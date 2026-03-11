夜桜ライトアップとランタンが夜空を彩るやきいもの聖地の春フェス夜桜×ランタン×やきいも「おいも夜桜ランタンバルーンフェスティバル」開催
白ハト食品工業株式会社(本社︓大阪府守口市、代表︓代表取締役社長 永尾 俊一)が運営する、体験型農業テーマパーク らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ(所在地︓茨城県行方市宇崎1561)では、2026年3月28日(土)・4月4日(土)に桜色に光るLEDランタンバルーンを夜空に放つ「おいも夜桜ランタンバルーンフェスティバル」を開催いたします。アクセスは東京駅から車で約90分です。
おいも夜桜ランタンバルーンフェスティバル（おいもさくらまつり同時開催）
【体験】
桜色に光るLEDランタンバルーンに願いごとを書き、夜空へリリースする幻想体験。
夜桜ライトアップとともに、春の夜空を彩る特別なひとときを楽しめます。
【観る】
パフォーマンス集団「AWABITO」による夜桜ナイトバブルショーを開催。
ライトアップされた空間に無数のシャボン玉が舞い上がり、夜桜とともに幻想的なエンターテインメントを演出します。
さらに、茨城県を中心に活動するアーティストによるお花見音楽LIVEも開催します。
【食べる】
やきいもの聖地ならではの“おいもグルメ”が勢ぞろい。
熟成やきいも食べ比べや、おいもスイーツ詰め放題など、さつまいもを存分に楽しめるイベント限定企画を用意しています。
【フォト】
桜並木やランタンの光に包まれる春限定写真映えする風景。
昼はお花見、夜は夜桜とランタンが織りなす幻想的な景色の中で、思い出の写真を撮影できます。※桜の見頃：3月下旬～4月上旬予定
【名物】
さつまいも博でも人気を集めた、やきいもの妖精「焼き右衛門」（やきえもん）のキャラクター焼き「やきえもん焼き」が登場。かわいらしい見た目とやさしい甘さで、子どもから大人まで楽しめるおいもスイーツです。
らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ 桜並木
春の夜空にランタンが舞う幻想イベント
やきいもの聖地として知られる体験型農業テーマパーク「らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ」にて夜桜と ランタンが春の夜空を彩るイベント「おいも夜桜ランタンバルーンフェスティバル」を開催します。 イベントの目玉は、願いごとを書いたLEDランタンバルーンを夜空に放つランタンバルーンリリース。火を使わない 安全なランタンが春の夜空を幻想的に彩ります。会場では、やきいも食べ比べやおいもスイーツ詰め放題、ほくほく グルメ、お花見ライブ、ナイトミュージアムなど、朝から夜まで楽しめる“おいも×桜”の春イベントを展開します。
桜色に光るLEDランタンバルーンリリースの様子
おいも夜桜ランタンバルーンフェスティバル
夜桜の空に願いを放つ「ランタンバルーンリリース」
毎年大好評のイベント！夜桜ライトアップのもと、生演奏の音楽LIVEとともに桜色に光るLEDランタンバルーンを夜空に放つ幻想的なイベントを開催します。火を使わない安全なランタンを使用し、参加者はランタンに願いごとやイラストを書いて夜空へリリースします。
春の夜空に浮かぶランタンが、特別な思い出を演出します。今年のランタンバルーンリリースの際は、行方市出身アーティストのAIRIさんに歌唱いただくことが決定！日中開催【おいもさくらまつり】の際にもパフォーマンスいただきますのでお楽しみに。
時 間：ランタンリリース 19:00～（予定）
料 金：大人 4,500円・子ども(4～12歳) 4,000円
※セット内容：イベントエリア入場券＋ランタン1基＋やきいもミュージアム入場券（1日フリーパス、試食付き）
ナイトバブルショー
■ 春の夜を彩る「夜桜ナイトバブルショー」
パフォーマンス集団「AWABITO」によるナイトバブルショーを開催。
ライトアップされた空間の中で無数のシャボン玉が舞い上がり、夜桜とともに幻想的なエンターテインメントを楽しむことができます。
時間：18:30～（予定）
※イベントエリア入場券をお持ちの方のみ鑑賞いただけます。
やきいもファクトリーミュージアム 「ナイトミュージアム」
■ 夜の学校を探検「ナイトミュージアム」
