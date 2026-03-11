宝酒造、耕作放棄地を活用して誕生した「京檸檬」と「京檸檬」を活用した「寶CRAFT」＜京檸檬＞の取り組みが「第23回京都環境賞　特別賞(循環型社会推進賞)」を受賞

宝ホールディングス株式会社3月10日に京都市役所にて表彰式が開催されました。

宝酒造株式会社は、「第23回京都環境賞」(主催：京都市)において、耕作放棄地を活用して誕生した「京檸檬」と「京檸檬」を活用した「寶CRAFT」＜京檸檬＞の取り組みが評価され、特別賞（循環型社会推進賞）を受賞しました。

「京都環境賞」は、市民や事業者の環境への関心を高め、地球温暖化防止、生物多様性保全、循環型社会の推進など、環境保全に貢献する活動を表彰する制度として、平成15年度に創設されたものです。

3月10日には京都市役所で表彰式が開催され、松井孝治京都市長より表彰状と副賞が授与されました。なお、副賞は「京檸檬」の安定的な収穫と拡大を応援するために、『京檸檬プロジェクト協議会』に寄付いたします。

◆「京檸檬」と「寶CRAFT」＜京檸檬＞チューハイの取り組みについて

当社は、2018年の発足当時から『一般社団法人京檸檬プロジェクト協議会』の活動に参画し、京都における耕作放棄地の有効活用や新規就農などの支援を目的に、生産者・加工者・販売者が一丸となって「京檸檬」の栽培やブランディングに取り組んでいます。

協議会は、農家が育てた「京檸檬」をすべて買い取る仕組みを整備し、宝酒造はその出口の役割として、2023年11月にクラフトチューハイ「寶CRAFT」＜京檸檬＞を発売しました。通年発売をすることで、収穫量や品質にばらつきがあっても、農家が安心して栽培を継続できるよう支援しています。また、売上の一部を同協議会に寄付することで、「京檸檬」の安定・拡大を応援してまいります。

左から、京檸檬の収穫応援にて、京檸檬と「寶CRAFT」＜京檸檬＞、年に1度開催される総会の様子

収穫応援や京檸檬プロジェクト協議会総会の様子はご取材いただけます。今後の収穫応援実施予定については、当社までお問い合わせください。

【「寶CRAFT」＜京檸檬＞ 商品概要】

品目：リキュール（発泡性）

アルコール分：7％

果汁分：2％

容量／容器：330ml／壜

梱包：12本段ボール箱入

参考小売価格（消費税抜き）：363円

販売地域：京都府を中心に販売



◆関連ニュースリリース 「寶CRAFT」＜京檸檬＞地域限定新発売

https://www.takarashuzo.co.jp/news/1188153_1999.html



◆関連情報 農林水産省「ニッポンフードシフト」公式noteに当社の取り組みが掲載されました

https://nippon-food-shift-maff-gov.note.jp/n/n3778798ece72



◆「寶CRAFT」ブランドサイト

https://www.takarashuzo.co.jp/products/soft_alcohol/takara_craft/

「寶CRAFT」は、ご当地の素材を特長や個性が活きるよう、丁寧に仕込んだ「ひとてま造り」の地域限定クラフトチューハイです。45アイテムを展開中（2026年3月11日現在）。