インティメート・マージャー、【3月開催】データ活用の課題が解決できる共催セミナー決定

株式会社インティメート・マージャー

国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー（本社：東京都港区、代表取締役社長：簗島 亮次、以下当社）は、データ活用における課題解決をテーマとした無料共催セミナーを、3月に開催することをお知らせいたします。

＜3月開催セミナー概要＞

AIに任せるべきか、人がやるべきか インハウス運用を成功させる実践設計

・開催日：2026年3月11日（水）12時00分～13時00分

・申し込みURL：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7LlHPmc0QcWw61KuDGhbow

・参加対象者：広告運用の進め方を見直したい担当者・責任者

インハウス化を検討している、または興味がある方

生成AIの活用のヒントを得たい方

代理店との役割分担を整理したい方

【実務編】表現チェックを“速く・安全に”回す：AI検品×運用設計のポイント

・開催日：2026年3月17日（火）13時00分～14時00分

・申し込みURL：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_5z-a9pvTTyGyWixVpFAXpw

・参加対象者：公開が遅れる・差し戻しが多い状態を改善したい方

AIを導入したが、判断基準が曖昧な方

表現チェックを属人化させず、本数増に耐える体制を作りたい方

社内説明・稟議に使える判断軸を持ち帰りたい方

AI Era Marketing Forum

・開催日：2026年3月18日（水）13時00分～17時00分

2026年3月19日（木）13時00分～17時00分

※本イベントの14時20分～14時40分に簗島が登壇します。

・申し込みURL：https://attendee.bizibl.tv/sessions/selR2OvI65Ds?utm_source=intimatemerger

・参加対象者：単なる効率化ではなく、AIで成果を上げる戦略的活用に課題を感じている方

統計的な分析とクリエイティブ思考とのバランスに悩み、効率化だけでは限界を感じている方

成果指標が分散し、どの施策が実際の成果に寄与しているか判断が難しいといった課題をお持ちの方

AI導入により役割が変化する中、戦略設計や人材育成計画に不安を抱えている方

■インティメート・マージャーについて（https://corp.intimatemerger.com/）

「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」と「IM-UID」を保有するデータマーケティングカンパニー。約10億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。

※1 出典元：「教えてURL Webサービス調査レポート 2024.3」

※2一定期間内に計測された重複のないブラウザの数を示します。多くの場合、ブラウザの識別にはCookieが利用され、一定期間内に計測された重複のないCookieの数のことを示します。