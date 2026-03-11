【OWNDAYS｜オンデーズ】独自のエリア分析システムに基づき新店舗「TIME TIMEゆめタウン南岩国店」が3月11日（水）にオープン

OWNDAYS株式会社

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：海山丈司）は、2026年3月11日（水）、山口県岩国市のショッピングセンター「ゆめタウン南岩国」内に、新店舗「OWNDAYS TIME TIME ゆめタウン南岩国店」をオープンいたします。

詳細URL：https://www.owndays.com/jp/ja/information/959(https://www.owndays.com/jp/ja/information/959)

出店背景

OWNDAYS TIME TIMEゆめタウン南岩国店

本店舗の出店は、独自開発のエリア分析システム『OASIS』に基づき、人口動態や世帯構成、交通アクセスなどを総合的に判断し、出店エリアを選定いたしました。商圏規模だけでなく、その地域の暮らしにどのような役割を果たせるかという観点を重視しています

今回出店する岩国市は、住宅地としての発展が進む一方で、手軽にメガネを購入できる店舗が限られており、豊富な選択肢を求める場合には遠方まで移動する必要がある状況でした。メガネは生活に欠かせないインフラの一つであるため、長距離での移動は大きな負担となります。

そこで、本店舗の出店により、地域の皆さまがより身近に、より安心してメガネを選べる環境を整えてまいります。今後も当社は、地域特性に即した店舗展開を通じて、快適な生活の実現に貢献してまいります。

店舗特徴

本店舗は、時計専門店「TIME TIME」とOWNDAYSの併設型店舗です。これまで両ブランドでは、時計とメガネを取り扱う併設店を展開しており、今回の南岩国店は4店舗目の出店となります。

時計とメガネは、いずれも「精密な調整」と「個々のライフスタイルへの適合」を必要とする共通点を持っています。「メガネの掛け心地の調整と、時計のバンド交換やサイズ調整」、あるいは「視力測定と一緒に、腕時計の文字盤の視認性チェック」など、日常生活で欠かせない両アイテムのメンテナンスを、ワンストップで完結させることが可能です。

これまでの店舗運営で培った、両分野の専門知識を掛け合わせる運営体制により、地域住民の皆様へ利便性の高いサービスと、確かな技術に基づいた安心感を提供いたします。

さらに、OWNDAYSでは遠近両用レンズを追加料金0円（※1）で提供しています。また、ご購入日から1年以内に度数変化や見え方に不具合が生じた場合、レンズ交換に対応する「見え方保証」を用意しています。遠近両用レンズは、日常生活や運転、業務用途など幅広い場面で使用される一方、初めて利用される方にとっては適応への不安があるのも事実です。そのため、追加料金0円と安心の保証制度により、価格面および使用面の双方において安心して選択いただける環境を整えています。

今後も当社は、明瞭な価格体系と充実したアフターサービスを通じて、地域における快適なアイウェアライフを提供していきます。

※1 快適にご使用いただけるレンズをご提供するため、お客様の度数や選択するレンズによっては追加料金0円での作成が難しい場合がございます。まずは、お気軽にスタッフまでお問い合わせ下さい。

店舗詳細

店舗名：OWNDAYS TIME TIME ゆめタウン南岩国店

オープン日：2026年3月11日（水）

営業時間： 10:00～20:00

住所： 〒740-0034 山口県岩国市南岩国町1-20-30 ゆめタウン南岩国1F

季節のおすすめの商品

長時間の着用でも疲れにくい OWNDAYS | AIR

OWNDAYS | AIR

暖かくなるこれからの季節は、気温差に加え、花粉の飛散などにより、屋内外を問わずメガネを着用する時間が長くなりがちです。そうした季節におすすめしたいアイテムとして、OWNDAYS出店全地域において30秒に1本売れている（※2）大ヒットシリーズ「OWNDAYS | AIR」をご紹介します。

