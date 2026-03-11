食事と連動するモンスター育成ゲーム「Eat Up Monster」配信開始

株式会社シグナルトーク

株式会社シグナルトーク（代表取締役：栢 孝文、所在地：東京都大田区）は、スマートフォン向け 新作モンスター育成ゲーム「Eat Up Monster（イートアップモンスター）」（https://eat.signaltalk.com/）の配信を2026年3月11日（水）より開始しました。

本作はAI食事解析と育成バトルを融合したモンスター育成ゲームです。48時間以内に自分が撮影した食事写真をAI解析し、食材に応じてモンスターの「HP」「MP」「攻撃力」「防御力」「すばやさ」「かしこさ」が成長し、日々の食事内容で炎・水・草の3属性に進化します。「リアルな食事がモンスターに影響する」独自システムは特許出願済みです。食習慣を見直したい方や、モンスター育成ゲームが好きな方に向けた、基本無料で楽しめるゲームアプリです。

AI解析結果をヒントに食事を選ぶ体験を通じて、自然と健康的な食事や食育に結びつく仕組みになっています。また、「栄養バランスの良い食事（食材の種類が多い）ほど、モンスターが成長しやすい」設計になっており、“食べて育てる”ゲーム性を取り入れることで、幅広いお客様に「食生活改善のきっかけ」を提供します。

モンスターの食事、食事による成長、食事の誘導

●食べた食材がカードになる。「食材カード」でゲームを有利に

食事写真をAI解析し、その料理に含まれる食材をモンスターが食べると、バトルで使える「食材カード」が排出されます。食材が多いほどカード数も増え、有利に進めるには栄養バランスを意識する必要があります。食材カードは、攻撃2種（敵単体に大ダメージ/敵全体に大ダメージ）、回復2種（HP回復/MP回復）の計4種類あり、どれを選ぶかの戦略を楽しめます。

排出された食材カードの選択と、バトルでのカード効果

●食べて挑む2種類のバトル

ステージバトルでは敵モンスターを倒して育成モンスターを強化でき、スタンプラリー形式のステージ構成で、1ステージ、横一列の3ステージクリアごとに報酬を獲得できます。

プレイヤーバトルでは、お客様同士で対戦できます。強敵に勝つほどより多くのバトルポイントを獲得でき、バトルポイントの週間合計でランキングを競います。両バトルとも、食材カードとコマンド技の組み合わせで、戦略性の高いバトルが楽しめます。

ステージバトル、バトル中、プレイヤーバトル

●遊びながら自然と健康的に

管理栄養士監修のAI食事解析を搭載しています。食事写真をアップロードすると、AIが料理名、食材、栄養素を解析し、足りない栄養素を含む食材を、次回食べたいものとしてモンスターが「おねだり」します。さらに時々健康に関するTipsも話すため、遊びながら自然と健康知識を身に付けられます。

「撮る→食べさせる→育てる→戦う」の簡単操作で、1プレイ3分、広告なし、基本無料で楽しめます。子どもの食育から大人の健康サポートまで、楽しく続けられる健康習慣アプリです。

食事解析の流れ、AI食事解析結果、栄養素の説明、モンスターの感想

●100コイン（500円分相当）をプレゼント

コイン（ゲーム内通貨）は重要な役割を担っており、ゲーム開始時に100コインをプレゼントしています。主に、バトル勝利やランキング報酬で獲得でき、モンスターの食事待機時間短縮、食事写真の再利用、食材カード保有数増加など、ゲームの利便性向上に役立ちます。コインは課金によるチャージが可能です。

コインプレゼント、食事待機時間短縮、ショップ

●育成モンスター紹介（一部抜粋）

■ アプリダウンロードはこちらから

App Store ：https://apps.apple.com/jp/app/id6742993362

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.signaltalk.hmhm

■ 「Eat Up Monster（イートアップモンスター）」概要

公式ホームページ ：https://eat.signaltalk.com/

公式X (旧Twitter) ：https://x.com/eat_up_monster

プレス用素材集 ： https://eat.signaltalk.com/zip/2026/media_eatupmonster_20260311.zip

※記事掲載時にご利用いただけるロゴや画像です。

ジャンル ：モンスター育成ゲーム

価格 ：基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

対象プラットフォーム ：iOS16.0 以降、Android 10 以降

制作 ：株式会社シグナルトーク

■ 株式会社シグナルトークについて

2002年に設立。オンライン麻雀Maru-Janをはじめとした、自社開発のオンラインゲームやオリジナルのITサービス・AIなどの開発・設計・制作・運営に20年以上携わってきました。

食品のバーコードを読むだけでAIが健康度を判定するアプリ「FoodScore」、食生活や生活習慣の健康へのリスクをスコア化する「my healthy」などの社会貢献プロジェクトを展開しています。

【概要】

社名 ：株式会社シグナルトーク

公式ホームページ ：https://www.signaltalk.com/

所在地 ：東京都大田区蒲田5-8-7 蒲田K-1ビル8F

代表取締役 ：栢 孝文(かや たかふみ)

事業内容 ：オンラインゲームの開発、運営、販売等