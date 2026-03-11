【徳島県　鳴門市役所】「なるとビジネスプランコンテスト2025」～最終選考会を開催します！予約不要、観覧無料！～

鳴門市役所

本市では、「鳴門」を舞台にした新たなビジネスによる地域活性化、地域イノベーションの創出を図るため、「なるとビジネスプランコンテスト2025」を開催しています。

昨年10月初旬から12月19日までの募集期間に、地元起業家の方はもちろん、市内外を問わず新たなチャレンジに挑むビジネスプレーヤーの方々から、過去最多37件のご応募がありました。

その中から審査員による一次審査を経て、６件のプランが最終選考へ進むこととなりました。

最終選考会では、公開プレゼンテーションを実施し、グランプリ、準グランプリなどを決定します。

日 時

令和6年度の様子（グランプリ受賞の住友正伯さん）

令和８年３月14日（土） 午後１時～３時30分

場 所

鳴門市役所２階 会議室201

発表者、プラン名

１. 鵜澤 一郎

日曜大工サポートキット『びとっく』販売事業

２. 梯 智貴

eSPA：エスパ（eSports Performance Analysis & Spa）～鳴門の「朝日」と「食」で実現する、科学的eスポーツ合宿

３. 納田 薫

鳴門・大道銀天街 復刻スイーツプロジェクト

４. 福山 秀仁

「AWA Cycle Passport」構想～2027年大鳴門橋自転車道開通に向けた「パスポート」開発～

５. 藤井 隆行

鳴門らっきょで固定概念を覆す食体験コンテンツ事業

６. 森田 麻位

Kamimi（カミミ）― 神社参拝×推し活で地域と文化を未来へつなぐ体験型アプリ事業 ―

審査項目

「新規性・独創性」「将来性・拡張性」「採算性・実現可能性」「地域貢献度」「熱意」「プレゼンテーション」

入賞者特典

グランプリ30万円

準グランプリ15万円

特別賞

お問い合わせ

鳴門市役所 産業振興部 商工政策課

☎088-684-1730