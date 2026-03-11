Gap、Young Mikoとのコラボレーションを通じた SPRING 2026 グローバルキャンペーンとオリジナルミュージックビデオを公開

ギャップジャパン株式会社

この春Gapは、グラミー賞(R)にもノミネートされたグローバルアーティスト、Young Miko（ヤング・ミコ）とのコラボレーションを通じたSPRING 2026グローバルキャンペーン「Sweats like this」を2026年3月11日(水)にローンチします。本キャンペーンはミュージックビデオとしての要素を兼ね揃え、人々の心をつなぐ文化的なラテンミュージックが生み出すパワーを通じて、人々を鼓舞することを表現しています。このクリエイティブなコラボレーションで、Gapはスペイン語が母国語のソロアーティストであるヤング・ミコに、彼女の生きる世界やコミュニティに根ざして、枠にとらわれない、ありのままに音楽を発信するプラットフォームを提供します。GapSweatsはオリジナリティや創造性、自信を象徴する等身大のスタイルとして位置づけられています。

Gapブランドのプレジデント兼CEOのMark Breitbard(マーク・ブライトバード)は次のように述べました。「Gapはこれまで、作品そのものだけでなくオーディエンスとの本質的なつながり方を通じてカルチャーを創り出してきたアーティストたちと、長年にわたりパートナーシップを築いてきました。ヤング・ミコは今を象徴する存在ではありません。一世代の感性を体現し、これからの時代を切り拓くアーティストです。彼女は真のクリエイティブ・コラボレーターとしてこのキャンペーンに参加し、自身の音楽の世界を視覚的に拡張すると同時にGapSweatsを創造性と自己表現のキャンバスとして表現してくれました。これこそ、ファッションをエンターテインメントとして捉える取り組みです」。

Gapブランドのチーフマーケティングオフィサー、Fabiola Torres(ファビオラ・トーレス）は次のように述べました。「ヤング・ミコは、本物であることへのゆるぎない姿勢と自信、そしてスタイルと自己表現に対する確かな感性を兼ね備えています。このキャンペーンでは、音楽、ムーブメント、ストーリーテリングを通じて、今まさにカルチャーが生まれているその最前線でオーディエンスと向き合います。『Sweats like this』は、ラテンミュージックにとって象徴的なタイミングで登場します。ラテンミュージックは、長年グローバルカルチャーを活気づけ、世代を超えて人々の装い、ダンス、自己表現のあり方に影響を与えてきました」。

本キャンペーンは、Bethany Vargas（ベサニー・バルガス）が監督を、Olivia Malone（オリビア・マローン）が撮影を、Zoi Tatopoulos（ゾイ・タトポウロス）が振付を担当したオリジナルミュージックビデオとともに発表されます。26名のラテン系ダンサーが参加した、『WASSUP』のトラックには、新たなアレンジを加え、GapSweatsの動きが引き立つようにオリジナルのダンスブレイクパートが追加されています。

Caroline Newell（キャロライン・ニューウェル）が、ファッション＆イメージコンサルタントのAlastair McKimm（アラステア・マッキム）とともにスタイリングを手掛けたこのミュージックビデオでは、GapSweatsを創造性と自己表現のキャンバスとして再解釈されています。各ダンサーのために独自にスタイリングされたモノクロのルックが登場。ヤング・ミコは、Gapのアイコニックなアーチロゴ フーディーや特別にカスタムされたクロップドスタイルを含むヘビーウエイトやエクストラ ヘビーウエイトGapSweatsを着用し、ダンサーたちはワイドレッグ ジョガーからショーツまで、様々なフリースのシルエットやプロポーションを身にまとい、コレクションの幅広さと無限のスタイリングの可能性を体現しています。

プエルトリコのアニャスコで生まれたヤング・ミコは、現代のミュージックシーンを牽引する最も影響力のある新進気鋭アーティストの一人です。グラミー(R)賞およびラテングラミー(R)賞にノミネートされたグローバルアーティストであり、2025年には『WASSUP』でブレイクし、Spotifyで1億3,700万回以上のストリーミング数を記録しています。彼女のサウンドは、2000年代初頭のラップやヒップホップのノスタルジックな要素とモダンなレゲトンのエッジを融合させ、巧みなスパングリッシュの歌詞と中毒性のあるフックを組み合わせています。Spotifyの月間リスナーは2,000万人以上、ソーシャルメディアの総フォロワー数は2,100万人以上で、これまでにBad Bunny（バッド・バニー）、KAROL G（カロルG）、BIA（ビア）、Central Cee（セントラル・シー）、Feid（フェイド）、KATSEYE（キャッツアイ）、Marshmello（マシメロ）、Tainy（タイニー）、BZRP（ビザラップ）といったアーティストたちとコラボレーションしています。

ヤング・ミコは次のように語りました。「プエルトリコは私の話し方、自己表現、ファッション、ライフスタイル、そして世界の見方まで、すべてに影響を与えています。私の故郷であり、今日の私を形作ったカルチャーです。このミュージックビデオの制作は素晴らしい経験でした。私自身と私のカルチャーをありのままに表現する場を与えてくれたGapとの仕事はとても自然に感じられました。ファンが深く共感した楽曲に、新たな形で愛を込められるのは本当に特別なことです。今回はダンスを取り入れ、多くの人と新たな場を共有しています。みなさんに見ていただけるのがとても楽しみです」。

「Sweats like this」は2026年3月1日（水）よりデジタル、ソーシャルなどのGapブランドの各チャネルで公開します。@gap @gap_jp @itsyoungmikoをフォローして最新情報をご覧ください。GapのSPRING 2026 最新コレクションは、全国のGapストア及び公式オンラインストア(https://www.gap.co.jp/)で販売しています。

Gap公式オンラインストア 特設ページ

https://www.gap.co.jp/gap-sweats-like-this?tid=gjme001587

