テクニックいらずで薄膜カバーが叶うファンデパフ「スリーウェイファンデパフ」マーシュフィールドより新登場。２０２６年３月１２日（木）発売。

マーシュ・フィールド株式会社

カバーメイクブランド「マーシュフィールド」から、ベースメイクの仕上がりを格上げする新アイテム「スリーウェイファンデパフ」が新登場。公式オンラインショップにて２０２６年３月１２日（木）より販売開始。マーシュフィールドのファンデーションとあわせ使いすることで、薄膜カバーが叶います。

【開発背景】

マーシュフィールドは、あざ・シミ・白斑などの肌悩みに応えるカバーメイクブランドとして、長年多くのお客様の肌と向き合ってきました。その中で着目したのが、「ファンデーションの仕上がりはツールで変わる」という視点です。

ベースメイクでは、「ファンデーションをムラなくのばす」「カバーしたい部分に重ねる」「肌になじませる」という3つの工程が重要です。

「スリーウェイファンデパフ」は、この3つの工程を1つのツールで行えるよう設計されたクッションパフです。

マーシュフィールドのファンデーションとあわせて使うことで、薄膜でありながら高いカバー力を叶えるベースメイクをサポートします。

ベースメイクに慣れていない方でも扱いやすく、均一で美しい仕上がりに。

【3つのメソッドで理想の仕上がり】

スリーウェイファンデパフは、その名の通り3つの使い方で美しい仕上がりへ導きます。

のばす：ファンデがムラなく均一に広がり、ナチュラルな仕上がりを実現。

重ねる：カバー力を高めつつ、肌にしっかり密着。崩れにくい仕上がりに。

なじませる：薄膜感を叶え、プロ級の仕上がりを簡単に実現。



【商品特長】

■ 弾力のあるリッチな厚み

もっちりとした厚みと弾力が塗布時の力を分散。ポンポンと軽くタップするだけで均一な圧がかかり、ファンデーションがムラなく肌に密着します。



■ 吸い込みすぎない高密度素材

きめ細かくなめらかな質感。パフがファンデーションを吸い込みすぎないため適量を肌にのせることができ、厚塗りを防ぎながら自然な薄膜カバーを実現します。



■ 使いやすい「しずく型」形状

小鼻や目元など細かな部分にもフィットし、顔の凹凸にもムラなく塗布できます。



■ 指にフィットするリボン

リボン部分をパフと同素材にすることで指へのフィット感を高めました。まるで自分の指で塗っているかのように、思い通りにコントロールできます。



■ 持ち運びに便利なケース付き

収納や携帯に便利な専用ケース付き。外出先でのお化粧直しにも使いやすく、パフへのほこりや汚れの付着を防ぎます。



【商品概要】

マーシュフィールド スリーウェイファンデパフ（ケースつき）

\９００（税込\９９０）

２０２６年３月１２日（木）発売

【合わせ使いにおすすめ】

リキッド、クリーム、パウダーなど幅広いタイプのファンデーションに対応しますが、特にマーシュフィールドの練りファンデーション「SC クリーミィタッチファンデ」との併用で、ナチュラルな薄膜カバーが叶います。

■SC クリーミィタッチファンデ

あざや傷跡、白斑などのカバーのために開発されたマーシュフィールドのロングセラー「SC クリームファンデS」のカバー力をキープしながら、どなたにでも使いやすいよう、伸びのよい練りタイプとして発売されたファンデーションです。

コンシーラーのようなカバー力と、リキッドのような伸びのよさを兼ね備えた、マーシュフィールドの「練りファンデ」。カバー成分を高密度に配合し、シミ・くすみ・色ムラなどをしっかりカバーしながら、なめらかなテクスチャーで肌にピタッと密着し自然なツヤ感のある仕上がり。

SC クリーミィタッチファンデをスリーウェイファンデパフで塗布することで、理想どおりの仕上がりを実現します。

マーシュフィールド SC クリーミィタッチファンデ

全７色 各１１g \２，８００（税込\３，０８０）

※ケース別売り\１，０００（税込\１，１００）

シミ、赤み、色ムラなどをテクニックいらずで手軽にしっかりカバー。

なめらかな使い心地のツヤ感ファンデーション。

マーシュ・フィールド株式会社

マーシュ・フィールド株式会社は、文政8年（1825年）に創業した紅屋をルーツとする『株式会社伊勢半』のグループ会社です。あざ、シミ、白斑など、お一人お一人異なる肌の色悩みに向き合うパートナーとして、カバーメイクの可能性に挑戦し続け、お客様のより良い暮らしに貢献できる企業を目指します。

【会社概要】

社名：マーシュ・フィールド株式会社

本社所在地：〒102-8370東京都千代田区四番町6-11

代表者：代表取締役社長 大町 龍

事業内容： メイクアップ化粧品、基礎化粧品など化粧品全般の企画販売

設立：昭和43年（1968年）

ホームページ：https://www.marsh-field.jp/(https://www.marsh-field.jp/)