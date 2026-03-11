春の新生活シーズンにうれしい“実質値引き”企画　おにぎり・寿司・店内調理の揚げ物各種を税込390円購入ごとに、対象の飲料無料券プレゼント！　2026年3月18日(水)より2週間実施

株式会社ローソンストア１００

株式会社ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」（600店舗／2026年1月末現在）は、2026年3月18日（水）から3月31日（火）までの2週間、「おにぎり・寿司・店内調理の揚げ物（※）各種を税込390円ご購入ごとに、対象飲料の無料券がもらえるキャンペーン」を実施します。

3月は卒業・入学・異動など、生活環境が大きく変わる季節。新生活準備や引っ越し、歓送迎会など何かと出費が重なる時期でもあります。一方で、物価上昇が長期化する中、日々の食費を抑えたいという生活者の声は引き続き強く、日常の食事においても“無理なくおトク”を実感できる取り組みが求められています。

本施策は、対象カテゴリーを税込390円ご購入ごとに、対象飲料の無料券を進呈するものです。おにぎりや寿司、店内調理の揚げ物といった即食ニーズの高い商品を中心に、日常使いの延長線上で“実質的なおトク”を感じていただける設計としています。

これまでにもご好評をいただいてきた企画ですが、春の新生活シーズンにあわせて改めて展開することで、忙しい日々の中でも手軽に満足感とおトクを両立できる食事提案を行います。

※店内調理の揚げ物は、ファストフード取扱店のみでの販売となります。※店舗によって品揃えが異なります。

対象のおにぎり・寿司・店内調理の揚げ物（※）各種を税込390円ご購入ごとに、対象の飲料無料券がもらえる！

発券期間：2026年3月18日(水)から3月31日(火)

利用期間：2026年3月18日(水)から4月7日(火)

発券対象商品：おにぎり・寿司・店内調理の揚げ物（※）

※店内調理の揚げ物は、ファストフード取扱店のみでの販売となります。

引換対象商品：

キリン 生茶ほうじ煎茶 525ml/伊藤園 黒豆茶 650ml/コカ・コーラ やかんの濃麦茶 600ml/アサヒ 十六茶 630ml /アサヒ 食事の脂にこの1本。 600ml

注意事項：

※1会計につき無料券30枚まで発券可能です。

※対象店舗はローソンストア100です。ローソン、ナチュラルローソンは対象外です。

※割引券はローソンストア100標準価格（税込）からの値引きとなります。

※複数個入りおにぎり、おかずとセットのおにぎり、麺とセットの寿司、チルド寿司も対象。

※カウンター前・カウンターで販売している店内調理の揚げ物・惣菜・焼鳥（パック販売を含む）が対象。焼き芋を除く。

※冷凍食品、予約商品は対象外です。

■企画背景

１. 春は“即食需要”が高まる時期

新生活が始まる3月下旬は、引っ越し準備や新天地での生活立ち上げなどにより、自炊の時間が取りづらくなる傾向があります。短時間で食事を済ませたいニーズが高まる中、手軽に購入できるおにぎりやファストフードの需要は拡大します。

２. 「まとめ買い」よりも「日常使いでのおトク」

生活防衛意識の高まりを背景に、まとめ買いによる一時的な支出増よりも、“いつもの買い物の延長線上で自然にお得を感じられる”設計が支持される傾向があります。本企画は、特別な買い方をしなくても、日常の食事選択の中で自然にメリットが生まれる取り組みです。

３. 食事＋飲料の組み合わせ提案

即食カテゴリーと飲料を組み合わせることで、ワンストップで食事が完結。昼食需要や仕事・学校帰りの利用シーンにおいて、満足感の高い買い物体験をお届けします。

ローソンストア100は、「あたらしい・おいしい・うれしい」のストアコンセプトのもと、日常の食卓を支える商品と価格を追求してきました。物価上昇が続く中でも、“日常の中で小さなうれしさを感じられる買い物体験”を提供し、皆様のお声に寄り添いながら、日常の中で実感できるおトクと満足をお届けしてまいります。

ローソンストア100では、お得な情報をSNSで発信しています。

公式LINE ID：＠lawson100 URL：https://lin.ee/CuPleyD

公式X（エックス）https://x.com/lawsonstore_100

公式Instagram https://www.instagram.com/lawsonstore_100/

公式Facebook https://www.facebook.com/lawsonstore100

※記載の価格・規格はリリース時のものです。

※掲載商品はローソンストア100のオリジナル商品です。ローソン、ナチュラルローソンでは販売しません。

※記載の税込価格は軽減税率に準じます。イートイン利用時は標準税率（10％）が適用されます。

※エリア、店舗によって品揃えが異なります。

※画像はすべてイメージです。

※エリアによって仕様が異なる場合があります。

※お近くのローソンストア100はこちらで検索下さい。https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/

●商品に関するお客様からのお問い合わせ先

0120-07-3963 月曜～金曜（祝祭日除く）9:00-17:00