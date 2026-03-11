4月に王子駅前校がオープン！！キャンペーン実施します！
2026年4月、東京都北区王子1丁目に王子駅前校がオープンします。
https://re-dia.jp/ojiekimae-open/
リディアダンスアカデミーは、初心者クラスが充実しているキッズダンススタジオです。
「子どもたちの成長と笑顔をつくる」という理念の元、スタッフ一同、子どもの成長を全力でサポートしております。
レッスンスケジュール
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/135/112?date_from=2026-03-20
指導方針
全く経験のない初心者でも楽しめる入門クラスや少人数制のクラスを充実させており、様々なコースから、自分に合ったレッスンを選べます。
若手実力派講師が、あなたのレベルに合わせて丁寧に指導します。
キッズ指導に定評のあるプロのダンサーが一人一人の能力を最大限に引き出します。
カリキュラム
■リトル：3歳～6歳児クラス
音に慣れて、リズムに慣れる！
音楽があれば自然に踊りだせる感覚を養います。
礼儀作法や挨拶も講師がしっかり指導いたします。
１回のレッスンは45分です。
■キッズ：小学生クラス
筋トレからアイソレ、リズム取り、振り付けまで充実したレッスンを受けることができます。
１回のレッスンは60分です。
■一般：中学生以上クラス
基礎はみっちり指導しますので、初めての方やブランクのある方も安心して始められます。
１回のレッスンは60分です。
お得なキャンペーン！！入会金無料！！
2026年4月末までにご入会いただいた方限定で特典をご用意しています。
■入会金無料
入会金 6,000円 ⇒ 無料
キャンペーン適用の場合の注意事項
※Googleの口コミ投稿をお願いしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342145/images/bodyimage1】
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー王子駅前校へ』
3月は無量体験会を開催します。
まずは体験会へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー王子駅前校
所在地：〒114-0002 東京都北区王子1丁目14-1 川村ビル 401
最寄駅：JR／東京メトロ「王子駅」徒歩1分
開講曜日：金・土
ホームページ：https://re-dia.jp/ojiekimae/
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
https://re-dia.jp/ojiekimae-open/
リディアダンスアカデミーは、初心者クラスが充実しているキッズダンススタジオです。
「子どもたちの成長と笑顔をつくる」という理念の元、スタッフ一同、子どもの成長を全力でサポートしております。
レッスンスケジュール
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/135/112?date_from=2026-03-20
指導方針
全く経験のない初心者でも楽しめる入門クラスや少人数制のクラスを充実させており、様々なコースから、自分に合ったレッスンを選べます。
若手実力派講師が、あなたのレベルに合わせて丁寧に指導します。
キッズ指導に定評のあるプロのダンサーが一人一人の能力を最大限に引き出します。
カリキュラム
■リトル：3歳～6歳児クラス
音に慣れて、リズムに慣れる！
音楽があれば自然に踊りだせる感覚を養います。
礼儀作法や挨拶も講師がしっかり指導いたします。
１回のレッスンは45分です。
■キッズ：小学生クラス
筋トレからアイソレ、リズム取り、振り付けまで充実したレッスンを受けることができます。
１回のレッスンは60分です。
■一般：中学生以上クラス
基礎はみっちり指導しますので、初めての方やブランクのある方も安心して始められます。
１回のレッスンは60分です。
お得なキャンペーン！！入会金無料！！
2026年4月末までにご入会いただいた方限定で特典をご用意しています。
■入会金無料
入会金 6,000円 ⇒ 無料
キャンペーン適用の場合の注意事項
※Googleの口コミ投稿をお願いしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342145/images/bodyimage1】
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー王子駅前校へ』
3月は無量体験会を開催します。
まずは体験会へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー王子駅前校
所在地：〒114-0002 東京都北区王子1丁目14-1 川村ビル 401
最寄駅：JR／東京メトロ「王子駅」徒歩1分
開講曜日：金・土
ホームページ：https://re-dia.jp/ojiekimae/
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
プレスリリース詳細へ