やきいもファクトリーミュージアムでは、夜限定のナイトミュージアムを開催。
夜の学校を探検するような特別な体験が楽しめます。
時 間：17:00～(最終入場18:00)
料 金：ナイトミュージアム入場料（4歳以上一律）：600円
（生徒手帳・試食なし、サイリウム付き）
※ランタンバルーンリリース参加者は無料でご入場いただけます。
イベントエリア入場券のみをお持ちの方は別途ミュージアム入場券の購入が必要となります。
おいもさくらまつり2026
■同時開催「おいもさくらまつり」
春の桜シーズンに合わせて、日中から楽しめるイベント「おいもさくらまつり」を同時開催します。ヴィレッジ入口から桜並木が来場者をお出迎えし、やきいもやおいもスイーツなど“おいもグルメ”を楽しみながら、春のお花見気分を満喫できるイベントです。イベント会場では、らぽっぽ厳選の熟成やきいもを食べ比べできる人気企画をはじめ、おいもスイーツ詰め放題、出来たて ほくほくグルメ、お花見音楽ライブなど、家族連れや友人同士で楽しめるコンテンツを多数ご用意。やきいもの聖地ならではのおいもづくし”の春イベントとして、来場者をお迎えします。また、施設内には桜並木が広がり、春の自然とともにゆったりとした時間を楽しめるのも魅力のひとつ。昼はお花見とおいもグルメ、夜は夜桜とランタンイベントと、1日を通して春の特別なひとときをお楽しみいただけます。
開催日︓2026年3月28日（土）・29日（日）、4月4日（土）・5日（日）※小雨決行、荒天中止
時間：10:00～17:00
料金：入場無料
熟成やきいも食べ比べ
桜の葉で焼き上げる春のやきいも
■熟成やきいもの食べ比べコーナー
らぽっぽが厳選したさつまいもを使用した熟成やきいもの食べ比べコーナーを開催します。
甘みを引き出すために熟成させたやきいもを数種類ご用意し、品種ごとの味わいの違いを楽しめます。天皇杯を受賞したオリジナルブランドさつまいも「いばらきゴールド」など、やきいもの聖地ならではの本格的なやきいもを堪能いただけます。
おいもスイーツ詰め放題
■おいもスイーツ詰め放題
大学いもや焼き菓子など、らぽっぽの人気おいもスイーツを詰め放題で楽しめる人気企画。カリホク食感の大学いもや、さつまいもを使ったスイーツをお得に楽しめるイベント限定企画です。
やきえもん焼き
やきえもんパン
■春のお花見気分を盛り上げる「おいもグルメコーナー」
イベント会場には、さつまいもを使ったグルメや限定メニューが楽しめるグルメコーナーが登場します。らぽっぽファームの人気商品をはじめ、このイベントでしか味わえないおいもグルメを提供。さらに、さつまいも博でも人気を集めた、やきいもの妖精「焼き右衛門」（やきえもん）をモチーフにしたおいものキャラクター焼き「やきえもん焼き」も登場します。かわいらしい見た目とやさしい甘さで、子どもから大人まで楽しめるおいもスイーツです。
お花見音楽LIVE
AIRI
prink
すこちゃんずっ！
Western K
坂本卓也
けいたろう
大道芸人JT
■春の桜とともに楽しむ「お花見音楽LIVE」
茨城県を中心に活動するアーティストによるお花見音楽ライブを開催。
桜に囲まれた会場で、春の雰囲気を感じながら音楽ステージを楽しむことができます
【概要】
「おいも夜桜ランタンバルーンフェスティバル」
開催日：3月28日（土）・4月4日（土）
時間：ランタンバルーンリリース19:00～（予定）
同時開催「おいもさくらまつり」
開催日︓2026年3月28日（土）・29日（日）、
4月4日（土）・5日（日）※小雨決行、荒天中止
時間：10:00～17:00
場所︓らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ 校庭広場
料金︓各コンテンツにより異なります。
アクセス︓・お車でお越しの方︓東京駅から車で約90分
・高速バスでお越しの方︓東京駅八重洲南口から高速バスが10分に1本
[鹿島セントラルホテル方面行]乗車→[水郷潮来バスターミナル]下車
→[路線バス︓レイクエコー・白浜少年自然の家・なめがたファーマーズヴィレッジ中央]
下車徒歩1分
おいも夜桜ランタンバルーンフェス詳細 :
https://www.namegata-fv.jp/event/lantern-fes2026/
■会社概要
会社名：白ハト食品工業株式会社
所在地：大阪府守口市本通1-4-10
代表者：代表取締役社長 永尾 俊一
事業内容：農業～製造～販売(第6次産業)を行う、いも・たこ・なんきん総合食品メーカー
HP：https://shirohato.com/