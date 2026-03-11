楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025、ネクストエンジンご利用のEC事業者27社が受賞

NE株式会社

NE（エヌイー）株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO：比護則良、以下「NE」）は、楽天市場に出店する5万以上の店舗の中からベストショップを決定する「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」において、NEが開発・提供するSaaS型ECバックエンドシステム「ネクストエンジン」をご利用のEC事業者計27社が受賞したことをお知らせいたします。

■概要

この度、ネクストエンジンご利用のEC事業者から「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」を27社が受賞いたしました。

■受賞されたユーザーからの喜びの声

受賞されたEC事業者の皆さまより、今回の受賞にあたってのコメントを頂戴いたしました。（順不同）

- 2plus8株式会社

3年連続で栄えある賞を頂戴し、大変嬉しく思います。今後も皆さまに喜んでいただける商品をお届けできるよう努めてまいります。ネクストエンジン様があるからこそ、受注から出荷まで迅速に対応できております。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

- ハイガー・HAIGE産業株式会社

皆さまの支えによる受賞に心より感謝いたします。今後も「より良い品質・より良いサービス」を追求し、皆さまの生活を豊かにする製品をお届けできるよう精進してまいります。

- 株式会社シブヤ

この度は栄誉ある賞をいただき、スタッフ一同大変嬉しく思っております。日頃よりご愛顧くださるお客様、ならびに運営を支えてくださる皆さまに心より感謝申し上げます。

ネクストエンジンを活用した業務効率化により、安定した店舗運営を実現することができました。今後も文具をはじめ、ランドセルや雑貨など幅広い商品を取り扱う専門店として、お客様に信頼いただける商品とサービスの提供に努めてまいります。

- アルペンローゼ株式会社

日本生まれのヘアケア専門ブランド「La CASTA（ラ・カスタ）」は、今年30周年という大きな節目を迎えました。この記念すべき年に、このような栄誉ある賞を頂戴し、身の引き締まる思いです。

弊社の歩みを支えてくださったお客様、そしてネクストエンジン様をはじめとする関係者の皆さまの多大なるご支援に心より感謝申し上げます。

これからもお客様のお声に寄り添った商品をお届けし、よりいっそう健やかで美しく輝くみなさまを応援し続けたいと思います。

- 株式会社キュリエ

楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを2年連続で受賞することができ、大変嬉しく思っております。日頃よりご愛顧いただいているお客様への感謝とともに、ネクストエンジンを活用した業務効率化や迅速な対応体制の強化が、今回の受賞につながったものと感じております。

これからもお客様に喜んでいただける商品・サービスをお届けできるよう、さらなる成長を目指してまいります！

- natural tech株式会社

この度、楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを受賞でき、大変嬉しく思います。日々の受注管理や安定した運営は、ネクストエンジン様のシステムがあってこそ実現できた部分も大きく、深く感謝しております。

お客様の期待に応えるべく、今後さらなるサービス向上に努めてまいります。

- 株式会社今木

楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーという名誉ある賞を2年連続受賞できたこと、大変

光栄に思っております。ご利用いただいた全てのお客様に感謝申し上げます。

- 株式会社フォーサイス

この度「BEAUTY PARK」は楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025「美容・ヘアケア・ネイルジャンル」のジャンル賞を受賞することができました。

創業25周年を迎える記念年にこのような栄誉ある賞をいただけたのも、日々お買い物を楽しんでくださるお客様をはじめ、運営を支えてくださる関係者の皆さまの多大なるご協力・ご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。

この先もたくさんの方々とのご縁を大切に成長し、長くご支持いただけるショップづくりを目指して、サービス・品揃えともに一層の向上に努めてまいります。

- 株式会社シマコーポレーション

この度、楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025ジャンル大賞を初受賞いたしました。本受賞は、日頃より当店をご愛顧くださるお客様のおかげでございます。また、ネクストエンジンの活用により、多くの注文を迅速かつ正確に処理できたことも、安定運用の大きな支えとなりました。

今後も現状に甘んじることなく、サービス品質と顧客満足度のさらなる向上に努め、「選ばれ続けるショップ」を目指してまいります。

- 株式会社HARUTAS

楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー受賞に際し、日頃よりご愛顧くださるお客様をはじめ、関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。

当社は「ネットでも安心して住設商品をご購入いただけるショップ」を目指し、今後もスタッフ一同、サービス品質の向上と体制整備に努めてまいります。引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。

