公益社団法人日本医師会

日本医師会（会長：松本吉郎）はこのほど、動画「進路に悩むあなたへ 先輩医師に聞きました 医学生のためのキャリアインタビュー」の第3弾を制作し、3月11日に公式YouTubeチャンネルで公開しました。

動画はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=TmQPwO5yPi8

本動画は、将来、医師としてどのような道に進めばよいのか、迷っている医学生や若い医師の皆さんに、先輩の医師達がなぜ今の道を選んだのか、その理由などを語ってもらうことで少しでも進路選択の参考にして頂ければとの思いから制作しているものです。今回の動画には、門脇孝日本医学会長が登場しています。

動画の中で門脇会長は、「今の専門分野を選んだ理由」「研究を続けていく上で必要なこと」「日本の医学研究の現状に対する考え」「日本医学会長として、今一番力を入れていること」「現在も診療はされているのか」「医師として大切にしていること」などの質問に回答。医学生や研修医の皆さんに対しては「患者さんに寄り添い、信頼される医師を目指して、ぜひ歩み続けてください」と呼び掛けています。

日本医師会では、今回の動画について、「日本医学会を率いる門脇会長には大変貴重なお話をして頂いており、医学生ばかりでなく、若い医師の方やこれから医師を目指そうとしている方にもぜひご覧頂き、将来を決める参考にしてもらいたい」としています。

問い合わせ先：日本医師会広報課 TEL03‐3946‐2121（代）

公益社団法人 日本医師会

日本医師会は、47都道府県医師会の会員をもって組織する学術専門団体です。

「医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進すること」を目的に、医師の生涯研修に関する事項、地域医療の推進発展に関する事項、保険医療の充実に関する事項など、さまざまな活動・提言を行っています。



所在地▷ 東京都文京区本駒込2-28-16

公式ホームページ▷ https://www.med.or.jp



