株式会社先端技術共創機構

先端技術の事業化・経営を行う株式会社先端技術共創機構（代表取締役：川上登福、以下「ATAC」）と、国立大学法人東京大学 大学院理学系研究科・理学部（東京都文京区、理学系研究科長 大越 慎一）は、2026年2月19日、「技術インキュベーションにおける連携に関する基本協定書」を締結しました。

東京大学 大学院理学系研究科・理学部は、極微の素粒子から広大な宇宙、そして生命の深淵までを貫く真理を究め、人類の知の最前線を切り拓く、基礎科学の世界的な教育・研究拠点です。ATACは、技術の事業化・経営の知見と、IGPIグループが持つ産業界とのネットワークや経営資源を活用しながら、東京大学 大学院理学系研究科・理学部と連携し、日本のアカデミアの持つ技術シーズの事業化に向けた新たな仕組みづくりを共に推進してまいります。

【東京大学 大学院理学系研究科・理学部 概要】

概要 ： 東京大学 大学院理学系研究科・理学部は、本郷キャンパスに所在し、自然界の摂理を解き明かす知の源流として、あらゆる応用科学の基盤を築き、次世代の知性を育みながら、新たな学術領域を拓き続ける組織です。科学的知見をもとに、未知の課題を解決し得る新たな価値体系の創出を目指し、未来社会を支える技術的・知的な礎を築くことで、社会の持続的な発展に寄与しています。

HP ：https://www.s.u-tokyo.ac.jp/

【株式会社先端技術共創機構（ATAC） 概要】

主な事業内容 ： 先端技術の事業化・経営

研究・開発支援、会社設立・バックオフィス支援等

株主 ： 株式会社IGPIグループ

代表者 ： 代表取締役 川上 登福

会社HP ： https://igpi-atac.co.jp/

