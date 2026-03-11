小柄女性向けブランド COHINA×VIS、初のバッグ共同開発

株式会社EGBA

株式会社EGBA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：帰山 元成）が展開する身長150cm前後の女性向けブランド「COHINA」は、レディースブランド「VIS」との初となるバッグコラボレーションを発表いたします。本商品は2026年3月11日(水)より発売。



小柄だからこそ、バッグ選びは難しい。

全身で見たときのバランスが気になり、「これでいいのかな」と迷ってしまう。

そんな声に向き合い続けてきた「COHINA」と、

働く女性の毎日が笑顔で輝くようなスタイルを提案してきた「VIS」。

両ブランドにとって初となるバッグカテゴリーでの本格的な共同開発では “小柄さんがスタイルアップして見える通勤バッグ” をテーマに、サイズ設計から見直しました。



サイズダウンではなく“再設計”。

目指したのは、単に小さくすることではありません。

ハンドルの長さ、ボディの高さ、横幅の比率。

ミリ単位で検証を重ね、持った瞬間に自然と整うバランスを追求しました。

A4書類や13インチPCが収納可能な実用性を備えながら、約650gの軽量設計。

通勤はもちろん、オフやセレモニーシーンにもなじむ、凛とした佇まいに仕上げています。

サイズも、きちんと感も、妥協しない。

COHINA × VIS だからこそ生まれた、一つの答えです。

【COHINA×VIS】

チャーム付き2WAYトートバッグ/A4対応・軽量

上代：\7,910(税込）

カラー : エクリュ（COHINA限定）

ブラック、ベージュ（COHINA|VIS共通）

A4書類や13インチPCが収まる実用性を備えながら、大きく見えすぎない小柄設計を追求。本体約650g（ショルダー込み約725g）の軽量仕様で、三層構造・口元ファスナー付き。取り外し可能なショルダーベルトを備えた2WAY仕様で、きちんと自立する上品なフォルムが特長。前後で異なるデザインを楽しめるキーチャームは取り外し可能。装いやシーンに合わせて印象を変えられます。

発売日時：2026年3月11日（水）20:00

COHINA公式オンラインストア「COHINA STORE」：https://cohina.net/

特設ページ：https://cohina.net/collections/cohina-vis-collaboration-bag

VIS（ビス）について

“cheer up LADY”をコンセプトに、爽やかな色気とカッコ良さを融合させたスタイルを提案するレディースブランド。日常を自分らしく楽しむ女性たちの毎日に寄り添い、どんなシーンでも自信と輝きを引き出します。

▪️公式サイト： https://www.visjp.com/

▪️オンラインストア： https://www.junonline.jp/vis/

「COHINA (コヒナ)」について

「本当に欲しいと思う素敵な服を、低身長でも美しく着こなせるサイズで作ろう。」という当事者の想いから生まれた身長150cm前後の女性に向けたブランド。「あなたに陽が当たる服」というブランドコンセプトのもと“小柄女性の美しさ”を追求し日々を自分らしく過ごせる服を提案。Instagramのフォロワーは、2026年3月時点、22万人超え。共感を重視したインスタライブによる販売が話題。

▪️公式サイト：https://cohina.net/

▪️公式Instagram：@cohina.official(https://www.instagram.com/cohina.official/)

Director Profile

田中絢子 Ayako Tanaka

COHINAディレクター。身長148cm。1994年生まれ。2018年、早稲田大学在学中に、小柄女性向けアパレルブランド「COHINA」を立ち上げる。「あなたに陽が当たる服」をコンセプトに身長150cm前後の小柄女性を輝かせるファッションを提案。2022年には、大人の小柄女性のためのブランド「STRATA」も立ち上げる。2023年2月より、主婦の友社より初の著書「148cmディレクターと学ぶ 小柄が輝くおしゃれの本」を発売。

▪️Instagram：@ayako_cohina(https://www.instagram.com/ayako_cohina/)