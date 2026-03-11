【GUCCI】ヘイリー・ビーバー、ケイト・モスが〔グッチ ジャッキー〕を携えて華やかに登場
株式会社ケリングジャパン
Image courtesy of Backgrid
Images courtesy of Getty Images
Images courtesy of Getty Images
モデルのヘイリー・ビーバーが、2026年3月6日、カリフォルニア州ロサンゼルスにて、ブラックのソフトグレイニーレザーにゴールドトーンのハードウェアが輝く〔ジャッキー スリム〕を携えて登場しました。
Image courtesy of Backgrid
モデルのケイト・モスが、2026年3月3日および4日、フランス・パリにて、ブラックのソフトグレイニーレザーにゴールドトーンのハードウェアが引き立つ〔グッチ ジャッキー 1961〕を、エフォートレスなスタイルで携えて登場しました。
Images courtesy of Getty Images
Images courtesy of Getty Images
GUCCI
1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター デムナの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。
グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。
詳しくは、www.gucci.com(https://www.gucci.com/)をご覧ください。