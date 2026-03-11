【GUCCI】ヘイリー・ビーバー、ケイト・モスが〔グッチ ジャッキー〕を携えて華やかに登場

株式会社ケリングジャパン

モデルのヘイリー・ビーバーが、2026年3月6日、カリフォルニア州ロサンゼルスにて、ブラックのソフトグレイニーレザーにゴールドトーンのハードウェアが輝く〔ジャッキー スリム〕を携えて登場しました。

Image courtesy of Backgrid

モデルのケイト・モスが、2026年3月3日および4日、フランス・パリにて、ブラックのソフトグレイニーレザーにゴールドトーンのハードウェアが引き立つ〔グッチ ジャッキー 1961〕を、エフォートレスなスタイルで携えて登場しました。

Images courtesy of Getty ImagesImages courtesy of Getty Images

