若いダンサーに“世界へ踏み出す最初の一歩”を届ける『Hawaii Dance Camp 2026』を開催
▪️内容
政井海人（アーティストネーム：KITE＜カイト＞／合同会社アボガドゥ）は、若手ダンサーを対象とした海外育成プログラム『Hawaii Dance Camp 2026（ハワイダンスキャンプ2026）』を2026年2月6日（金）～2月9日（月）に開催いたしました。
■『Hawaii Dance Camp 2026（ハワイダンスキャンプ2026）』とは
ハワイでおこなわれる『ENDLESS STYLES FESTIVAL』を通して、業界の未来を担うダンサーたちに日本国内のスタジオでは絶対に得ることのできない海外で踊るという経験を積むことで世界への扉を開くきっかけを作るためのキャンプです。
『ENDLESS STYLES FESTIVAL』はハワイ最大のブレイキング&ヒップホップダンスフェスティバル&コンペティションです。世界と地元のトップアーティストたちが、ブレイキングとフリースタイルヒップホップの両方で熱戦を繰り広げます。
プロジェクト詳細：
https://camp-fire.jp/projects/910609/view
■概要
イベント名：Hawaii Dance Camp 2026
日時：2026年2月6日（金）～2月9日（月）
開催地：アメリカ合衆国・ハワイ州ホノルル
主催者：政井海人/KITE＜カイト＞
内容：
1. ハワイのダンスバトルイベントへの参加
現地のリアルなストリートシーンに飛び込み、世界の空気を肌で感じる。
2. フォーマーアクション監修のショーケース出演
ハワイのステージで踊る“特別な1本”。参加者の人生で一生モノになるショーケースをつくります。
3. ビーチクリーン（地域活動）
ハワイの海を守る活動に参加。海外で「与える側」に立つ経験は、意識を確実に変える。
4. 観光・BBQ・文化体験
ハワイの自然・食・人に触れ、海外での“生きた時間”を味わう。
■KITE主催者メッセージ
ここまで来ることができたのは、何も知らない頃に先輩の誘いで一歩を踏み出し、挑み、世界を体感し、そして世界に魅了された経験があったから。
この経験を、未来ある次の世代にしてほしい、その想いからこのプロジェクトを立ち上げました。
このハワイキャンプは、多くの企業様、関係者の皆様、そしてクラウドファンディング支援者の皆様のサポートによって実現しています。
本当にありがとうございます。
【ご支援企業・団体様・個人支援者様】
Aderans singapore様
alii fish market様
Atrae様
BALANCE STREET WEAR様
Buff様
Chinen & Arinaga Financial Group, Inc.様
Giese financial deaign様
Hammer様
Ladder様
Luxury Flight様
SPURT様
Studio VIVID様
株式会社アレラ様
株式会社嶋村吉洋映画企画様
シモン様
中川様
和田様
※アルファベット、五十音順
およびクラウドファンディング支援者の皆様
心より感謝申し上げます。
■会社概要
会社名：合同会社アボガドゥ（A Boog & Do, LLC）
設立：平成29年1月5日
代表社員（社長、アーティスト、イベント舞台企画・スタジオ関連）
：政井海人（KITE、カイト）
事業目的：Hip Hop Cultureを通して青少年の健全で明るい成長と活動を支援すること
（１） イベント・舞台の企画、設営、デザイン、マーケティング
（２） アパレルのデザイン、制作、輸入、販売
（３） スタジオの運営、経営、マーケティング
（４） アーティストのプロデュース、マネジメント、サポート、コーチング
（５） 演出、振り付け、構成、出演、及び講演
（６）前各号に付帯関連する一切の事業
URL：https://aboogadoo.com/