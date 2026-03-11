「イオンモール津田沼South」グランドオープン！津田沼の新たなランドマークにORIHICAが出店！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、2026年3月18日(水)に千葉県習志野市にグランドオープンする「イオンモール津田沼South」の4階に、「ORIHICA イオンモール津田沼South店」を出店いたします。ORIHICAの全国200店舗達成へ向け、千葉県内には9店舗目の出店となり、重点出店地域である関東エリアのドミナント強化により、さらなるブランド認知とマーケットシェア拡大を図ってまいります。

画像はイメージです。

■“体験と発信の場”を提供する、津田沼の新たなランドマークにORIHICAが出店！

この度ORIHICAが出店させていただく「イオンモール津田沼South」は、「イオンスタイル津田沼South」を核店舗とし、ファッション・コスメ・飲食店・映画館・イベント会場など約50の専門店で構成される体験型商業施設としてグランドオープンいたします。隣接する「イオンモール津田沼North」とも連携し、これまで以上に地域の多様なニーズに応える施設として、若年層からファミリー層までさまざまな世代の来館が期待されています。今回の出店は、駅前一帯のお買い物エリアが拡大する中で、幅広い世代のお客様へビジネス・ビジカジ・オフィカジスタイルのご提案を通じて、ORIHICAのさらなるブランド認知とマーケットシェアの拡大につながると考えております。

本店舗では、「オリヒカブルー」 を基調とした優しいカラースキームと什器や壁面に曲線デザインを採用。懐かしさと新しさが融合した、幅広い年代のお客様に親しみやすい空間を演出いたします。また、ORIHICA標準店舗よりコンパクトな店舗ではありますが、オンライン上の在庫でお買い物ができ、倉庫からご自宅へお届けする「ウェブオーダーシステム」を活用。お持ち帰りニーズの高いジャケットやシャツ、小物類などの商品陳列スペースを十分に確保しております。限られた店舗面積でも売り場効率化を図り、より多くの商品をご覧いただける環境を整えるとともに、オープン特別セールも開催。お客様のニーズに最大限お応えし、お買い物を楽しんでいただける店舗づくりに注力してまいります。

ORIHICAは今後も200店舗達成へ向け、重点出店地域への出店を強化してまいります。

【店舗情報】

店舗名： ORIHICA イオンモール津田沼South店

住所： 千葉県習志野市津田沼一丁目 10－30

イオンモール津田沼South 4階

電話番号：047-409-5911

店舗面積：約48坪

営業時間：10:00～21:00

※本プレスリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1152-37255b6a1fff6d0bd335bee870facac1.pdf