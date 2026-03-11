【加須市】【入場無料】郷土の巨匠、凱旋。埼玉県立近代美術館での企画展開催を記念し、加須市にて「斎藤与里展」を開催！最終日には学芸員によるトークも

加須市が生んだ近代洋画の先駆者、斎藤与里。


このたび埼玉県立近代美術館での企画展「野島康三と斎藤与里 ―美を掴む手、美を興す眼」の開催を記念し、その足跡を改めて故郷で辿る「埼玉県立近代美術館企画展凱旋記念　斎藤与里展」を開催いたします。


本展は、地域の方々に広く巨匠の芸術に触れていただくため、入場無料です。


最終日の２２日（日）１１時～１１時３０分には、埼玉県立近代美術館で開催された「野島康三と斎藤与里 ―美を掴む手、美を興す眼」を企画した当該美術館学芸員の方をお迎えして、与里の絵画を解説していただきます。（申し込み不要）


【本展の概要】

　日時


　令和８年３月１９日（木）～２２日（日）


　９時～１６時３０分（展示室への入場は１６時２０分まで）


　会場


　加須市文化・学習センター　パストラルかぞ　展示室


　（加須市上三俣2255番地 / TEL0480-62-1223）


　ギャラリートーク（絵画を解説）


　３月２２日（日）１１時～１１時３０分（予定）


　主催


　加須市教育委員会　


　入場料


　無料


　作品数


　１８点（予定）※うち令和７年度修復絵画３点




　「花」（令和７年度修復）

「台湾風景」（令和７年度修復）


【関連HP】


https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/shougai/artculture/18367.html





斎藤与里
斎藤与里（さいとう　より）

1885（明治18）年～1959（昭和34）年


明治18年に現在の加須市下樋遣川に生まれ、京都やフランスで絵画を学び、精力的に制作活動に取り組む傍ら、ゴッホやゴーギャンなどの絵画を日本に紹介し、明治末期～大正期の洋画界の発展に多大な貢献をしました







【お問い合わせ】


加須市教育委員会生涯学習課　生涯学習担当　


TEL：0480・62・1223


mail：shogai@city.kazo.lg.jp