『元町カヌレ』、年間販売数45,000個を達成した大人気スイーツ『かためのプリン』など、 素材と製法にこだわり抜いたラインアップを揃えました。

さらに、連日完売が続く『UNI DONUTS（ユニドーナツ）』の生ドーナツも販売決定！

パティシエが何度も試行錯誤を重ねて実現した、独自の“生食感”とやさしい甘み。私たちが自信を持ってお届けする「ふわふわ食感の絶品生ドーナツ」を、この機会にぜひご体験ください。

＜DRINK＞

・ドリップコーヒー（HOT/ICE） 681円

・アメリカーノ（HOT/ICE） 681円

・カフェラテ（HOT） 701円

・カプチーノ（HOT） 701円

・キャラメルラテ（HOT/ICE） 731円

・モカラテ（HOT/ICE） 731円

・ココア（HOT/ICE） 501円

・アップルジュース（ICE） 351円

・オレンジジュース（ICE） 351円

※すべて税込価格 ※すべて【Sサイズ】での提供です。

＜SWEETS＞横浜エッグタルト

301円／6個入り1,881円

元町カヌレ

301円／6個入り1,651円

かためのプリン

651円

ユニドーナツ

251円

ホイップ

351円

カスタードホイップ

401円

あんホイップ

401円

塩キャラメル

401円

いちご

451円

抹茶

451円

黒ごま

451円

ピスタチオ

501円

チョコ

501円

ラズベリーショコラ

501円

※すべて税込価格

※数に限りがございますので、各日、なくなり次第終了となります。

※事前予約・取り置き・整理券の配布は行っておりません。

〈アレックス・ラミレス氏が厳選したベネズエラ産スペシャルティコーヒー豆〉

200g \2,200（税込）

元プロ野球選手で野球殿堂入りを果たしたアレックス・ラミレス氏が、故郷であるベネズエラから厳選した流通量の少ない貴重なスペシャルティコーヒー。

ベネズエラは南北に伸びる山々と温暖な気候、適度な降雨量など、スペシャルティコーヒーの栽培に適した地でありながら、そこで作られるコーヒー豆はこれまで政治的背景により、グローバルマーケットに出回ることはありませんでした。

野球界のレジェンドであるラミレス氏が得た功績と信頼をもとに、母国べネズエラコーヒーの魅力を横浜から発信していきます。

▪️アレックス・ラミレス氏 トークショー＆サイン会 概要

～ラミちゃんが日本橋三越本店にやってくる！～ アレックス・ラミレス氏スペシャルトークショー

日時：2026年3月21日（土）午後2時～午後3時

会場：日本橋三越本店 本館屋上 日本橋庭園

内容：１.トークショー（40分）

２.サイン会&撮影会 限定20名 （20分）

※サイン会＆撮影会につきましては、「サイン会参加に伴う条件」をご参照ください。

※天候や諸般の事情により会場の変更または企画の中止をさせていただく場合がございます。

当日の実施状況は日本橋三越本店大代表：03-3241-3311 までお問い合わせください。

◆「サイン会＆撮影会」参加に伴う条件（※トークショーはどなたでもご参加いただけます）

本館地下1階フードコレクション ＜UNI COFFEE ROASTERY＞ ショップにて、3/21（土）当日、エムアイカードで税込み3,240円以上お買い上げいただいた先着20名様に限り、「サイン会参加券」を配布いたします。トークショー終了後に、「サイン会参加券」をお持ちの方に限り、サイン会にご参加いただけます。

※先着20名様を満たした場合は、サイン会にはご参加いただけませんのであらかじめご了承ください。※エムアイカードをお持ちではないお客さまにつきましては、お受け取りまでにカードのご準備をお願いいたします。※エムアイカード ベーシックも対象となります。

- 「サイン会&撮影会」当日につきまして

下記の内容を満たしていませんと本企画へのご参加は出来かねますので、予めご了承ください。

※本館地下1階にて条件を満たした際に配布いたします「サイン会参加券」のご提示が必要となります。

※お電話等でのご購入はご容赦くださいますようお願いいたします。

※新規ご入会の際にはカードのお渡しに2週間程頂戴する場合がございますので、お早めにお申し込みいただきますようお願いいたします。

※ご本人様確認をさせていただく場合がございます。

※エムアイカード ベーシックも対象となります。

- トークショー＆サイン会の詳細は 日本橋三越本店 公式サイト(https://www.mistore.jp/store/nihombashi/shops/foods/foodcollection/shopnews_list/shopnews00041112.html) よりご確認ください

＜イベント概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84389/table/102_1_9a9cd94a939b0eb271e3fddcd7ca591b.jpg?v=202603111251 ]

▼ 日本橋三越本店 公式サイトへ

https://www.mistore.jp/store/nihombashi/shops/foods/foodcollection/shopnews_list/shopnews07.html

■UNI COFFEE ROASTERYとは

一杯のコーヒーで人を元気にし、街を動かし、世界をリフレッシュする--“Refresh the World.”を掲げる横浜発のカフェ&ロースタリー。感謝を伝えるコーヒー無料チケット『サンキューカード』や、サイズアップが無料になるアプリサービス『UNI Pay』など、「ありがとう」を増やすための独自の取り組みを展開。



2020年4月の1号店オープン以来、横浜を中心に、“ハマのシンボル”として親しまれたTycoon跡地や官公庁、地方都市など、多様なロケーションへ積極的な店舗展開を進めています。また、コーヒー豆の購入を通じた産地の経済支援や、コーヒー粕の再利用研究など、持続可能な社会の実現に向けた取り組みにも注力しています。



・公式サイト：https://unicoffeeroastery.jp/

・公式X：https://x.com/ucr_yokohama

・公式Instagram：https://www.instagram.com/unicoffeeroastery/

・公式アプリ：https://unicoffeeroastery.jp/app/

株式会社GRACE

創業10周年を機にReuse、Rebuild、Refreshの3つの再生をテーマに複数の事業を展開する「再生カンパニー」にリブランディング。2022年11月1日には横浜国立大学とコーヒー粕をはじめ食品廃棄物由来のセルロースナノファイバーを活用した新製品開発の共同研究契約を締結している。



また、2022年9月15日には山梨県・大月市と連携協定を締結、同年11月30日には石川県・小松市、同年12月5日に北海道・釧路市とも包括連携協定を締結、さらに2023年7月20日には茨城県・行方市と連携協定を締結するなど、近年は地方創生、産官学連携にも力を入れている。





・事業内容：リユース事業／カーリユース事業／ビジネスコンサルティング事業／DX推進事業／カフェレストラン事業

・従業員数：約650名

・会社HP：https://gr1.jp/