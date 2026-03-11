イマクリエイト株式会社、株式会社神戸製鋼所溶接事業部門及びコベルコ溶接テクノ株式会社との次世代溶接トレーニングソフトウェア「WeldNext」に関する共同事業を開始

イマクリエイト株式会社

イマクリエイト株式会社（本社：東京都品川区東五反田5丁目22-7、代表取締役：山本彰洋）は、株式会社神戸製鋼所溶接事業部門及びコベルコ溶接テクノ株式会社（以下、神戸製鋼所溶接事業部門及びコベルコ溶接テクノ）との共同事業として、溶接技能向上を目的とした次世代溶接トレーニングソフトウェア「 WeldNext（ウェルドネクスト）」を、３月１１ 日にリリースいたします。

当社はこれまで、VR溶接トレーニングソフトウェア「NUP溶接」を通じて、製造現場における人材育成や技能伝承の課題解決に取り組んできました。

その知見を礎に誕生した「WeldNext」はより実践的で、より現場にフィットする溶接教育を実現するために新たに開発された製品です。

本製品は単なる後継モデルではなく、教育の可能性を広げる新たな選択肢として提供する溶接トレーニングツールです。

「WeldNext」の主な特長

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MX5_rvyhngY ]1．MR（複合現実）による“現実を見ながらの溶接トレーニング”

MRバージョンでは、実際の作業環境や治具を視認しながら、仮想溶接を行うことが可能です。

これにより、現場に近い感覚でのトレーニングを実現し、VR単体では難しかった「空間認識」や「姿勢の再現性」を大きく向上させます。

2．遠隔地からの学習者の監督・指導機能

ネットワークが利用できる環境では、離れた場所にいる指導者や管理者が同じVR空間に入り、リアルタイムで溶接状況を確認・指導することが可能です。

海外工場との連携など拠点を超えた新たな教育体制の構築により、熟練工の不足を抱える溶接業界全体の教育課題の解決に貢献します。

3．熟練者の溶接手順をVR空間で記録・保存

導入事業所内の熟練技能者が、正しい溶接手順をVR空間内で実演・記録し、そのデータを教材として保存できます。

これにより、属人化しがちな技能やノウハウを“見える化”し、初学者がいつでも繰り返し学べる環境を構築します。

4．パイプ溶接トレーニングへの対応

これまで要望の多かったパイプ溶接の練習にも対応。

姿勢制御やトーチ角度、溶接順序など、より高度で実践的な技能習得を支援します。

イマクリエイト主導による開発に神戸製鋼所溶接事業部門及びコベルコ溶接テクノが協力

現実空間を活かし訓練するMRモードを搭載パイプ形状への溶接訓練を搭載遠隔を想定した複数人でのネットワークモード作業をデータとして保存し録画/再生が可能

「WeldNext」は、イマクリエイト株式会社が主導して企画・開発を行った製品です。

本製品内の溶接表現においては神戸製鋼所溶接事業部門及びコベルコ溶接テクノにご協力いただいております。神戸製鋼所溶接事業部門及びコベルコ溶接テクノは「溶接材料」「溶接ロボット・装置・電源」「溶接プロセス」の技術を保有する溶接総合メーカであり、溶接研修センターでは 60 年以上にわたり溶接人材の育成に貢献しております。

今後の展開について

「WeldNext」は、導入時点で完成するソフトウェアではなく、ネットワークを利用できる環境があればさらに継続的に機能追加・アップデートを行うプラットフォームとして展開していきます。

当社は今後も、現場の声を反映しながら、溶接技能教育の新しいスタンダードを世界に向けて発信してまいります。

※WeldNextの販売に伴い、旧商品「NUP溶接」は販売終了となります。既にご利用を頂いているお客様につきましては、レポートログ機能のみ、契約の満期を迎えたタイミングでサービス終了となりますがアプリケーション自体は引き続きご利用頂けます。

当社はこれまで、VR溶接トレーニングソフトウェア「NUP溶接」を通じて、製造現場における人材育成や技能伝承の課題解決に取り組んできました。

その知見を礎に誕生した「WeldNext」は、より実践的で、より現場にフィットする溶接教育を実現するために新たに開発された製品です。

本製品は単なる後継モデルではなく、教育の可能性を広げる新たな選択肢として提供する溶接トレーニングツールです。

■WeldNext

URL：https://ima-create.com/weldnext/

■そのほか

株式会社神戸製鋼所のプレスリリースはこちら

【プレスリリース】

https://www.kobelco.co.jp/releases/2026/1218775_18738.html

【紹介ページ】

https://www.kobelco.co.jp/products/welding/weldnext/

会社情報

イマクリエイト株式会社

所在地 ： 〒141-0022 東京都品川区東五反田5丁目22-7 KAY&KAY West 101号室

代表者 ： 代表取締役CEO 山本 彰洋

URL ： https://ima-create.com/