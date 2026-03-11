【受講者募集中】4/10～開講！新規事業立ち上げの基礎を学べる「ニュービジネスデベロップメント」コース
特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、東京都中央区）が運営するコンテンツ業界に特化した人材育成事業「VIPOアカデミー」では、「ニュービジネスデベロップメント～新規事業のはじめ方講座～」コースを開催いたします。
「ニュービジネスデベロップメントコース～新規事業のはじめ方講座～」は、新規事業立ち上げの基礎となる考え方を学び、演習を通じて具体的な計画策定の流れを理解していく講座です。
新規事業の検討および企画・実行を求められている方や、ビジネスアイデアはあるものの具体的なプランに落とし込めていない方々を対象に、新規事業立ち上げを専門とする講師が、レクチャーと実践演習を交えながら進めてまいります。
2024年から開講した「ニュービジネスデベロップメントコース」は、年に一度の貴重な講座となりますので、この機会に奮ってご参加ください。
※新人研修から経営幹部人材育成まで、幅広くお役立ていただける内容ですので、総務・人事・人材開発等のご担当者の方にもご転送いただけると幸いです。
お申込はこちら :
https://forms.gle/UmoCh7n68gHJFxwE7
◆ニュービジネスデベロップメントコース～新規事業のはじめ方講座～ （4/10～24 全3回）
新規事業立ち上げの基礎となる考え方を学習し、演習（個人およびグループディスカッション）を通じて具体的な新規事業の計画策定の流れについて理解する。
※会場開催（平日）
〈対象者〉
・新規事業の検討を求められている部門の方
・新規事業を検討および実践するマインドセットと企画・実行するスキルが求められてる方
・ビジネスアイデアはあるが、具体的なプランに落とし込めていない方
・経営企画/事業戦略/デジタル戦略/営業企画/特命担当など
定員：10名（各社2名まで）
申込締切：3月27日（金）
★ニュービジネスデベロップメントコース～新規事業のはじめ方講座～の詳細・お申込みは［こちら(https://vipo-academy.jp/course/nbd/)］
お申込はこちら :
https://forms.gle/UmoCh7n68gHJFxwE7
※最少催行人数に満たない場合、開催を中止させていただくことがございます。
◆2026年度 スケジュール ◆
※「コーポレートリーダーコース」は、2026年度は秋期のみの開催となります。
※今後の状況により日程に変更が生じることもございますのでご了承ください。
★Xやってます！
コースのご案内、各講座の内容や先生のご紹介、業界情報などつぶやいています。お気軽にフォロー、よろしくお願いいたします。X：＠VIPO_ACADEMY
【お問い合わせ先】
VIPOアカデミー事務局（特定非営利活動法人映像産業振興機構［VIPO］内）
E-mail：academy@vipo.or.jp 担当：内海、長澤
※メールでお問い合わせの際は、件名に「春期コース2026」とご明記ください。