- 株式会社NISSO

この度はショップ・オブ・ザ・イヤーという大変光栄な賞を賜り心より御礼申し上げます。

当店では複数モール運営による受注増加や他店舗との在庫連動を背景に、少人数でも効率的に運営できる体制づくりを目的としてネクストエンジンを導入しました。優れた操作性と一元管理により業務を大幅に効率化できたことが今回の受賞につながったと感じております。

今後もネクストエンジン様と共により良いショップ運営に尽力して参ります。

- エヌステージ株式会社

このたび、楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025を受賞できたことを大変光栄に思います。たくさんのお客様や関係者様、スタッフに支えられて受賞することができたと感じております。

- 株式会社nanaple

10回目という節目での今回の受賞に、これまでで一番の喜びを感じています。支えてくれた仲間とお客様に感謝し、これからも新しい挑戦を楽しみつつ、皆さまに寄り添い共に歩むお店でいれるよう精進してまいります。

- 株式会社TENTIAL

いつもご愛顧いただいているお客様に心より感謝申し上げます。

TENTIALは「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに、科学的根拠に基づいて、日常で手軽にコンディショニングができる製品を提供しております。

今後も、1人でも多くのお客様のコンディショニングを支え、ポテンシャルを発揮できる商品・サービスを提供して参ります。

- 恒盛株式会社

この度は、楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーという大変栄誉ある賞を2年連続で受賞することができました。日頃よりご愛顧いただいているお客様と、ネクストエンジン様を始めとする多くの関係者様のご尽力の賜物です。

今後もより多くのお客様にご満足いただけるよう、商品とサービスの品質向上に努めてまいります。

- リカオー株式会社

2020年以来5年ぶり4度目の楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを受賞することができました。これからも慢心することなく、邁進してまいります。

■今後に向けて

今回受賞された27社の皆さまが日々積み重ねてこられた創造的な挑戦に対し、NE一同心よりお祝い申し上げます。

急速にAI技術が普及し、EC運営のあり方が大きく変わろうとしている今、私たちは改めて「eコマースの本質」を見つめ直しています。どれほど自動化が進んだとしても、購入者の心を動かすのは、事業者が注ぐ「熱量」に他なりません。

NEの役割は、単に便利なシステムを提供することに留まりません。最新のテクノロジーを賢く使いこなし、煩雑な舞台裏を整えることで、皆さまが「お客様と向き合う創造的な時間」に心置きなく熱中できる土台を支え続けることです。

技術が進化する時代だからこそ、人と人との関わりを大切にし、皆さまが生み出す商いの熱量が淀みなくお客様へ届いていく。その循環を支えることが、NEの最大の喜びです。「コマースに熱狂。」というパーパスのもと、皆さまと共に歩み、心動かされる体験が溢れる未来を、これからも共に育ててまいります。

■楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025について

ショップ・オブ・ザ・イヤーとは、お客様による投票数、2025年度の売上、売上の成長率、注文件数、お客様対応などから年間のベストショップが選ばれる楽天市場の表彰制度です。5万以上のショップの中から最も秀でたショップに授与されます。

https://event.rakuten.co.jp/soyshop/(https://event.rakuten.co.jp/soyshop/)

■ネクストエンジン 概要

ネクストエンジンは、EC事業者向けのクラウド（SaaS）型ECプラットフォームです。受注、発注、仕入、在庫管理、商品情報の管理、分析まで、ネットショップ運営に必要な業務を一元化し、効率的な運営を支援します。

主な特徴は以下の通りです。

・受注、在庫、商品情報の一元管理から分析等、ネットショップに必要な機能を集約

・対応可能なモールは業界最大級の50以上

・ネクストエンジンアプリによる柔軟な機能拡張

・ネクストエンジンアプリの開発・販売プラットフォームを提供

・契約社数：6,700社（2025年10月31日現在、幅広い業種・規模の企業が採用）

ネクストエンジンは、EC事業者の成長を継続的にサポートし、さらなるサービス向上に取り組んでまいります。

URL：https://next-engine.net

■NE株式会社 概要

名称 ：NE株式会社（東証グロース 証券コード：441A）

代表者 ：代表取締役社長CEO 比護 則良

所在地 ：神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目2-3 EPIC TOWER SHIN YOKOHAMA 16階

設立 ：2022年5月2日

事業内容 ：EC支援・SaaS事業、地方創生・自治体支援事業、コンサルティング事業

企業サイト：https://ne-inc.jp

【本記事に関する問い合わせ】

担当 ： NE株式会社 広報担当

電話 ： 03-4540-6512

e-mail ： pr@ne-inc.jp