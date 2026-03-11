【徳島県　鳴門市役所】「なるとビジネスプランコンテスト2025」～最終選考会を開催します！予約不要、観覧無料！～

写真拡大 (全2枚)

鳴門市役所


　本市では、「鳴門」を舞台にした新たなビジネスによる地域活性化、地域イノベーションの創出を図るため、「なるとビジネスプランコンテスト2025」を開催しています。


　昨年10月初旬から12月19日までの募集期間に、地元起業家の方はもちろん、市内外を問わず新たなチャレンジに挑むビジネスプレーヤーの方々から、過去最多37件のご応募がありました。


　その中から審査員による一次審査を経て、６件のプランが最終選考へ進むこととなりました。


最終選考会では、公開プレゼンテーションを実施し、グランプリ、準グランプリなどを決定します。



令和6年度の様子（グランプリ受賞の住友正伯さん）

日　時

令和８年３月14日（土）　午後１時～３時30分


場　所　

鳴門市役所２階　会議室201


発表者、プラン名

１. 鵜澤　一郎


日曜大工サポートキット『びとっく』販売事業



２. 梯　智貴　　　


eSPA：エスパ（eSports Performance Analysis & Spa）～鳴門の「朝日」と「食」で実現する、科学的eスポーツ合宿



３. 納田　薫　　　


鳴門・大道銀天街 復刻スイーツプロジェクト



４. 福山　秀仁


「AWA Cycle Passport」構想～2027年大鳴門橋自転車道開通に向けた「パスポート」開発～



５. 藤井　隆行


鳴門らっきょで固定概念を覆す食体験コンテンツ事業



６. 森田　麻位


Kamimi（カミミ）― 神社参拝×推し活で地域と文化を未来へつなぐ体験型アプリ事業 ―


審査項目

「新規性・独創性」「将来性・拡張性」「採算性・実現可能性」「地域貢献度」「熱意」「プレゼンテーション」


入賞者特典

グランプリ30万円


準グランプリ15万円


特別賞


お問い合わせ

鳴門市役所　産業振興部　商工政策課


☎088-684-1730