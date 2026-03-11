セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『女性リーダーが人事改革の中心に立つと、なぜ組織はうまく回るのか ― 弊社支援事例から見えた5つの共通点 ―』セミナーを2026年4月10日（金）14:00～14:45に開催することをお知らせいたします。

概要

多くの企業で人事制度改革が進められた後、「制度は整ったが、現場が動かない」「運用が属人化し、形骸化してしまう」といった声を多く耳にします。

弊社がこれまで支援してきた企業を振り返ると、人事改革が安定的に回り始めている組織には、いくつかの共通点が見られました。

そのひとつが、女性リーダーが改革の中心的な役割を担っているケースが多いということです。

本セミナーでは、実際の人事制度設計・運用支援の現場で見えてきた5つの実務的なポイントを軸に、なぜ女性リーダーが人事改革のハブになると組織がうまく回るのかを解説します。制度設計のテクニックではなく、「改革を進める力」に焦点を当て、明日から活かせる視点をお伝えします。

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202604101/

プログラム

１.よくある人事制度改革のつまずきパターン

・制度は正しいが、運用が続かない

・人事と現場の温度差が埋まらない



２.なぜ人事制度改革は「回らなくなる」のか

・改革が失速する典型的な構造

・「正解を作る力」と「回し続ける力」は別物



３.弊社事例から読み解く、5つの実務的ポイント

・制度と現場の“翻訳者”の存在

・感情・不安・違和感を議論の外に追い出さない工夫 ほか



４.なぜ「女性リーダー」だとうまく機能しやすいのか

・役割特性として見た女性リーダーの強み

・男性リーダーでも実践できる3つのポイント



５.まとめ

・明日から社内で取り組めること

・人事改革が回るかどうかは、誰がどう関わるか



※内容は一部変更となる可能性があります。

開催概要

開催日程： 2026年4月10日（金）14:00～14:45

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

山田 沙樹

大阪大学大学院人間科学研究科修了。

学生時代は、行動分析学や発達心理学を専攻。

人間の行動背景や発達過程について研究。

未就学児から高齢者に至るまで様々な発達段階の人が持つ

生きづらさに触れ、個人を取り巻く環境の重要性に気づく。

現在はセレクションアンドバリエーションにて、「組織・人事制度設計を通じて、個人と組織の成長を支援したい」と志し、クライアントの風土改革に日々奮闘している。（国家資格 公認心理師 保有）

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/