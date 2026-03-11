この春大注目の“お酒×ガールズ青春ストーリー”、TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』のキャストトーク特番「ほろ酔い声優女子会」を「ABEMA」で3月16日（月）＆23日（月）に独占無料放送！

株式会社AbemaTV

(C)塀（秋田書店）／上伊那ぼたん製作委員会

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年4月より放送を開始する新作TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』のキャストトーク特番『ほろ酔い声優女子会 ～お酒って、いいな～ Presented by Kamiina Botan』を、2026年3月16日（月）、23日（月）に2週連続で独占無料放送いたします。

『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』は、「チャンピオンクロス」（秋田書店）で連載中の塀による漫画作品が原作の“お酒×ガールズ青春ストーリー”。大学進学を機に学生寮へ入寮した20歳の女子大生・上伊那ぼたんが寮長・砺波いぶきとの出会いをきっかけに、寮生たちと“お酒”を通して関係を深めていく物語が描かれます。酔いの中でほどけていく距離感や、女性同士の繊細な心の動きが人気を博しており、2026年4月に待望の初アニメ化。アニメーション制作は『mono』で注目を集めた新進気鋭のスタジオ・ソワネが務め、放送に向けさらなる期待が高まっています。

このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した『ほろ酔い声優女子会 ～お酒って、いいな～ Presented by Kamiina Botan』では、メインキャスト陣がお酒を片手に語り合う“ほろ酔いトーク”を2夜にわたりお届け。3月16日（月）放送の［第1夜］には、鈴代紗弓（上伊那ぼたん役）、青山吉能（砺波いぶき役）、河瀬茉希（張景嵐役）が、3月23日（月）放送の［第2夜］には、寿美菜子（郡上かなで役）、天海由梨奈（遊佐あかね役）、富田美憂（北杜やえか役）が出演し、カメラを意識しない自然体のトークを繰り広げます。

なお、TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』は、「ABEMA」にて4月10日（金）夜24時より地上波同時・最速配信開始。

ぜひ本特別番組でキャスト陣の素顔に触れながら、『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』の放送開始に備えましょう。

■特別番組『ほろ酔い声優女子会 ～お酒って、いいな～ Presented by Kamiina Botan』［第1夜］［第2夜］独占無料放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

・［第1夜］

放送日時：2026年3月16日（月）夜9時～夜9時30分

放送チャンネル：アニメSPECIALチャンネル

番組URL：https://abema.go.link/87zOC

出演者：鈴代紗弓 (上伊那ぼたん役)、青山吉能 (砺波いぶき役)、河瀬茉希 (張景嵐役)

・［第2夜］

放送日時：2026年3月23日（月）夜9時～夜9時30分

放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル

番組URL：https://abema.go.link/eCFeI

出演者：寿美菜子 (郡上かなで役)、天海由梨奈 (遊佐あかね役)、富田美憂 (北杜やえか役)

※ともに放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

【作品概要】

＜CAST＞

上伊那ぼたん：鈴代紗弓

砺波いぶき：青山吉能

郡上かなで：寿美菜子

遊佐あかね：天海由梨奈

北杜やえか：富田美憂

張景嵐：河瀬茉希

＜STAFF＞

原作：塀「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」（秋田書店「チャンピオンクロス」連載）

監督：佐久間貴史

副監督：戸澤俊太郎

シリーズ構成・脚本：米内山陽子

キャラクターデザイン：吉成 鋼

サブキャラクターデザイン・メインアニメーター：みやち

プロップデザイン・メインアニメーター：松尾祐輔

衣装デザイン：藤井有紗

美術監督：宮越 歩

色彩設計：伊藤 唯

撮影監督：富田喜允

3D監督：小川耕平

編集：廣瀬清志

音楽：橋口佳奈

音響監督：明田川 仁

音響制作：マジックカプセル

アニメーションプロデューサー：村上 光

制作：ソワネ

公式サイト：https://kamiina-botan.com/