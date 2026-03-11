月間10億IMPを誇る編集部監修！「SNSオウンドメディア運用代行」サービスローンチ

株式会社gracemode

美容SNSメディア「EMME(https://www.instagram.com/emme_tokyo.jp/)」やライフスタイルSNSメディア「MAYO /トレンド情報局(https://www.instagram.com/mayo___media/)」を運営する株式会社gracemode（本社：東京都目黒区、代表取締役：木上実乃里）は、美容・ライフスタイル領域に特化したSNSオウンドメディア運用代行サービスを開始することをお知らせいたします。

▼サービス運用開始の背景

月間2.8億人が視聴、1000万IMP規模のバズ投稿を連発するトレンドメディア

近年、SNSにおける美容トレンドの短サイクル化やアルゴリズムの激変により、多くの企業が「フォロワーは増えても売上につながらない」「自社運用が形骸化している」という深刻な課題に直面しています。

弊社はこれまで、月間10億視聴を突破する自社美容メディアを運営し、目まぐるしく変わるSNS市場の「勝ち筋」をリアルタイムに蓄積してまいりました。こうした中で寄せられた「プロの知見を直接自社アカウントに反映したい」という多くの切実な声に応え、この度、gracemode編集部によるSNS運用支援サービスを本格始動いたしました。

編集部の圧倒的なコンテンツ制作ノウハウを企業アカウントに直接注入することで、単なる運用代行に留まらない、確実な成果（コンバージョン）を生み出す「強力なオウンドメディア」への進化を支援します。

▼サービス特徴

【gracemode編集部監修のSNSオウンドメディア運用代行サービス】

月間10億視聴数を突破する自社メディアの運営で培ったノウハウを企業のSNSアカウント運用に適用します。トレンドの変化が激しい業界において、確実にユーザーへ届くコンテンツを制作します。

- 自社メディア「EMME」「MAYO」を統括する現役編集長が直接監修総フォロワー250万人・月間10億視聴数超を誇る国内最大級のSNSメディアを成長させた現役の編集長が、貴社専任の総監修として参画いたします。プラットフォームのアルゴリズムを熟知したプロフェッショナルが、アカウントの特性に合わせた「最短で目的を達成する戦略」を策定します。- 10億視聴数のデータに基づく「高速PDCA」と「勝ちパターンの量産」自社メディアで日々検証している膨大な運用データに基づき、アカウント独自の「勝ちパターン」をいち早く特定。表面的な数値（いいね数）だけでなく、ターゲットの深いインサイトを突く「勝ち訴求」を言語化・形式化することで、再現性の高いコンテンツを量産し、インプレッションの爆発的成長を実現します。- ブランドや課題・目的に応じた最適なクリエイティブ提案ブランドの目的や成長フェーズに合わせて、最適な投稿フォーマットを提示いたします。- UGC風コンテンツ：ユーザー生成コンテンツのような親近感と有益な情報を提供し、高いエンゲージメントと保存数を獲得します。- ブランド公式コンテンツ：ブランドイメージや品格を保ちながら高いクリエイティブ力で、信頼と憧れを生み出します。

■導入に関するご案内

本サービスは、現役編集長が直接監修を行うため、提供できるクオリティ維持の観点から、月間の新規導入社数を制限（先着順）させていただいております。

現状のアカウント運用に課題を感じている企業様、または新規立ち上げをご検討中の担当者様は、まずはお気軽にご相談ください。

■ お問い合わせ

弊社メディアの運用実績や、貴社アカウントへの具体的な適用イメージについて、専門スタッフが個別にご案内いたします。下記フォームよりお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://gracemode.jp/contact/

■ 株式会社gracemode 会社概要

会社名：株式会社gracemode(ベクトル100%子会社)

代表者：代表取締役 木上 実乃里

所在地：東京都目黒区青葉台1-13-6 ザ・ワークス・クロス 3階

事業内容：美容特化型メディアの運営、SNSマーケティング事業、PR事業

設立：2018年1月25日

ウェブサイト：https://gracemode.jp/