【DX推進担当者向け】「本当に研修が有効なのか？DX戦略における目的と手段」ウェビナーを開催（3月25日12:00-13:00）株式会社リンプレス

株式会社リンプレスウェビナーに申し込む :https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0325

企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、2026年3月25日（水）に『本当に研修が有効なのか？DX戦略における目的と手段』と題したウェビナーを開催しますので、お知らせいたします。

■ウェビナー概要

【オンライン開催】本当に研修が有効なのか？DX戦略における目的と手段

主催：株式会社リンプレス

日時：2026年3月25日（水）12:00~13:00

方式：Zoomウェビナー ※お申込いただいた方にウェビナー視聴用URLをお送りいたします。

費用：無料

詳細・お申込み：https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0325

コロナ禍を経て、自社のDX推進に必要な人材像やスキル定義、そして社員のレベルに合わせた研修/e-learningを活用した人材育成を推し進める企業が増えてきました。また、人材育成の次のステップとして、DXの「実践」に向けた取り組みを始めている企業も徐々に増えています。

しかし、実際には「これまで取り組んできた学習がすぐにアウトプット（成果）に繋がらない」といった課題も多く、なかなか次の一歩が踏み出せていないというケースもあるのではないでしょうか。

本セミナーでは、各社がDXの「実践」に向けてどういった取り組みを行っているのか、これまで数多くのDX研修を手掛けたコンサルタントが事例をもとにお伝えいたします。

■このウェビナーに参加して分かること

■このような課題を持つ方におすすめ

■ウェビナー登壇者情報

- 日本企業におけるDX推進状況- 近年の各社DXへの取り組み- DXの"実践"に必要なアプローチとは- DX実現に向けた各社の取り組み事例- DXプロジェクトを推進できる人材が社内にいない- DXの実践（プロジェクト）が思うように進まない- DXで成果をあげている他社の取り組みが知りたい

株式会社リンプレス

イノベーション事業部 エグゼクティブパフォーマー

石津 隆

約20年にわたり、金融・製造業など様々な業界におけるシステム開発プロジェクトのPM・PLを経験。

近年は大手・中小企業向けのDX人材育成研修を数多く手掛ける。

いますぐ申込をする :https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0325

■株式会社リンプレスについて

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/