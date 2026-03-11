梅田のイタリアン食べ放題「CHEESE MEAT GARDEN」でお得に歓送迎会！8名以上で主役1名無料キャンペーンをスタート

株式会社DIC

大阪エリアを中心に飲食店を展開する株式会社 DIC（本社： 大阪府大阪市北区太融寺町2-21-305、代表取締役： 加納 明 ）は、運営する「CHEESE MEAT GARDEN 梅田店」 にて2026年3月1日（日）より、春の歓送迎会を盛り上げる「主役の方お一人様無料」キャンペーンを実施いたします。名物「雪崩チーズ」が降り注ぐ贅沢な食べ放題と、隠し扉の先に広がる個室空間で、大切な仲間の門出を最高のコスパでプロデュースします。

店舗URL：https://www.hotpepper.jp/strJ001217367/

本キャンペーンの3つの魅力

1. 幹事様を強力サポート！8名以上の団体予約で「主役1名分」が完全無料に

出会いと別れの季節、主役への感謝を形にしたい幹事様の想いに応え、8名様以上のグループ予約で、主役の方お一人様のコース料金（食べ放題＋飲み放題）を完全無料にいたします。1日2組限定のプレミアムな特典となっており、浮いた予算で主役への特別なプレゼントを用意するなど、梅田での歓送迎会の質をさらに高めることが可能です。

2. 動画映え100%！目の前でチーズが滝のように流れる名物「雪崩チーズ」

当店の自慢は、視覚的なインパクトを追求した「雪崩チーズ」です 。ジューシーな塊肉やハンバーグの上から、濃厚なチーズが滝のように溢れ出すパフォーマンスは、SNSで話題沸騰中。さらに「肉×チーズ×はちみつ」の甘じょっぱい禁断の組み合わせなど、五感で楽しむ贅沢な食べ放題が宴席を華やかに彩ります。

3. 梅田の夜景×隠し扉個室！プライベート感溢れる空間での“非日常”体験

梅田駅から徒歩4分の好立地に位置しながら、店内には大切な仲間との時間をゆっくり楽しめる「隠し扉の個室」を完備 。さらに、窓の外に広がる梅田の夜景が、歓送迎会という特別なひとときに華を添えます 。遊び心溢れる空間演出が、最高に熱く思い出深い門出を演出します 。

人気ナンバーワンの窓際テーブル

キャンペーン概要

企画内容 ：8名様以上の団体予約で「主役の方お一人様無料」

実施期間 ：2026年3月1日（日）～2026年4月30日（木）

対象店舗 ：CHEESE MEAT GARDEN 梅田店

利用条件 ：

月～木曜日限定（祝日、祝前日除く）

1日先着2組様まで / 8名以上

食べ放題コース＋飲み放題のご注文が必須（ランチ限定コース不可）

提示条件 ：予約時および入店時

■CHEESE MEAT GARDEN 梅田店の特徴

女子会にぴったり隠し扉個室

当店は、“ 肉 × チーズ × はちみつ ”をコンセプトにしたコスパ最強のイタリアン食べ放題のお店です。 「黒毛牛の希少部位を使用したステーキ」 や、塊肉の上にとろっとろのチーズをかける “ 雪崩チーズ ” など、見て楽しく、食べて美味しいメニューが揃います。ビル8階からの夜景が楽しめるお席 や隠し扉の個室 も完備しており、女子会や特別な日のご利用にも最適です。

・店舗概要

店舗名 ：CHEESE MEAT GARDEN 梅田店

住所 ： 〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町1-27 梅田エビスビル8F

アクセス： 地下鉄御堂筋線「梅田駅」徒歩4分/JR「大阪駅」徒歩5分

電話番号： 050-5597-4176

営業時間： 月～金 16:00～00:00 / 土日祝 11:00～00:00

定休日 ： なし（1月1日を除く）

URL ：https://www.hotpepper.jp/strJ001217367/

Instagram：https://www.instagram.com/gardenumeda7/?hl=ja

■会社概要

企業名 ： 株式会社 DIC

代表者 ： 代表取締役 加納 明

所在地 ： 〒 530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町2-21-305

事業内容：

1.飲食事業の経営、企画運営

2.経営コンサルタント

3.プロデュースおよびFC事業

URL ： https://dic-food.com/