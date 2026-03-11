『紅の砂漠（Crimson Desert）』PC・コンソール各プラットフォーム向け性能情報を公開

Pearl Abyss Corp.

Pearl Abyss Corp.（パールアビス、本社：大韓民国果川市）は、

オープンワールドアクションアドベンチャー『紅の砂漠（Crimson Desert）』について、公式サイトを通じてPCおよびコンソール各プラットフォーム向けの性能情報を2026年3月11日に公開しました。

本情報では、PC、PlayStation(R)5、PlayStation(R)5 Pro、Xbox Series X|S、Apple Macなど、各プラットフォームおよびハードウェア環境に応じたゲームプレイ性能やグラフィック設定を事前に確認することができます。

■ PC・コンソールごとの動作環境を公開

今回公開された性能情報では、PCおよび各コンソール環境における推奨スペックやグラフィック設定の詳細を確認できます。

プレイヤーは、各環境に応じた最適な設定や動作性能を事前に確認できます。

■ PC版は6種類のグラフィックプリセットに対応

『紅の砂漠』PC版の最低動作環境は、 CPUがAMD Ryzen 5 2600XまたはIntel Core i5-8500、 GPUがAMD Radeon RX 5500 XTまたはNVIDIA GeForce GTX 1060相当です。

推奨動作環境は、 CPUがAMD Ryzen 5 5600またはIntel Core i5-11600K、 GPUがAMD Radeon RX 6700 XTまたはNVIDIA GeForce RTX 2080です。

また、PC版では「Cinematic」を含む全6種類のグラフィックプリセットを用意しています。 推奨環境で「中」プリセットを選択した場合、フルHDで60fps、またはネイティブ4Kで30fpsでのプレイに対応します。

さらに、 CPUがAMD Ryzen 7 7700XまたはIntel Core i5-13600K、 GPUがAMD Radeon RX 9070 XTまたはNVIDIA GeForce RTX 5070 Tiの構成では、 「Ultra」プリセットでネイティブ4K・60fpsでのプレイが可能です。

■ コンソール版は3つのグラフィックモードを提供

コンソール版では、Performance／Balanced／Qualityの3種類のグラフィックモードを搭載しています。

PlayStation(R)5では、「Balanced」モードと「Quality」モードで、4Kアップスケール時にそれぞれ40fps、30fpsでの表示に対応しています。

また、PlayStation(R)5 Proでは、AIアップスケーリング技術「Enhanced PSSR（PlayStation Spectral Super Resolution 2.0）」に対応し、より精細な映像表現を実現します。

■ Xbox Series X|S、Apple Macでも快適なプレイ環境を提供

Xbox Series X|SおよびApple Macでも、各環境に応じたグラフィック設定でプレイできます。ハードウェア構成に合わせて設定を調整することで、安定したプレイ環境で楽しめます。

■ 自社開発エンジン「BlackSpace Engine」による没入感ある表現

『紅の砂漠』には、Pearl Abyss独自のゲームエンジン「BlackSpace Engine」が採用されています。 リアルで美しいグラフィック表現に加え、ダイナミックな戦闘アクションや自由度の高いインタラクションを通じて、没入感のあるシングルプレイを楽しめます。

■ 発売情報

『紅の砂漠（Crimson Desert）』は、2026年3月20日に、

PCおよびコンソール向けに全世界同時発売予定です。

現在、公式サイトにて事前予約を受付中です。

対応プラットフォーム

PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Apple Mac、Epic Games Store

》 関連リンク：

・『紅の砂漠』公式サイト：http://crimsondesert.pearlabyss.com

・『紅の砂漠』日本公式X：https://twitter.com/CrimsonDesertJP

・『紅の砂漠』公式YouTube：https://www.youtube.com/CrimsonDesert/

【Pearl Abyss（パールアビス）について】

Pearl Abyssは、MMORPG『黒い砂漠』シリーズで世界的に知られるゲーム開発会社です。現在、モバイル、PCオンライン、コンソールなど多様なプラットフォームでサービスを提供し、その領域を世界中へ拡大しています。 比類なきゲームクオリティを実現するために、自社開発の次世代ゲームエンジンにこだわり続けており、現在は『ドケビ（DokeV）』、『PLAN 8』などの新作開発に取り組んでいます。

権利表記：(C) Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.