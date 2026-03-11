【エステー】猫用システムトイレ専用の複数ねこ用チップ「ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌チップ 複数ねこ用 大きめの粒」を新発売

エステー株式会社

エステー株式会社は、2頭でも強力消臭(※1)&長持ちする猫用システムトイレ専用のチップ「ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌チップ 複数ねこ用 大きめの粒 4.0L」を3月26日から全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなどで新発売します。

価格はオープンですが、店頭での実勢価格は税込み1,628円前後の見込みです。

(※1)●チップ、シートによる不快な尿臭の消臭効果

●ウンチや汚れたチップは早く取り除いてください

●シートは複数ねこ用を使用し、1週間で交換してください

「ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌チップ 複数ねこ用 大きめの粒」

「ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌チップ 複数ねこ用 大きめの粒」は、2頭でも強力消臭(※1)し、そして長持ちする猫用システムトイレ専用のチップです。

ミネラル系はっ水剤と高機能はっ水剤の2種類のはっ水成分を配合したことにより、オシッコの量が増えてもチップが膨らみにくく、足元をいつもサラサラで清潔な状態に保ちます。

また、ニオイの原因となるオシッコが残りにくくなっています。

主原料には天然素材の針葉樹を採用し、飛び散らない(※2)大きめの粒です。取り換え時にも粉が舞い散りにくくなっています。

“複数ねこ用”に特化し、2頭で使ってオシッコの量が多くなっても、4.0Lの内容量で約2カ月の使用が可能な長持ちするシステムトイレ専用のチップです。

(※2)ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌チップ 小さめの粒比

【開発背景】

使用シーン

2頭以上の猫ちゃんを飼う複数ねこ飼育者は、2023年の37.9％から年々増加傾向にあり、2025年には38.4％と、約4割近く存在しています。

複数ねこ飼育者においては、猫ちゃんの頭数が増えることによりオシッコの量も多くなり、チップが受けるダメージが増加するため、ニオイが発生しやすく、チップの交換頻度が高くなるという課題がありました。

また、こうした複数ねこ飼育者に猫砂の重視点と満足度を調査したところ、オシッコの消臭効果の高さや、オシッコを吸収した砂の崩れにくさ、取り換え頻度を重視するも、現在使用している猫砂では満足できておらず未充足ニーズが存在していることがわかりました。

こうした課題に応えるために、2頭でも強力消臭(※1)&長持ちを叶える「ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌チップ 複数ねこ用 大きめの粒」を開発しました。

製品情報

DSːエステー調べ

・製品名：ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌チップ 複数ねこ用 大きめの粒

・価格：オープン／店頭実勢価格：税込1,628円前後

・発売日：2026年3月26日

・ルート：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなど

・内容量：4.0L

・原材料：木材、はっ水剤、脱臭剤

・初年度販売目標：27.8万個