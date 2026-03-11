『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』『ソニックレーシング クロスワールド』がセールに登場！「セガ メガマーチセール」開催中！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(TM)Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM)／Nintendo Switch(TM) 2用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ メガマーチセール」を開催中です。

セガから、かつて最凶の極道と恐れられた真島吾朗が失った記憶と財宝を求め大海原を巡る『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディションが70%オフ、ソニックシリーズだけでなく、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが40%オフで登場します。

また、世界的アクションパズルゲームの「ぷよぷよ(TM)」と「テトリス(R)」頂上決戦が展開する『ぷよぷよ(TM)テトリス(R)２』が24%オフとなっています。

アトラスから、仲間と出会いながら巨悪に挑む王道の冒険譚を描いたファンタジーシミュレーションRPG『ユニコーンオーバーロード』が50％オフでラインナップされます。

セール終了日は、2026年3月25日（水）となります。

セール対象タイトル、割引率については特設サイト(https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26megamarch&utm_term=jp)をご確認ください。

https://www.sega.jp/special/sale/(https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26megamarch&utm_term=jp)

■PS5(R)/PS4(R)『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディション

■PS5(R)/PS4(R)『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディション

■PS5(R)/PS4(R)/Nintendo Switch(TM)『ぷよぷよ(TM)テトリス(R)２』

※ニンテンドーeショップでの販売は、3月24日（火）までとなります。

■PS5(R)/PS4(R)/Nintendo Switch(TM)『ユニコーンオーバーロード』

※ニンテンドーeショップでの販売は、3月24日（火）までとなります。

ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。