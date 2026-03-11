【エステー】「消臭力」監修 猫のウンチ・オシッコ専用のビーズタイプの消臭剤「ニャンとも清潔トイレ 消臭プロフェッショナル ビーズ」を新発売

エステー株式会社

エステー株式会社は、「消臭力」監修の下、猫ちゃんのトイレのニオイ悩みを解決する「ニャンとも清潔トイレ 消臭プロフェッショナル」シリーズから、猫ちゃんのウンチ・オシッコ専用のビーズタイプの消臭剤「ニャンとも清潔トイレ 消臭プロフェッショナル ビーズ 本体 320g 微香タイプ」と「ニャンとも清潔トイレ 消臭プロフェッショナル ビーズ つめかえ 800g 微香タイプ」を3月26日から全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなどで新発売します。

価格はオープンですが、「本体 320g 微香タイプ」の店頭での実勢価格は税込み547円前後、「つめかえ 800g 微香タイプ」が税込み877円前後の見込みです。

「ニャンとも清潔トイレ 消臭プロフェッショナル ビーズ」

（左から）本体 320g 微香タイプ、つめかえ 800g 微香タイプ

「ニャンとも清潔トイレ 消臭プロフェッショナル ビーズ」は、猫ちゃんのウンチ・オシッコ専用のビーズタイプの消臭剤です。

「消臭力」監修の下、2種類の天然消臭成分を配合した独自処方で、置いておくだけでトイレ周りに漂うニオイを効果的に消臭します。

やさしい微香タイプで、爽やかなグリーン系の香りです。

容器は、倒れても穴からビーズがこぼれにくい安心仕様となっています。

「本体 320g 微香タイプ」と同時に、約2.5回分の「つめかえ 800g 微香タイプ」もラインナップします。

【開発背景】

猫の飼育者の消臭剤購入時の重視点と満足点を調査したところ、“オシッコやウンチのニオイの消臭効果に関する項目(下グラフ・ピンク部分)”を約21～25%が重視点として挙げているのに対し、それに対する満足点は約10％～15％程度に留まっています。

また、“安心・安全な成分で猫がなめても心配がない(同・イエロー部分)”を重視点とするのは約27％ですが、満足点は15％と低くなっています。

こうした結果から、“消臭効果”や“安心・安全”といった点に飼育者の未充足ニーズが存在していることがわかりました。

そのため消臭芳香剤のトップブランド(※)である「消臭力」の監修の下に高い消臭効果を叶え、倒れてもこぼれにくく、やさしい微香タイプの「ニャンとも清潔トイレ 消臭プロフェッショナル ビーズ」を開発しました。

(※) DS：（株）インテージ SRI＋／推計販売規模（金額） 期間：2025年2月～2026年1月（シリーズ累計）、カテゴリー：消臭芳香剤（衣類用・車用・ウイルス除去効果・二酸化塩素発生除く）

市場の定義はエステー独自設定です(記載データをご利用の場合は、注釈の記載をお願いします）

「ニャンとも清潔トイレ 消臭プロフェッショナル」シリーズ

DSːエステー調べ

「ニャンとも清潔トイレ 消臭プロフェッショナル」シリーズは、「消臭力」監修の下、猫ちゃんのトイレのニオイ悩みを解決する消臭に特化したシリーズです。2025年3月に猫用システムトイレ用の「脱臭・抗菌チップ」（大きめの粒／小さめの粒）、「脱臭・抗菌シート」、そして猫ちゃんのウンチ・オシッコ専用の消臭剤の「スプレー」（本体／つめかえ）、「置き型」を発売。そして今回、「ニャンとも清潔トイレ 消臭プロフェッショナル ビーズ」を新たにラインナップしました。

これら「ニャンとも清潔トイレ 消臭プロフェッショナル」シリーズの製品を通じて、トイレのニオイ悩みを解決することで、猫ちゃんにとって清潔でストレスのかからないトイレ環境を実現します。

「ニャンとも清潔トイレ 消臭プロフェッショナル」シリーズ (左から) 「脱臭・抗菌チップ」、「脱臭・抗菌シート」、「スプレー」、「置き型」、「ビーズ」

◆「ニャンとも清潔トイレ 消臭プロフェッショナル」シリーズ 消臭剤

製品詳細はこちら： https://nyantomo.com/lineup/deodorizer/

製品情報

・製品名：ニャンとも清潔トイレ 消臭プロフェッショナル ビーズ

本体 320g 微香タイプ／つめかえ 800g 微香タイプ

・価格：オープン／店頭実勢価格

本体：税込547円前後・つめかえ：税込877円前後

・発売日：2026年3月26日

・ルート：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなど

・内容量：本体：320g／つめかえ：800g

・成分：吸水性樹脂、天然果実抽出物、界面活性剤（非イオン）

・初年度販売目標：計21万個