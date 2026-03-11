Felo瞬訳がWorld AI Film Festival 2026 in Kyotoを支援 ― 国際交流の言葉の壁を解消

Felo株式会社

Felo 株式会社(本社:日本)は、2026年3月12日(木)~13日(金)にロームシアター京都 サウスホールで開催される「WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO(WAIFF 2026 KYOTO)」のオフィシャルスポンサーとして参画することを発表いたします。

公式サイト: https://worldaifilmfestival.jp/(https://worldaifilmfestival.jp/)

◼︎AI映画祭における「言語の壁」という課題

WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTOは、世界初・世界最大級のAI映画祭として、次世代を牽引するファイナリスト39作品が上映される国際的なイベントです。世界中からAI映画制作に携わるクリエイター、技術者、映画愛好家が集まり、AI技術と映像表現の最先端を体験できる貴重な機会となります。本フェスティバルの特徴のひとつは、外国人来場者が多数を占めるという点です。世界各国から集まる参加者同士が交流し、アイデアを共有し、新たなコラボレーションを生み出す場として期待されていますが、そこでは必然的に「言語の壁」という課題が発生します。

◼︎Felo瞬訳によるコミュニケーション支援

この課題を解決するため、「Felo瞬訳」がオフィシャルスポンサーとして本イベントに参画します。Felo瞬訳は、AI技術を活用したリアルタイム翻訳ツールとして、以下のような場面で来場者をサポートします。主な活用シーン作品上映後のQ&Aセッション: 監督と観客の間で、言語を超えた質疑応答を実現ネットワーキングイベント: 異なる国籍の参加者同士がスムーズに会話できる環境を提供セッションや講演: 専門的な技術トークも、母国語で理解できる会場案内やイベント情報: 多言語での情報提供をサポート

◼︎AI技術が切り拓く新しいコミュニケーションの形

AI技術が映画制作の可能性を広げているように、Felo瞬訳はコミュニケーションの可能性を広げます。言語の違いを気にすることなく、純粋にアイデアや感動を共有できる環境づくりに貢献し、国際的な文化交流の促進を目指します。

イベント概要

イベント名: WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO

日程: 2026年3月12日(木)~13日(金)

会場: ロームシアター京都 サウスホール(京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13)

公式サイト: https://worldaifilmfestival.jp/

チケット申込: https://waiff2026inkyoto.peatix.com/

■Feloについて

Felo株式会社は、東京を拠点とするAIスタートアップ企業であり、革新的なAI検索エンジン「Felo」を開発・提供しています。Feloは、グローバルな情報アクセスを可能にし、言語の壁を越えた新しいコミュニケーション手段として注目を集めています。2025年、Feloは企業向け検索プロダクト「Felo Enterprise」を発表し、企業の内部データ検索や市場調査の効率化を支援し、より高度な情報活用を実現します。さらに、企業向けの「Agent Store」も提供を開始し、各企業のニーズに応じたカスタマイズ可能なAIエージェントの導入を可能にしました。

Felo導入企業の活用事例

コンサルティング業界 ：社外ナレッジの横断検索・提案資料作成支援

金融業界 ：企業・市場の分析、競合情報の自動要約

人材業界 ：求人原稿・職務経歴書の生成、業界調査

製造業 ：製品比較調査、市場動向レポート作成

教育・研究機関 ：学術論文の要約、研究テーマのリサーチ支援

Feloは今後も、AI技術を活用した革新的なソリューションを提供し、企業の業務効率化とDX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートしていきます。https://felo.ai/ja/search

■会社概要

Feloは、日本市場に特化したEnterprise AIアプリケーションのリーディングカンパニーとして、これからも企業のイノベーション創出と業務基盤の高度化を支援していきます。

社 名 Felo株式会社

所在地 東京都千代田区丸の内１丁目５－１ 新丸の内ビルディング10階

設立年月 2024年7月16日

運営 URL https://felo.ai/ja/search

■本件に関する問い合わせ

Felo株式会社

広報担当E-mail：media@felo.ai

（メディア掲載・取材のご相談もお気軽にご連絡ください）