印刷生産管理業務をAIで効率化するクラウドサービス「Revoria Cloud(TM) Production」 新発売

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：浜 直樹）は、印刷会社の印刷生産管理業務において、製造仕様作成や生産工程設計をAIで自動化するクラウドサービス「Revoria Cloud(TM) Production(https://www.fujifilm.com//fb/ja/news/14736)（レヴォリア クラウド プロダクション）」を3月11日より提供開始します。本サービスは、印刷会社の生産管理部門が担う、受注情報の確認や、印刷時の用紙サイズ指定をはじめとした製造仕様の作成、生産工程の設計といった高度で複雑な業務をAIが支援し、取り込んだ受注情報から最適な製造仕様と生産工程を自動で作成して提示します。これにより、従来は熟練の作業者が行っていた煩雑な確認作業や仕様検討が大幅に減り、業務負荷を大きく低減します。さらに、本サービスは当社の製版ワークフローシステムとオンラインで連携することで製版ジョブチケット（※1）の自動作成が可能となり、現場全体の作業効率を大幅に向上させます。

生産管理部門におけるRevoria CloudTM Production 導入前と導入後の業務フロー比較

近年、印刷会社では、小ロット印刷の需要増加に伴い、営業部門から生産管理部門へと連携される受注情報の処理件数が増加しています。さらに、営業スタッフ間で印刷製造に関する知識や経験に差があることから、営業スタッフが登録した受注情報の内容に確認を要する点が生じる場合があります。その結果、内容の確認に一定の工数が必要となり、生産管理部門の業務負荷増加につながっています。また、生産管理部門で行われる製造仕様の作成や生産工程の設計、印刷前にデータや印刷設定の確認を行うプリフライト作業、面付け作業などは、いずれも高度な専門知識を必要とする業務であり、その多くを熟練の作業者に依存しているため、業務の属人化が課題となっています。

「Revoria Cloud(TM) Production」は、受注情報の修正や印刷物の製造に必要な製造仕様の作成、生産工程の設計といった印刷会社の生産管理部門の業務をAIで自動化します。さらに、当社が提供する「Revoria XMFTM PressReady(https://www.fujifilm.com/fb/product/software/rev_xmf_pr)（※2）」や「FUJIFILM WORKFLOW XMF(https://www.fujifilm.com/jp/ja/business/graphic/workflow/xmf)（※3）」といった製版ワークフローシステムとオンラインで連携することで、製版ジョブチケットの自動作成が可能となり、人手を介した情報の受け渡しを減らすことで伝達ミスや生産ロスを大幅に削減できます。これにより、印刷物の受注から製造現場への作業指示までの工数を短縮・平準化し、生産管理業務プロセスの簡素化と作業効率の向上を実現します。

【主な機能】

■ジョブビルダー

- 受注情報データ読み込み：お客様が使用する経営管理システム（MIS(※4)）からCSV形式（※5）で出力された受注情報を取り込み、CSV内の項目を指定して読み込むことが可能。- ジョブビルド：受注情報に基づいてAIが最適な製造仕様の作成と生産工程の設計を行う。過去の類似案件データや典型的な品目情報を参照した候補提示に加え、類似データ検索や条件設定にも対応し、最適な仕様を迅速に設定可能。- ジョブ管理：受注番号ごとに製造仕様と生産工程を自動作成し、その結果を編集・保存・比較できる機能を搭載。進行状況を直感的に把握できるステータス表示も可能。

■エッジサービス

- 製版ワークフロー連携：作成した製造仕様をもとに、製版ワークフローシステム向け製版ジョブチケットを自動作成し、オンラインで送信が可能。- MIS連携：MISから出力された受注情報（CSV形式）を、自動かつ定期的に取り込むフォルダを設定可能。また、「ジョブビルダー」で作成した製造仕様や設計した生産工程をCSV形式でMIS側に出力するフォルダも設定でき、双方向のデータ連携が可能。印刷生産管理業務におけるRevoria CloudTM Production のサービス提供範囲（赤枠部分）

※1：プリフライト作業、面付け作業などのジョブ設定パラメーターがまとまった指示書

※2：デジタル印刷のデータ入稿からプリプレス、印刷および各プリンターの操作までを一括管理するワークフローシステム

※3：オフセット印刷を中心とした印刷案件の管理、カラーマネジメント、面付けプロセスなどをシステム内に統合したワークフローシステム

※4：受注・見積・進行管理などを行う経営管理システム

※5：データ項目をカンマで区切って並べたテキストファイル

