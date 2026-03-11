七工匠 7Artisans 50mm F1.2 APS-C「E/Z/X/M43マウント」販売開始

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、七工匠 7Artisansの交換レンズ「50mm F1.2 APS-C」を2026年3月11日(水)より販売開始いたします。



メーカー希望小売価格：\ 22,100（税込）

七工匠（しちこうしょう）7Artisans 50mm F1.2 APS-Cは、APS-Cセンサー対応のマニュアルフォーカス単焦点レンズです。コンパクトな設計ながら開放F1.2の大口径を実現。背景を大きくぼかし、主題を印象的に引き立てる表現が可能です。さらに、指標には蓄光塗料を採用し、暗所での視認性にも配慮。鏡筒一体型のスライド式レンズフードを採用することで、携行性と実用性を両立しています。

ポートレートに最適な焦点距離

50mm（35mm判換算約75mm相当）は、人物撮影に適した中望遠域の画角です。表情や上半身を自然な遠近感で切り取りやすく、ピント面はシャープに、背景はやわらかくぼけるため、立体感のある描写が可能です。背景を適度に整理しながら主題を強調できるため、ポートレートはもちろん、物撮りや小物撮影にも適しています。

大口径F1.2

開放F値1.2の大口径により、背景を大きくぼかして被写体を際立たせることが可能です。開放ではやわらかさを活かした雰囲気のある表現ができ、絞ることで全体の解像感が向上し、用途に応じた描写が可能です。また、多くの光を取り込めるため、暗所でもシャッタースピードを確保しやすく、手ブレや被写体ブレの軽減にも貢献します。

操作性・携行性

クリック付きの絞りリングを採用し、絞り値の変更を直感的かつ確実に行うことができます。さらに、鏡筒一体型スライド式レンズフードを採用。着脱の手間を省き、必要な場面でスムーズに収納/使用を切り替えることが可能です。

レンズ鏡筒

高い質感と堅牢性を兼ね備えた金属製鏡筒を採用。指標には蓄光塗料を施し、暗所でも優れた視認性を確保しています。夜間や薄暗い環境でも操作性を確保します。

仕様5群7枚：EDレンズ1枚、高屈折レンズ3枚

- 対応マウント：ソニーE、ニコンZ、富士フイルムＸ、マイクロフォーサーズ- 対応撮像画面サイズ：APS-C（マイクロフォーサーズ以外）- 焦点距離：50mm（E/Z/Xマウント：35mm判換算: 75mm相当、マイクロフォーサーズ：35mm判換算: 100mm相当）- レンズ構成：5群7枚（EDレンズ1枚、高屈折レンズ3枚）- フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）- 絞り：F1.2-F16- 絞り羽根：11枚- 最短撮影距離：0.7m- フィルター径：55mm- サイズ：約Φ63×63mm（フード収納時・マウント部除く）※- 質量：約411g ※- 付属品：前後キャップ

※マウントにより異なります。

サンプルフォト

more Samples >>(https://stkb.co.jp/info/?page_id=50584)

About 七工匠

七工匠（しちこうしょう）7Artisansは、カメラ愛好家達のレンズ開発プロジェクトから始まった深センのレンズランドです。光学設計者、生産者、コレクター、各々が得意分野を活かし作り上げたレンズは、撮影をより創造的にします。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