超軽量でやわらかい素材を使用しているため、長時間の着用でも負担を感じにくいストレスフリーな設計になっています。お仕事などの外出時から自宅でリラックスして過ごす時間まで、快適にお使いいただけます。日常のさまざまなシーンで着用時間が伸びるこの季節にぴったりのシリーズです。

※2 2024年12月～2025年5月までのOWNDAYS出店地域全体の販売実績

フレーム：AU2112A-5S カラー：C1 ブラック

フレーム：AU2112A-5S

カラー：C1 ブラック

金額：13,000円（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/AU2112A-5S?sku=8420

フレーム：AU2111A-5S カラー：C4 クリアグレー

フレーム：AU2111A-5S

カラー：C4 クリアグレー

金額：13,000円（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/AU2111A-5S?sku=8390

キズに強く、汚れにくい。静電気による付着を抑えた「傷防止コート」

※画像はイメージです。

日常的な使用で気になりやすい、レンズ表面の細かな傷がつきにくいレンズ。実は、快適な使い心地を支える機能も備えています。紫外線やブルーライトをカットする基本性能に加え、レンズ表面を擦っても静電気が発生しづらい設計により、ホコリや花粉が付着しにくいのが特長です。汚れが気になった際も簡単に拭き取ることができ、クリアな視界を保ちやすくなっています。

傷の付着を抑えることで視界の劣化を軽減し、日常のさまざまなシーンで快適にお使いいただけるレンズです。

「傷防止コート」について：https://www.owndays.com/jp/ja/services/lens/antiscratch

＼お得に買えるオープンセール／

１.のりかえ割

OWNDAYS TIMETIME ゆめタウン南岩国店 のりかえ割

2026年3月11日（水）から2026年4月7日（火）までの期間、 OWNDAYS TIMETIME ゆめタウン南岩国店を初めてご利用いただくお客様を対象に、フレームが30％OFFとなる「のりかえ割」を実施いたします（※3）。他社ブランドのアイウェアをご愛用中の方に加え、過去に他のOWNDAYS店舗をご利用されたことがある方も、OWNDAYS TIME TIMEゆめタウン南岩国店が初めてであればご利用可能です。

※3 一部対象外商品がございます。

２.2本目誰とでも半額割

OWNDAYS TIMETIME ゆめタウン南岩国店 2本目誰とでも半額割

OWNDAYSでは、「のりかえ割」終了後の2026年4月8日（水）から2027年3月31日（水）まで、毎回ご好評をいただいているオープンキャンペーン「2本目誰とでも半額割」を開催いたします（※4）。本キャンペーンは、ご本人様だけでなく、ご家族やご友人様とでもメガネを2本以上同時にご購入いただくことで、2本目以降がすべて半額になるお得なキャンペーンです。ペアでのご購入はもちろん、シーンや用途に合わせてメガネを使い分けたい方にもおすすめのキャンペーンとなっています。

※4 他の割引との併用はできません。

TIME TIMEについて

TIME TIME

TIME TIMEは、高感度なブランドを厳選して取り揃える時計専門のセレクトショップです。地域に根ざしたショップづくりを大切にし、老若男女を問わず、幅広い年齢層のお客様に寄り添ったラインナップを展開している点が特長です。

日常使いから特別な一本まで、多様なライフスタイルやニーズに応える商品構成に加え、ご購入後も安心して長くご愛用いただけるよう、修理やアフターサービスにも注力。地域のお客様にとって身近で信頼できる存在として、時計を通じた価値ある体験を提供し続けています。

OWNDAYS（オンデーズ）について

OWN‘your’DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界 13 カ国・地域で約600店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

商品に関するお問い合わせ

OWNDAYSお客様窓口：

TEL 0120-900-298

OWNDAYS メガネ

https://www.owndays.com/jp/ja/eyeglasses

OWNDAYS サングラス

https://www.owndays.com/jp/ja/sunglasses

OWNDAYSコンタクト

https://www.owndays.com/jp/ja/contact-lenses

※掲載内容は発表日時点の情報であり、価格を含む内容は変更となる場合がございます。