【徳島県 鳴門市役所】「なるとビジネスプランコンテスト2025」～最終選考会を開催します！予約不要、観覧無料！～
鳴門市役所
令和6年度の様子（グランプリ受賞の住友正伯さん）
本市では、「鳴門」を舞台にした新たなビジネスによる地域活性化、地域イノベーションの創出を図るため、「なるとビジネスプランコンテスト2025」を開催しています。
昨年10月初旬から12月19日までの募集期間に、地元起業家の方はもちろん、市内外を問わず新たなチャレンジに挑むビジネスプレーヤーの方々から、過去最多37件のご応募がありました。
その中から審査員による一次審査を経て、６件のプランが最終選考へ進むこととなりました。
最終選考会では、公開プレゼンテーションを実施し、グランプリ、準グランプリなどを決定します。
日 時
令和８年３月14日（土） 午後１時～３時30分
場 所
鳴門市役所２階 会議室201
発表者、プラン名
１. 鵜澤 一郎
日曜大工サポートキット『びとっく』販売事業
２. 梯 智貴
eSPA：エスパ（eSports Performance Analysis & Spa）～鳴門の「朝日」と「食」で実現する、科学的eスポーツ合宿
３. 納田 薫
鳴門・大道銀天街 復刻スイーツプロジェクト
４. 福山 秀仁
「AWA Cycle Passport」構想～2027年大鳴門橋自転車道開通に向けた「パスポート」開発～
５. 藤井 隆行
鳴門らっきょで固定概念を覆す食体験コンテンツ事業
６. 森田 麻位
Kamimi（カミミ）― 神社参拝×推し活で地域と文化を未来へつなぐ体験型アプリ事業 ―
審査項目
「新規性・独創性」「将来性・拡張性」「採算性・実現可能性」「地域貢献度」「熱意」「プレゼンテーション」
入賞者特典
グランプリ30万円
準グランプリ15万円
特別賞
お問い合わせ
鳴門市役所 産業振興部 商工政策課
☎088-684-1730