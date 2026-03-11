【DX推進担当者向け】「本当に研修が有効なのか？DX戦略における目的と手段」ウェビナーを開催（3月25日12:00-13:00）株式会社リンプレス
ウェビナーに申し込む :
https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0325
企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、2026年3月25日（水）に『本当に研修が有効なのか？DX戦略における目的と手段』と題したウェビナーを開催しますので、お知らせいたします。
■ウェビナー概要
【オンライン開催】本当に研修が有効なのか？DX戦略における目的と手段
主催：株式会社リンプレス
日時：2026年3月25日（水）12:00~13:00
方式：Zoomウェビナー ※お申込いただいた方にウェビナー視聴用URLをお送りいたします。
費用：無料
詳細・お申込み：https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0325
コロナ禍を経て、自社のDX推進に必要な人材像やスキル定義、そして社員のレベルに合わせた研修/e-learningを活用した人材育成を推し進める企業が増えてきました。また、人材育成の次のステップとして、DXの「実践」に向けた取り組みを始めている企業も徐々に増えています。
しかし、実際には「これまで取り組んできた学習がすぐにアウトプット（成果）に繋がらない」といった課題も多く、なかなか次の一歩が踏み出せていないというケースもあるのではないでしょうか。
本セミナーでは、各社がDXの「実践」に向けてどういった取り組みを行っているのか、これまで数多くのDX研修を手掛けたコンサルタントが事例をもとにお伝えいたします。
■このウェビナーに参加して分かること
- 日本企業におけるDX推進状況
- 近年の各社DXへの取り組み
- DXの"実践"に必要なアプローチとは
- DX実現に向けた各社の取り組み事例
■このような課題を持つ方におすすめ
- DXプロジェクトを推進できる人材が社内にいない
- DXの実践（プロジェクト）が思うように進まない
- DXで成果をあげている他社の取り組みが知りたい
■ウェビナー登壇者情報
株式会社リンプレス
イノベーション事業部 エグゼクティブパフォーマー
石津 隆
約20年にわたり、金融・製造業など様々な業界におけるシステム開発プロジェクトのPM・PLを経験。
近年は大手・中小企業向けのDX人材育成研修を数多く手掛ける。
いますぐ申込をする :
https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0325
■株式会社リンプレスについて
リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。
会社名：株式会社リンプレス
所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階
代表者：代表取締役社長 三宮壮
設立：2017年4月1日
株主：株式会社リンクレア（100％）
資本金：5,000万円
事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援
URL：https://www.linpress.co.jp/