CDIBクロスボーダー・イノベーション・ファンド(CCBI)九州有力VCと共同で福岡を代表するスタートアップ「トイポ」へ出資ー日本国内初のリード投資

開発創新管理顧問股斌有限公司

台湾KGIファイナンシャル・ホールディング傘下の開発創新管理顧問（所在地：東京都新宿区、総経理：郭大經）とクールジャパン機構（所在地：東京都港区、代表取締役社長CEO兼COO：川崎憲一）が共同出資する「CDIBクロスボーダー・イノベーション・ファンド (CDIB Cross Border Innovation Fund II, LP；以下 CCBI)」 はこの度、福岡を代表する顧客体験(CX)領域のスタートアップ、株式会社トイポ（所在地：福岡市、代表取締役CEO：村岡拓也）へ出資しました。 トイポへの出資は、CCBIが日本国内における初めてのリード投資案件であり、重要なマイルストーンとなります。

本ラウンドには、CCBIに加え、九州を代表する福岡フィナンシャルグループ傘下のFFGベンチャービジネスパートナーズ、日本有数の独立系VCであるGxPartnersが追加出資の形で参加しています。

株式会社トイポは2019年に福岡市で設立され、九州を代表するスタートアップの一社として成長し、経済産業省(METI)が推進する「J-Startup KYUSHU」にも選定されています。店舗向け「CRMモジュールアプリ」とユーザー向けの「おでかけログ」のデュアルプラットフォームを展開し、外食・小売チェーン向けに高いコストパフォーマンスを実現するCRMソリューションを提供しています。

日本の小売・外食業が直面する人手不足やリピート率低下といった課題に対応するため、トイポはデジタル会員証、デジタルポイントカード、デジタルクーポン、サブスクなど計15種類以上のモジュールを開発。また、AIアシスタントによるマーケティングコンテンツ自動生成機能を導入し、店舗の運営負担を大幅に軽減しています。

2026年1月時点で、累計ユーザー数は190万人超、導入店舗数は1,100店舗に達しており、複数店舗を跨ぐ複雑なPR施策やPOSとのシームレスな連携を可能にすることで、高い技術的参入障壁を構築し、一般的なCRMやAIツールと一線を画しています。

また、2026年内までに、オフライン行動データを活用した次世代のB2Cサービスをリリース予定であり、多様な飲食・小売選択肢の中からユーザーの好みに合ったお出かけ体験を提案し、店舗と消費者の長期的な関係・「コアファン」の構築を目指します。

株式会社トイポが入居する福岡市のスタートアップ支援施設fgn(FUKUOKA GROWTH NEXT)にて。左から、開発創新管理顧問総経理 郭大經(Ryan Kuo)氏、株式会社トイポ 代表取締役CEO 村岡拓也氏、共同創業者兼取締役CPO 小神寛晴氏。

開発創新管理顧問総経理の郭大經氏は「DXを起点とするCRMツールは、今後の小売・外食業の高度化を牽引する重要な要素です。私たちは、トイポが既に九州地方で築きあげたリーディングポジションと、経験豊富なチームを高く評価しています。出資を通じて、日台サービス業のデジタル化をつなぐ架け橋となり、既存投資先企業との連携の可能性を積極的に模索していきたいと考えています」と述べています。

一方で、CDIBキャピタル総経理の南怡君氏は次のようにコメントしています。

「昨年6月より福岡に拠点を構え、日本市場での投資経験を着実に積み重ねる中で、今回日本国内においてリード投資家を務められたことは、トイポのチームおよびそのビジネスモデルに対する強い信頼の表れです。CCBIが出資に留まらず、日本のローカル市場に深く関与する役割へと進化したことを象徴する出来事でもあります」。

開発創新管理顧問とGxPartnersは、これまでに業務提携に関する覚書(MOU)を締結しており、今回トイポへの共同出資は、実質的な投資および事業連携へと発展させたものです。ふくおかフィナンシャルグループはトップレベルの地銀グループとして知られ、今回の追加出資を通し、九州地域をはじめとする日本市場における、より一層の事業成長支援が期待されています。

今後も引き続き日本市場を軸に、日台両国のVC、コーポレート、スタートアップの連携を強化し、日台イノベーション・エコシステムの更なる発展に貢献してまいります。

開発創新管理顧問股斌有限公司について

開発創新管理顧問（CDIB Capital Innovation Advisors Corporation）は、台湾金融大手KGIファイナンシャル・ ホールディングの傘下企業で、豊富なファンド投資及び管理経験を有します。2023年3月、東京・市ヶ谷に「CDIB Tokyo Innovation Hub」を立ち上げ、2024年8月、クールジャパン機構との共同出資によりCDIB クロスボーダー・イノベーション・ファンド (CDIB Cross Border Innovation Fund II, LP；以下CCBI) を設立し、さらに2025年6月には福岡・天神に進出しました。CCBIは、CDIBキャピタルとして北東アジアに進出する初のベンチャーファンドです。本ファンドには、Himax、SYSTEX、LION TRAVELといった台湾の有力企業も出資しています。多様なイベント開催を通じて、日台スタートアップのグローバル展開をサポートしています。

投資分野：人工知能(AI)/ブロックチェーン、デジタルトランスフォーメーション(DX)/グリーントランスフォーメーション(GX)、モバイルコマース、インバウンド/アウトバウンド関連事業、ライフスタイル。

【会社概要】

社名：開発創新管理顧問股斌有限公司

所在地：〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2－3 NOVEL WORK ICHIGAYA 7F

事業内容：ベンチャーキャピタル

HP：https://www.cdibcapitalgroup.com/en/about-us