【加須市】【入場無料】郷土の巨匠、凱旋。埼玉県立近代美術館での企画展開催を記念し、加須市にて「斎藤与里展」を開催！最終日には学芸員によるトークも

加須市

加須市が生んだ近代洋画の先駆者、斎藤与里。

このたび埼玉県立近代美術館での企画展「野島康三と斎藤与里 ―美を掴む手、美を興す眼」の開催を記念し、その足跡を改めて故郷で辿る「埼玉県立近代美術館企画展凱旋記念 斎藤与里展」を開催いたします。

本展は、地域の方々に広く巨匠の芸術に触れていただくため、入場無料です。

最終日の２２日（日）１１時～１１時３０分には、埼玉県立近代美術館で開催された「野島康三と斎藤与里 ―美を掴む手、美を興す眼」を企画した当該美術館学芸員の方をお迎えして、与里の絵画を解説していただきます。（申し込み不要）

【本展の概要】

日時

令和８年３月１９日（木）～２２日（日）

９時～１６時３０分（展示室への入場は１６時２０分まで）

会場

加須市文化・学習センター パストラルかぞ 展示室

（加須市上三俣2255番地 / TEL0480-62-1223）

ギャラリートーク（絵画を解説）

３月２２日（日）１１時～１１時３０分（予定）

主催

加須市教育委員会

入場料

無料

作品数

１８点（予定）※うち令和７年度修復絵画３点

「花」（令和７年度修復）「台湾風景」（令和７年度修復）

【関連HP】

https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/shougai/artculture/18367.html

斎藤与里斎藤与里（さいとう より）

1885（明治18）年～1959（昭和34）年

明治18年に現在の加須市下樋遣川に生まれ、京都やフランスで絵画を学び、精力的に制作活動に取り組む傍ら、ゴッホやゴーギャンなどの絵画を日本に紹介し、明治末期～大正期の洋画界の発展に多大な貢献をしました

【お問い合わせ】

加須市教育委員会生涯学習課 生涯学習担当

TEL：0480・62・1223

mail：shogai@city.kazo.lg.jp