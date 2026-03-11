「AI博覧会 Spring 2026」カンファレンス第2弾スピーカーを発表！AI×ウェルビーイング、金融DX、知財戦略、フィジカルAIまで、現場を変える最新テーマが終結
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343786/images/bodyimage1】
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年4月7日（火）・8日（水）の2日間、東京国際フォーラムにて「AI博覧会 Spring 2026」を開催します。
本イベントは、AI・人工知能に特化した業界注目の専門イベントで、昨年の「AI博覧会 Summer 2025」では、2日で約1万人が来場しました。本プレスリリースでは、生成AIをはじめとした最先端のトレンド情報やAI導入の事例を学べる40以上のカンファレンスの第2弾スピーカーを発表します。
慶應義塾大学医学部教授・宮田裕章氏の基調講演をはじめ、株式会社日立製作所や株式会社三井住友フィナンシャルグループなど大手企業によるカンファレンス、防犯・知財・音声AIエージェントなどテーマ別カンファレンスも多数開催します。
■40講演以上を実施！「学び」と「体験」を同時に
会場では40以上のカンファレンスを開催予定です。AIエージェントの業務活用、生成AIの活用を「学び」から「成果」へとつなげる実践術、AI基盤の選定・本番導入のポイント、AI時代の検索戦略（GEO）など、企業が直面するテーマを幅広くカバーしています。業界のリーダーや専門家が、最新動向や具体的な成功事例をデモや導入ストーリーとともに共有します。登壇セッションで最新の知見を「頭で理解」し、展示ブースですぐに「手で確かめる」ことができるため、戦略立案から現場活用に至るまでの知見を、短時間でキャッチアップ可能です。
カンファレンス情報詳細は公式ホームページからご確認いただけます。（随時更新予定）
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/
【注目のカンファレンス】
【基調講演】AI駆動型社会×ウェルビーイング
開催日時：2026年4月8日（水）11:00～11:40
概 要：生成AIの社会実装が加速する今、組織にとって、単なる業務効率化ではなく、人々の「豊かさ（ウェルビーイング）」の再構築が求められています。本カンファレンスでは、AIやデータを通じて多様な主体と「共創」するためのアプローチを解説します。また、AI駆動型社会において企業や個人が追求すべき価値創造の視点と、変革への道筋を紹介します。
登 壇 者：慶應義塾大学 医学部 教授 宮田 裕章 氏
データサイエンティストとして、科学的方法論とValue Co-Creationを専門に、データを通じた社会変革に取り組み、大規模データ基盤の実装を推進。アカデミアにとどまらず行政や企業など多様な主体と連携し、共創による新たな社会ビジョンの実現を目指す。2025年日本国際博覧会テーマ事業プロデューサーに就任。
金融の枠組みを超え、AI×最先端技術で挑むSMBCのデジタル戦略とは
開催日時：2026年4月8日（水）16:00～16:40
概 要：業界の垣根が崩れる中、伝統的企業がいかにAI等の最先端技術で変革を遂げるかは喫緊の課題です。本カンファレンスでは、SMBCグループのデジタル戦略の歩みを軸に、既存事業の枠を超えた事業創出の仕組みづくりについて紹介。大規模組織でデジタル戦略を推進するための具体的な進め方や、成功の秘訣を解説します。
登 壇 者：株式会社三井住友フィナンシャルグループ 執行役専務 グループCDIO 磯和 啓雄 氏
1990年入行。法人業務・法務・経営企画・人事などに従事。リテールマーケティング部・IT戦略室を立ち上げた後、トランザクションバンキング本部長として法人決済の商品・営業企画を指揮。2023年よりグループCDIOとしてSMBCグループのデジタル戦略を牽引。
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年4月7日（火）・8日（水）の2日間、東京国際フォーラムにて「AI博覧会 Spring 2026」を開催します。
本イベントは、AI・人工知能に特化した業界注目の専門イベントで、昨年の「AI博覧会 Summer 2025」では、2日で約1万人が来場しました。本プレスリリースでは、生成AIをはじめとした最先端のトレンド情報やAI導入の事例を学べる40以上のカンファレンスの第2弾スピーカーを発表します。
慶應義塾大学医学部教授・宮田裕章氏の基調講演をはじめ、株式会社日立製作所や株式会社三井住友フィナンシャルグループなど大手企業によるカンファレンス、防犯・知財・音声AIエージェントなどテーマ別カンファレンスも多数開催します。
■40講演以上を実施！「学び」と「体験」を同時に
会場では40以上のカンファレンスを開催予定です。AIエージェントの業務活用、生成AIの活用を「学び」から「成果」へとつなげる実践術、AI基盤の選定・本番導入のポイント、AI時代の検索戦略（GEO）など、企業が直面するテーマを幅広くカバーしています。業界のリーダーや専門家が、最新動向や具体的な成功事例をデモや導入ストーリーとともに共有します。登壇セッションで最新の知見を「頭で理解」し、展示ブースですぐに「手で確かめる」ことができるため、戦略立案から現場活用に至るまでの知見を、短時間でキャッチアップ可能です。
カンファレンス情報詳細は公式ホームページからご確認いただけます。（随時更新予定）
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/
【注目のカンファレンス】
【基調講演】AI駆動型社会×ウェルビーイング
開催日時：2026年4月8日（水）11:00～11:40
概 要：生成AIの社会実装が加速する今、組織にとって、単なる業務効率化ではなく、人々の「豊かさ（ウェルビーイング）」の再構築が求められています。本カンファレンスでは、AIやデータを通じて多様な主体と「共創」するためのアプローチを解説します。また、AI駆動型社会において企業や個人が追求すべき価値創造の視点と、変革への道筋を紹介します。
登 壇 者：慶應義塾大学 医学部 教授 宮田 裕章 氏
データサイエンティストとして、科学的方法論とValue Co-Creationを専門に、データを通じた社会変革に取り組み、大規模データ基盤の実装を推進。アカデミアにとどまらず行政や企業など多様な主体と連携し、共創による新たな社会ビジョンの実現を目指す。2025年日本国際博覧会テーマ事業プロデューサーに就任。
金融の枠組みを超え、AI×最先端技術で挑むSMBCのデジタル戦略とは
開催日時：2026年4月8日（水）16:00～16:40
概 要：業界の垣根が崩れる中、伝統的企業がいかにAI等の最先端技術で変革を遂げるかは喫緊の課題です。本カンファレンスでは、SMBCグループのデジタル戦略の歩みを軸に、既存事業の枠を超えた事業創出の仕組みづくりについて紹介。大規模組織でデジタル戦略を推進するための具体的な進め方や、成功の秘訣を解説します。
登 壇 者：株式会社三井住友フィナンシャルグループ 執行役専務 グループCDIO 磯和 啓雄 氏
1990年入行。法人業務・法務・経営企画・人事などに従事。リテールマーケティング部・IT戦略室を立ち上げた後、トランザクションバンキング本部長として法人決済の商品・営業企画を指揮。2023年よりグループCDIOとしてSMBCグループのデジタル戦略を牽引。