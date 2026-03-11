NEW AGE CRUISER　「Morbidelli/モルビデリ C252V」「BENDA/ベンダ NAPOLEON BOB 250」の取り扱いを開始

株式会社プロト

株式会社プロト（本社：愛知県刈谷市 代表取締役：近藤芳光）はMorbidelli（モルビデリ）C252V、BENDA（ベンダ）NAPOLEON BOB 250（ナプレオンボブ）の２モデルの取り扱いを開始します。

■取り扱い開始の背景

C252Vはイタリアボローニャを拠点に活動する「Morbidelli（モルビデリ）」ブランドからリリースされる正統派クルーザースタイルが特徴の一台。そして、「BENDA（ベンダ）」からリリースされるNAPOLEON BOB 250はレトロとモダンが融合した個性的なボバースタイルが特徴。両モデルとも排気量２４９ｃｃのＶツインエンジンを搭載し、アシスト＆スリッパークラッチやトラクションコントロール等を装備。高いデザイン性とともに先進機能も兼ね備え、多様化するニーズに応えることができる製品です。

輸入元であるプロトは、近年、日本の中小排気量においてクールーザーモデルの需要が高まる中、これらを「新しい時代のライフスタイル」を提案する商品と位置づけ、「NEW AGE CRUISER」を冠に展開します。

■製品について

Morbidelli/モルビデリ C252V

予定価格：759,000円（消費税込）

C252Vは王道のクルーザースタイルが魅力の一台。Ｖツインエンジン、前後１６インチタイヤ、大型の丸型ヘッドライトや二本出しのエキゾーストなど、オーセンティックなクルーザースタイルを現代に落とし込みモダンクルーザーに仕立てました。

クラスを超えた迫力あるスタイルを持ちながらシート高は６９０ｍｍにおさえられ、重心の低さも相まって扱いやすく乗り手を選ばないパッケージングも魅力です。そして、左右独立管としたロングマフラーから吐き出される低く歯切れのよい排気音がライディング時の高揚感を高めてくれます。

BENDA/ベンダ NAPOLEON BOB 250

予定価格：847,000円（消費税込）

BENDA NAPOLEON BOB 250は目にした誰もが振り返るような個性的なボバースタイルが最大の特徴。「工業デザインの美」に重きを置くBENDA（ベンダ）らしく、デザインに強いこだわりを感じさせる一台です。

テレスコピックフォークに独自のリンク機構を追加したフロントサスペンションはかつてのスプリンガーフォークを現代的に解釈したもの。各所に盛り込まれたギミックの数々、そして、実用性よりもデザインの個性を前面に押し出した潔い割り切りが、決して真似のできない唯一無二のボバースタイルを誕生させました。

第53回 東京モーターサイクルショーにてお披露目

プロトは「NEW AGE CRUISER」２モデルを3/27-29東京ビッグサイトを会場に開催される「第５３回 東京モーターサイクルショー」で初披露します。当日は２モデルに加えMorbidelli（モルビデリ）からアドベンチャーモデル「Ｔ２５２Ｘ」とロードスポーツ「Ｆ２５２」の２５０ｃｃモデルも展示。車体価格や維持費の面で手の届きやすい２５０ｃｃモデルからこの新ブランドを日本市場で展開していきます。

Morbidelli/モルビデリ T252X

予定価格：803,000円（消費税込）

Morbidelli/モルビデリ F252

予定価格：726,000円（消費税込）

■各モデルのSPECMorbidelli/モルビデリ C252V

エンジン: 水冷V型２気筒 249cc

最高出力: 19kW（25.8hp）/9000rpm

最大トルク: 25N・m/5500rpm

全長×全幅×全高: 2230mm×865mm×1090mm

シート高: 690mm

車両重量: 200kg

燃料タンク容量: 15.5L

駆動方式: ベルトドライブ（スリッパークラッチ搭載）

サスペンション: フロント倒立フォーク、リアツインショック ブレーキ:

前後ディスクブレーキ

タイヤサイズ: フロント130/90-16、リア150/80-16

その他: フルカラーLCDディスプレイ、USB充電ポート、TCS

BENDA/ベンダ NAPOLEON BOB 250

エンジン: 水冷V型２気筒 249cc

最高出力： １９ｋｗ（25.8hp）/９０００ｒｐｍ

最大トルク: 25N・m/5500rpm

全長×全幅×全高: 2333mmx838mmx1038mm

シート高: 750mm

車両重量: 182kg

燃料タンク容量: 9.5L

駆動方式: チェーン駆動（スリッパークラッチ搭載）

ブレーキ: 前後ディスクブレーキ

タイヤサイズ:フロント130/80-18、リア160/70-18

その他: TFTディスプレイ、TCS

Morbidelli/モルビデリ T252X

エンジン: 水冷並列２気筒 249cc

最高出力： 23.5ｋｗ（3２hp）/11０００ｒｐｍ

最大トルク: 21N・m/9500rpm

全長×全幅×全高: 2140mm x860mm x1380mm

シート高: 820mm

車両重量: 195kg

燃料タンク容量: 16.8L

駆動方式: チェーン駆動（スリッパークラッチ搭載）

ブレーキ: 前後ディスクブレーキ

タイヤサイズ: フロント110/80-19、リア150/60-17

その他: TFTディスプレイ、TCS、ライディングモード×３

Morbidelli/モルビデリ F252

エンジン: 水冷並列２気筒 249cc

最高出力： 23.5ｋｗ（3２hp）/11０００ｒｐｍ

最大トルク: 21N・m/9500rpm

全長×全幅×全高: 2040mm x765mm x1115mm

シート高: 790mm

車両重量: 175kg

燃料タンク容量: 15L

駆動方式: チェーン駆動（スリッパークラッチ搭載）

ブレーキ: 前後ディスクブレーキ

タイヤサイズ: フロント110/70-17、リア150/60-17

その他: TFTディスプレイ、TCS、ライディングモード×３

Morbidelliの情報はこちら

https://www.instagram.com/morbidelliglobal/

new_age_cruiser(Morbidelli C252X・BENDA NAPOLEON BOB250) はこちら

https://www.instagram.com/new_age_cruiser/

◆ 株式会社プロト について



株式会社プロトは、1981年4月に創業。二輪・四輪パーツ、そしてオートバイメーカー（PEVシリーズ）、輸入車両販売（E-BIKE含む）へとフィールドを拡大。現在は、車両（オートバイ・E-Scooter・E-BIKE）・部品・用品の総合商社となりました。



近年は、オリジナル車両ブランドZERO ENGINEERINGから大型オートバイの「ロードホッパー」を製造・販売したほか、「安心・安全・快適」をテーマにしたポジション系自社商品（エフェックス）の開発や、中古車再生事業、国内外から選び抜いた一流ブランドを取り扱うことで、オートバイライフとカーライフをトータル的にサポートしています。





【会社概要】

社名：株式会社プロト

本社所在地：〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5

代表取締役：近藤芳光

事業内容：

1) オートバイ、四輪等の部品、用品の企画、開発、製造、輸入、卸販売

2) オートバイの車両・用品輸入販売

3) 新興用品メーカーのプロデュースおよびジョイント展開

4) E-Bike（電動アシストサイクル）の輸入、卸販売

5) その他上記に関わる全ての事項 愛知ブランド企業 0913

創業：1981年4月1日

設立：1984年2月24日

HP：https://www.plotonline.com/